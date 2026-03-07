مونتويا يكشف السبب الرئيسي لضرورة أن يتفوق هاميلتون على لوكلير في فيراري
كشف خوان بابلو مونتويا السبب الذي يجعل من الضروري للويس هاميلتون التفوق على زميله شارل لوكلير في فيراري خلال موسم 2026، من أجل قيادة عملية التطوير وتعزيز موقعه داخل الفريق.
لويس هاميلتون، فيراري وشارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: فيراري
تحدث خوان بابلو مونتويا سائق الفورمولا 1 السابق عن أهمية أن يتفوق لويس هاميلتون على زميله في فيراري شارل لوكلير.
وبعد موسم أول صعب له مع فريق مارانيللو في 2025، يسعى هاميلتون للعودة إلى مستواه الذي حقق معه البطولات، وذلك بعد إعادة ترتيب أموره خلال العطلة الشتوية.
ورغم أن رغبة السائقين في التفوق على زملائهم تبدو أمرًا بديهيًا، أوضح مونتويا أن هاميلتون يحتاج إلى هزيمة لوكلير لكي يحصل على التحديثات أولًا، ويقود العمل داخل جانبه من مرآب الفريق.
حيث قال مونتويا لقناة F1 TV قبيل عطلة نهاية أسبوع جائزة أستراليا الكبرى: "أعتقد أن الأمر الأهم بالنسبة للويس، لست متأكدًا من موقع فيراري في ترتيب القوى، لكن الأهم هو أن يجد طريقة للتفوق على شارل".
وأضاف: "عليه أن يدفع فيراري إلى الأمام وأن يركز. تصل إلى مرحلة داخل الفريق عندما يستمر زميلك في هزيمتك، فيذهب كل التطوير وكل شيء إلى زميلك ويتركز على السائق الأسرع".
وتابع: "لذلك يجب أن تكون قادرًا على قيادة ذلك. عليك أن تكون الرجل الذي يقود هذا المسار".
وعندما سُئل عما إذا كان هاميلتون قادرًا على القيام بذلك، أجاب مونتويا قائلًا: "بالتأكيد يمكنه ذلك. لكن أعتقد أنه يحتاج إلى التأكد من أن مجموعته الداخلية، أي الفريق الموجود في جانبه من المرآب، يعمل بجهد إضافي ويكون ملتزمًا بقدر التزامه هو".
واختتم: "أعتقد أن هذا أحد الأمور التي يستخف بها الناس أحيانًا، وهي مدى جودة عملك مع الأشخاص في مرآبك ومدى رغبتهم في الفوز معك".
وكان هاميلتون قد تأهل في المركز السابع لجائزة أستراليا الكبرى الافتتاحية للموسم، بينما تأهل لوكلير في المركز الرابع. وسيحتل ثنائي مرسيدس جورج راسل وأندريا كيمي أنتونيللي الصف الأول على شبكة الانطلاق، بعدما حقق راسل البول بوزيشن.
أحدث الأخبار
أبرز التعليقات