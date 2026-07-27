يرى خوان بابلو مونتويا السائق السابق في بطولة العالم للفورمولا 1 أن عودة البطولة المرتقبة إلى ماليزيا ستمنح أفضلية للبطل أربع مرات ماكس فيرستابن والمتصدر الحالي للبطولة كيمي أنتونيللي.

وأكدت الفورمولا 1 مؤخرًا أن جائزة البحرين الكبرى، التي أُلغيت في أبريل بسبب التوتر في الشرق الأوسط، ستُقام على حلبة سيبانغ الدولية في ماليزيا خلال عطلة نهاية الأسبوع الممتدة بين 2 و4 أكتوبر.

وخلال حديثه عن تغيير روزنامة البطولة في برنامج ما بعد السباق عبر شبكة الفورمولا 1 التلفزيونية، كشف مونتويا أن الحلبة تعد من المفضلة لديه.

حيث قال السائق الكولومبي: "إنها رائعة. لقد تسابقت هناك وهي مذهلة".

وأضاف: "بصراحة، إنها حلبتي المفضلة في الفورمولا 1 من بين جميع الحلبات. إذا سألتني ما هي حلبتي المفضلة، فهي هذه. تحتاج إلى قدر إضافي من الشجاعة لكي تكون سريعًا هناك".

وتابع: "الأمر ليس لأن المنعطفات السريعة غير مسطحة بالكامل، لكنها قريبة من ذلك إذا كنت تعتقد أنك شجاع بما يكفي أو متهور بما يكفي لمحاولة اجتيازها بهذه الطريقة. في الكثير من المرات تمكنت من عبورها، وفي مرات أخرى خرجت عن المسار هناك".

ويعتقد مونتويا أن الحلبة ستكون مناسبة تمامًا لـ فيرستابن، الذي حقق آخر فوز له هناك عام 2017، وكذلك لأنتونيللي.

أوسكار بياستري، مكلارين ولاندو نوريس، مكلارين الصورة من قبل: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

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حيث قال الكولومبي: "كانت واحدة من تلك الحلبات التي تحتاج فيها إلى الضغط على السيارة بقوة".

وأضاف: "أعتقد أنها حلبة رائعة لسائق مثل ماكس، الذي يحب الضغط بالسيارة إلى أقصى حدودها. وأعتقد أن أنتونيللي سينجح هناك أيضًا".

وتابع: "لذلك سيكون من الرائع جدًا مشاهدة ذلك. وستكون الأجواء حارة للغاية أيضًا".

أما السائق السابق في سلسلة إندي كار جايمس هينشكليف، الذي شارك مونتويا في التغطية، فقد وصف عودة السباق بأنها: "تعاون رائع لضمان إقامة سباق آخر هذا الموسم".

أوسكار بياستري، مكلارين، أندريا ستيلا، مكلارين، لاندو نوريس، مكلارين الصورة من قبل: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

لكنه أضاف أنه لم يسبق له زيارة الحلبة من قبل.

وستشكل جائزة البحرين الكبرى التي ستقام في ماليزيا جزءًا من سباقات ثلاثية متتالية في روزنامة البطولة.

حيث ستقام جائزة أذربيجان الكبرى بين 24 و26 سبتمبر، تليها جائزة البحرين الكبرى في الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر، ثم جائزة سنغافورة الكبرى بين 9 و11 أكتوبر.