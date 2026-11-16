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مونتويا يراهن على "فوز فيراري بلقب البطولة في 2027"

يعتقد سائق الفورمولا 1 السابق خوان بابلو مونتويا أن فيراري قادرة على الفوز ببطولة العالم للسائقين خلال موسم 2027.

خلدون يونس

منشور: 16-11-2026

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لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: جويدو دي بورتولي صور جيتي

مع انتهاء جائزة البرازيل الكبرى، حسمت مرسيدس لقب بطولة العالم للصانعين.

ومنح ذلك الفريق الذي يتخذ من براكلي مقرًا له فرصة الفوز بلقبي السائقين والصانعين في الموسم نفسه، للمرة الأولى منذ عام 2020.

وفازت مرسيدس ببطولة العالم للصانعين في عام 2021، لكن ماكس فيرستابن حسم لقبه العالمي الأول بعدما تجاوز لويس هاميلتون.

وبينما عادت مرسيدس إلى القمة مع اللوائح التقنية الجديدة، كان الفريق قد تخلف عمومًا عن منافسيه خلال المواسم الأربعة الممتدة بين عامي 2022 و2025.

وخلال حقبة المؤثرات الأرضية، لم يتمكن الفريق من تحقيق أكثر من سبعة انتصارات إجمالًا، خمسة منها مع جورج راسل، واثنان مع لويس هاميلتون.

ويرى خوان بابلو مونتويا أن موسم 2027 قد يكون العام الذي تعود فيه فيراري أخيرًا إلى القمة.

وضمن حديثه إلى موقع "ثندربك"، أشار مونتويا لاعتقاده أن ريد بُل ستعود إلى المنافسة في المقدمة خلال الموسم المقبل، لكنه يرى أن فيراري قد تفاجئ الجميع.

وقال مونتويا: "تسير ريد بُل في الاتجاه الصحيح، وستكون بالتأكيد أحد الفرق المتصدرة في الموسم المقبل. ومع ذلك، أعتقد أن فيراري قد تحقق بعض المفاجآت في العام القادم".

وأضاف: "قد يكون شارل، وقد يكون لويس. لكنني أعتقد أن فيراري تملك فرصة".

وتابع: "سيارة إس إف-26 هي السيارة التي تتمتع بأفضل تماسك على شبكة الانطلاق. وكل ما تحتاج إليه هو المزيد قليلًا من الارتكازية والمزيد من القوة".

وأردف: "إذا كان عليّ تقديم توقع حذر للموسم المقبل، فربما سأراهن على أنتونيللي أو فيرستابن للفوز بالبطولة".

واختتم: "لكن إذا أردت المجازفة قليلًا، فسأراهن على تتويج فيراري بلقب بطولة العالم في العام المقبل".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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