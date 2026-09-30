مونتويا يدافع عن كولابينتو: "يُثير إعجابي الأشخاص الذين يضغطون من أجل تحقيق شيء"
أعرب سائق الفورمولا 1 السابق خوان بابلو مونتويا عن دعمه لفرانكو كولابينتو عقب حادثة الاصطدام المكلفة التي تعرض لها السائق الأرجنتيني في باكو.
فرانكو كولابينتو، ألبين
الصورة من قبل: سام باجنال
تحولت جائزة أذربيجان الكبرى إلى كابوس بالنسبة إلى فرانكو كولابينتو مباشرة بعد إعادة الانطلاقة الأخيرة خلف سيارة الأمان.
وأثناء اقترابه من المنعطف الأول، تعرض سائق ألبين لانغلاق في إطاراته أثناء الكبح المتأخر وسط المجموعة، واصطدم بزميله في الفريق بيير غاسلي. وتعرض سائق مكلارين لاندو نوريس لاحقًا للحادث المتسلسل الناتج عن ذلك، ليضطر السائقون الثلاثة إلى الانسحاب من السباق.
ومع تصاعد الانتقادات الموجهة إلى السائق الأرجنتيني عقب الحادث، رأى خوان بابلو مونتويا شيئًا مختلفًا وراء هذه الحركة: سائقًا يحاول اقتناص فرصة بدلًا من مجرد الحفاظ على مركزه.
وقال السائق الكولومبي خلال بث ما بعد السباق عبر إف 1 تي في: "أعتقد أنه ظن أن الجميع سيدفعون بقوة. المشكلة هي أنه عندما تكون متأخرًا بهذا القدر، يتحول الأمر إلى ازدحام. يبطئ الجميع، ثم ترى السيارة أمامك وهي تضغط على المكابح".
وأضاف: "لذلك غيّر فرانكو خطه، وتحرك إلى الداخل، وكاد أن يتوقف. ارتكب خطأ، واصطدم بزميله في الفريق وأخرج لاندو من السباق أيضًا. لقد ارتكب خطأ، لكنه كان موقفًا قريبًا جدًا".
وتابع: "الجزء الصعب هنا هو أن تكون هجوميًا. ولهذا أعجب بالأشخاص الذين يضغطون فعلًا من أجل تحقيق شيء. هم يرون إعادة الانطلاقة كفرصة. بعض الأشخاص ينظرون إلى إعادة الانطلاقة بعقلية: لا أريد أن أخسر مركزًا. أما فرانكو، فهو شخص يخرج إلى الحلبة ويحاول انتزاع ذلك المركز".
واختتم: "عندما تكون شخصًا مثل ماكس فيرستابن - تكتشف الفرصة دائمًا وتحاول استغلالها - فلا بد أن ترتكب بعض الأخطاء".
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