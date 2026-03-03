مونتويا يتمنى أن يفوز هاميلتون باللقب مع فيراري ولكنه يتوقع بطلًا آخر

مع استعداد الفورمولا 1 لرفع الستار عن بطولة العالم 2026، سنشهد هذا الأسبوع في أستراليا ملامح موازين القوى الحقيقية.

ويتركز الاهتمام بشكل خاص على مدى ما أخفته مرسيدس خلال التجارب، وما إذا كانت فيراري قادرة فعلًا على استهداف لقب طال انتظاره منذ ما يقارب 20 عامًا.

وكان شارل لوكلير الأسرع في تجارب البحرين، فيما كان أحد أسلحة فيراري اللافتة الجناح الخلفي الدوّار بزاوية 180 درجة الذي شوهد لبضع لفات في حلبة الصخير.

ومع ذلك، لا تزال الشكوك تحيط بالقدرة التنافسية الحقيقية لسيارة "إس إف-26"، ويُعد خوان بابلو مونتويا من بين المشككين.

حيث قال السائق الكولومبي السابق لموقع Vision4Sport: "فيراري لن تكون قادرة على المنافسة، من الصعب تخيل حدوث ذلك".

وأضاف: "إنها القصة نفسها كل عام، لذلك من الصعب تصديق أنهم سيتمكنون من تجميع كل العناصر معًا. بصراحة لا أستطيع تصور ذلك".

وتابع: "في الواقع، أود أن أقول إنهم سيكونون منافسين لأنني أرغب في رؤية هاميلتون يفوز ببطولة العالم مع فيراري. أعتقد أن ذلك سيكون رائعًا. لكن من الصعب تصديق أنهم قادرون فعلًا على تحقيق ذلك. أعتقد أن جورج راسل سيفوز بالبطولة، وأن مرسيدس ستحرز لقب الصانعين".