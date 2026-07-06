مونتويا يطالب بتغيير قوانين الاتحاد الدولي للسيارات بعد عقوبة أنتونيللي
طالب خوان بابلو مونتويا، السائق السابق في الفورمولا 1، الاتحاد الدولي للسيارات بإعادة النظر في سياسته الحالية بعد عقوبة حدود الحلبة التي فُرضت على كيمي أنتونيللي في جائزة بريطانيا الكبرى.
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس
الصورة من قبل: سيمون غالاوي
كان كيمي أنتونيللي يستعد لمنافسة شارل لوكلير، سائق فيراري، على الفوز في سيلفرستون، قبل أن يتعرض لخسارة كبيرة في الأداء خلال المراحل الأخيرة من السباق بسبب عطل في موجّه الهواء الخاص بالعجلة الأمامية اليسرى.
وأدى هذا العطل إلى تقليل الارتكازية في السيارة بشكل كبير، ما تسبب في تراجع حاد في وتيرة متصدر البطولة.
واضطر أنتونيللي إلى دخول منطقة الصيانة، ثم كافح للوصول إلى خط النهاية بسيارته المتضررة على أمل تسجيل بعض النقاط على الأقل.
لكن سائق مرسيدس واجه صعوبة في إبقاء السيارة المتضررة ضمن حدود الحلبة، وتجاوزها عدة مرات. ونتيجة لذلك، تلقى عقوبة زمنية قدرها خمس ثوانٍ، ما جعل سباقه السيئ يزداد سوءًا.
وضمن حديثه إلى "إف 1 تي في" بعد السباق، أكد خوان بابلو مونتويا أن عقوبات تجاوز حدود الحلبة يجب أن تُطبق فقط عندما يحقق السائق أفضلية من ذلك، وأن المخالفات الناتجة عن عطل تقني في السيارة لا ينبغي معاقبتها.
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس
الصورة من قبل: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
وقال مونتويا: "هناك نقطة مهمة جدًا أثارتها مرسيدس. يجب إعادة النظر في مسألة حدود الحلبة. إذا كان السائق يخسر الوقت بخروجه عن الحلبة بدلًا من أن يكسب وقتًا، فلا ينبغي اعتبار ذلك مخالفة لحدود الحلبة".
وأكمل: "يجب أن تنص القوانين على أنه: ’إذا خرجت عن الحلبة للحصول على أفضلية، فهذه مخالفة لحدود الحلبة’. أما إذا اضطررت للخروج عن الحلبة لأن سيارتك تعطلت ثم عوقبت بسبب ذلك، فأعتقد أن هذا لا ينبغي أن يكون مخالفة تستوجب العقوبة".
كما علّق مدير فريق مرسيدس توتو وولف على العقوبة التي تلقاها سائقه في تصريحات لموقعنا "موتورسبورت.كوم" ووسائل إعلام أخرى بعد السباق.
حيث قال وولف: "أعتقد أنه من الصعب دائمًا تقييم مثل هذه الحالات من منظور الاتحاد الدولي للسيارات. هل كانت السيارة متضررة فعلًا إلى هذه الدرجة؟ وهل كان يجب أن تدخل منطقة الصيانة فعلًا؟".
وأكمل: "في هذه الحالة، أعتقد أن السيارة كانت جيدة بشكل عام. لكن تلك القطعة وحدها جعلت اجتياز المنعطفات صعبًا للغاية".
واختتم: "آمل أن يأخذ الاتحاد الدولي للسيارات ذلك بعين الاعتبار".
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