بعد خسارته بطولة العالم أمام زميله لاندو نوريس الموسم الماضي، دخل بياستري العام الجديد تحت ضغط لإثبات أنه ليس مجرد السائق الثاني في مكلارين.

إلا أن السائق الشاب بدأ الموسم بطريقة مؤسفة إلى حد كبير؛ إذ تعرض لحادث أثناء لفة التحمية في أستراليا، ثم واجه مشكلة كهربائية في الصين، ما أدى إلى فشله في بدء سباقين متتاليين.

وعلى الرغم من إظهاره علامات على التعافي مع صعوده إلى منصة التتويج في اليابان وميامي، لكن بياستري ما زال يتطلع إلى تحقيق فوز منذ السباقات السبعة الأخيرة.

وفي المجر، اقترب الأسترالي كثيراً من الفوز وتصدر السباق، لكن اصطدامه مع كارلوس ساينز، الذي كان بياستري يتجاوزه بلفة، أدى إلى خسارته الصدارة لصالح نوريس.

وأدى هذا الحادث، الذي أثار غضب بياستري المعروف بهدوئه، إلى انسحابه من السباق بسبب عطل في علبة التروس، بينما حقق نوريس الفوز، موسعاً فارق نقاطه مع زميله إلى 36 نقطة.

واقترح سائق الفورمولا 1 السابق مونتويا أن يضحي السائق البالغ من العمر 25 عاماً ببضع جولات من أجل العثور على الإعداد المناسب لأسلوب قيادته في سيارة MCL40، بدلاً من الاكتفاء بتقديم مستويات أداء متوسطة خلال السباقات الـ12 المتبقية.

حيث قال الكولومبي: "من الضروري بالنسبة إلى أوسكار أن يفهم سبب شعور لاندو براحة أكبر داخل السيارة، وما الذي ينقصه، وما الذي يتعين عليهما القيام به".

وأكمل: "الإعداد الذي يناسب لاندو ليس من الضروري أن يناسب أوسكار، لأن توقعات أوسكار من السيارة مختلفة تماماً".

وأضاف: "يحتاج أوسكار إلى التوجه إلى إدارة مكلارين والقول بوضوح: ’حتى لو فشلنا تماماً، دعوني أجرب أشياء مختلفة، ولنوسع أفقنا’. يجب عليهم الخروج من منطقة الراحة الحالية، لأن هذا النظام يعمل لصالح لاندو، لكنه لا يعمل لصالح أوسكار".

وتابع: "أمامهما 12 سباقاً. وبدلاً من تقديم أداء متوسط في السباقات المتبقية، فمن المنطقي أكثر التضحية بجولتين أو ثلاث، وأن يكون قوياً في السباقات التسعة المتبقية. لدى أوسكار فريق رائع من حوله، ولا ينبغي لهم أن يخشوا خوض مخاطرات كبيرة الآن".

أوسكار بياستري، مكلارين الصورة من قبل: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

بالمقابل، يرى مونتويا أن بياستري لا يزال متأثراً نفسياً بخسارة لقب شبه مؤكد الموسم الماضي.

وكان السائق الأسترالي يتصدر البطولة بعد جائزة هولندا الكبرى لعام 2025، متقدماً بفارق 34 نقطة على نوريس و104 نقاط على ماكس فيرستابن.

إلا أنه بعد السباق الأخير في أبوظبي، أنهى السائق الشاب بطولة السائقين في المركز الثالث، بفارق 13 نقطة خلف نوريس و11 نقطة خلف فيرستابن.

حيث قال مونتويا: "تركت خسارة البطولة العام الماضي أثراً نفسياً عليه. من الصعب جداً تقبل الخسارة عندما كان الجميع يقولون أن البطولة مضمونة، وذلك بعد أن كنت في موقف قوي للغاية. لكن أوسكار سائق استثنائي حقاً، وسيتجاوز هذه المرحلة".

وتابع مونتويا حديثه بالتأكيد على ضرورة أن يضع بياستري ضغوط الفوز بالبطولة جانباً، وأن يركز على السباقات الفردية هذا الموسم، قائلاً: "في هذه الرياضة، لكي تصبح بطلاً، يجب أن تسير كل الأمور لصالحك، ويجب أن تكون لديك أفضل سيارة".

وأكمل: "مجرد إنهائك البطولة في المركز الثاني أو الثالث لا يعني أنه يمكنك بناء مسيرتك المهنية بأكملها حول ذلك".

واختتم: "من المؤكد أن الأمر محبط عندما يفوز زميلك، لكن هذه هي طبيعة المنافسة. في الوقت الحالي، كل ما يحتاج إلى القيام به هو التركيز على جولاته، والتدريبات، وتقديم كل ما لديه. ستأتي الفرص بشكل طبيعي".