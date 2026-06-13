مونتويا يكشف عن أكبر تهديد لمرسيدس في برشلونة

يرى خوان بابلو مونتويا سائق الفورمولا 1 السابق أن مكلارين ستكون المنافس الرئيسي لمرسيدس خلال عطلة نهاية الأسبوع في برشلونة، رغم الصعوبات التي واجهها فريق ووكينغ في موناكو.

وتصل مرسيدس إلى برشلونة وهي تتمتع بزخم كبير بفضل متصدر البطولة أندريا كيمي أنتونيللي الذي حقق خمسة انتصارات متتالية في سباقات الجائزة الكبرى، لكن مونتويا يتوقع أن يشكل كل من لاندو نوريس وأوسكار بياستري تهديدًا متجددًا للفريق الألماني.

وعاشت مكلارين عطلة نهاية أسبوع صعبة في موناكو، بعدما انسحب نوريس من السباق بينما اكتفى بياستري بالمركز الخامس. ومع ذلك، يعتقد السائق الكولومبي أن نقاط قوة الفريق على صعيد الانسيابية ستعود للظهور بقوة في إسبانيا.

حيث قال: "لقد تجاوزنا جميع حلبات الشوارع وما شابهها. لذلك ستبدأ الفرق في جلب التحديثات إلى هنا".

وأضاف: "بعد ذلك سيتجه التركيز إلى النمسا ثم سيلفرستون، لأن هذه الحلبات تعتمد بشكل كبير على الارتكازية، ولذلك ستجلب الفرق أجزاءً جديدة إليها".

وتابع: "إذا نظرت إلى مكلارين على سبيل المثال، فقد عانت كثيرًا في موناكو، لكنني أعتقد أنها ستكون أقرب منافس لمرسيدس هنا. أرى أن حزمة الانسيابية الخاصة بها قوية للغاية. أعتقد أن ما حدث لهم يمثل جرس إنذار مهمًا. عليهم أن يفهموا سبب تراجعهم بهذا الشكل في موناكو وأن يجدوا الحلول المناسبة".

وأردف: "لكن من ناحية الانسيابية، يبدو أنهم يقومون بعمل ممتاز. نحتاج فقط إلى معرفة ما إذا كانوا قد جلبوا الجناح الأمامي الجديد إلى هنا، وما إذا كانت جميع الأجزاء الجديدة متوفرة لديهم. عندها سنرى الصورة الحقيقية".

هذا ويتصدر أندريا كيمي أنتونيللي بطولة السائقين برصيد 156 نقطة، بينما يحتل لويس هاميلتون وجورج راسل وشارل لوكلير المراكز من الثاني إلى الرابع برصيد 90 و88 و75 نقطة على التوالي. أما أوسكار بياستري ولاندو نوريس فيتقاسمان المركزين الخامس والسادس برصيد 58 نقطة لكل منهما.

وتشكل جائزة برشلونة-كتالونيا الكبرى الجولة السابعة من موسم 2026، كما تمثل ختام السباقين المتتاليين بعد جائزة موناكو الكبرى الأسبوع الماضي.