مونتويا يحذر من صدامات بين زملاء الفرق في جائزة النمسا الكبرى

أوضح السائق الكولومبي أن تصميم حلبة شبييلبيرغ القصير والسريع لا يمنح السائقين أية فرصة لالتقاط الأنفاس.

وعند سؤاله عن احتمالية وقوع احتكاكات في مناطق الكبح العنيف، أكد مونتويا أن التوتر بين زملاء الفريق يكاد يكون أمرًا لا مفر منه.

حيث قال: "سنشهد صدامات بين زملاء الفريق. هذه من الحلبات التي تجد فيها زميلي الفريق دائمًا متقاربين، وفي النهاية يكون أحدهما سعيدًا والآخر محبطًا، وسترى ملاك الفرق في غاية الحماس".

وأشار مونتويا أيضًا إلى أن قلة عدد المنعطفات تجعل الفوارق الزمنية أكثر حساسية، قائلًا: "فارق ثلاثة أعشار من الثانية هنا يعادل ستة أعشار في حلبة أخرى. لذلك فإن تقليص الفارق هنا صعب جدًا، لأنه لا توجد منعطفات كافية لصنع الفارق".

وتأتي هذه التحذيرات في وقت يواصل فيه لويس هاميلتون تعزيز موقفه في سباق بطولة العالم، بعدما بدأ يفرض ضغطًا متزايدًا على ثنائي مرسيدس، كيمي أنتونيللي وجورج راسل.

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وكان بطل العالم سبع مرات قد حقق فوزه الأول مع فيراري في جائزة إسبانيا الكبرى، وهو أيضًا أول انتصار لفريق غير مرسيدس هذا الموسم، ليصبح على بعد 41 نقطة فقط من متصدر البطولة أنتونيللي، بينما يتقدم بفارق تسع نقاط على راسل.

وخلال المؤتمر الصحفي للسائقين في النمسا، سُئل راسل عما إذا كان يشعر بقلق أكبر من صراعه مع زميله أنتونيللي أم من ضغط المنافسين الآخرين.

إذ رد قائلًا: "لا هذا ولا ذاك يجعلني أشعر بالتوتر. في الحقيقة، هذا الأمر يثير حماسي، لأنه كلما زاد عدد المنافسين الذين تتسابق معهم مباشرة، أصبحت المنافسة أكثر إثارة".

وأكمل: "هكذا كانت الأمور بالنسبة لنا جميعًا عندما كنا نتسابق في الكارتينغ. لم نكن نتنافس مع سائق واحد فقط، بل مع ثلاثة أو أربعة أو خمسة سائقين يتنافسون جميعًا على الفوز. هكذا يجب أن تكون الفورمولا 1، وهذا ما يمنحنا الحماس. لذلك أنا أتطلع إلى ذلك".