فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

مونتويا يطالب بفرض "عواقب" على سائقي فيراري بعد كارثة جائزة المكسيك الكبرى

دعا خوان بابلو مونتويا فريق فيراري إلى فرض عواقب على كلا السائقين: لويس هاميلتون وشارل لوكلير بعد احتكاكهما في اللفة الأولى من سباق جائزة المكسيك الكبرى.

خلدون يونس

منشور: 05-11-2026

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شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: كولن ماكماستر

يرى خوان بابلو مونتويا، سائق الفورمولا 1 السابق ومحلل شبكة "إف 1 تي في"، أنه يتعين على فيراري فرض "عواقب" على لويس هاميلتون وشارل لوكلير، بعدما تسببت معركتهما في اللفة الأولى على الأرجح في إهدار فرصة الفريق للفوز بسباق جائزة المكسيك الكبرى.

خرج السائقان عن المسار بعدما حاول لوكلير تجاوز هاميلتون، الذي كان قد انطلق من المركز الأول.

وعاد السائق القادم من موناكو إلى المسار في الصدارة (بعد اختصار المنعطف)، بينما خسر هاميلتون مركزًا لصالح ماكس فيرستابن سائق ريد بُل.

وفرض الحكّام عقوبة زمنية مدتها خمس ثوانٍ على سائق فيراري بسبب الواقعة، قبل أن يحقق فيرستابن الفوز بالسباق في نهاية المطاف.

وخلال مشاركته في برنامج ما بعد السباق على شبكة "إف 1 تي في"، حثّ مونتويا فيراري على فرض عواقب على سائقيها.

شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

وأوضح السائق السابق قائلًا: "لا بد من إجراء محادثات جادة، ولا بد من فرض عقوبات. يجب أن يدركا أن ما يقومان به ستكون له عواقب، لأنهما كان ينبغي أن يحققا الفوز اليوم".

وأضاف جيمس هينشكليف، سائق سلسلة إندي كار السابق، الذي شارك مونتويا التغطية التلفزيونية: "ماكس مذهل. وقد نفّذ فريق ريد بُل الأمور بصورة رائعة. لكن هذا لم يكن سباقًا فازت به ريد بُل، بل كان سباقًا خسرته فيراري".

وتابع: "إذا نظرنا إلى الحلبات المقبلة، فأعتقد أن هذه كانت أفضل فرصة أمامهما لتحقيق الفوز خلال ما تبقى من العام، ما لم تحدث معجزة. لقد استحقا الفوز. فقد تأهلا بصورة جيدة، لكن سائقيهما خذلا الفريق اليوم".

من جانبه، طالب مدير فريق فيراري فريدريك فاسور سائقيه بإظهار الاحترام بعد الواقعة.

حيث قال الفرنسي لشبكة "سكاي سبورتس إف 1": "أعتقد أن الأمر يتعلق بالاحترام فحسب".

وأكمل: "احترام العلامة التجارية، والراعي، والفريق، والألفي شخص الذين يعملون في المصنع بكل طاقتهم، وأعتقد أننا بدأنا نستعيد مستوانا من حيث الأداء، وحققنا خطوة كبيرة إلى الأمام".

وأضاف: "مع التحديثين، يعمل الموظفون في المصنع ليلًا ونهارًا. وبصراحة، يصعب عليّ تقبّل التفريط بالفوز بهذه الطريقة. ستتاح لي فرصة للحديث معهما، لكنني أشعر اليوم بإحباط شديد".

وسيتجه تركيز فيراري الآن إلى جائزة البرازيل الكبرى، التي تُقام هذا الأسبوع.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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