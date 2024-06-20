مونتويا يتكلم حول مستقبل سارجنت ’الذي يرتكب الكثير من الأخطاء الغبية"

تحوم الكثير من الشكوك حيال مستقبل سارجنت في الفورمولا واحد مع ويليامز، خاصة عند مقارنة مستواه بما يقدمه زميله أليكسندر ألبون.

ورغم أن الفريق لم يتكلم رسمياً بعد، لكن يبدو أن الأمريكي الشاب لن يبقى طويلاً في البطولة.

وهذا ما يراه مونتويا، حيث أوضح بأن سارجنت يعلم ضمنياً أنه لن يبقى، وبالتالي يجب عليه التركيز على مستقبله في السنوات المقبلة.

فقال: "إنه يعلم مستقبله من الآن، رغم أنهم لم يقولوا له رسمياً بأنه لن يبقى مع الفريق".

وأكمل: "في اللحظة التي يقولون له ’شكراً لك على السنوات السابقة، قدمنا لك الفرصة لكنها لم تثمر، يا للأسف’ حينها بوسعهم القول له بأن يسترخي قليلاً ويركز على مستقبله".

وأردف: "حينها سيخفف لوغان من توتره، ولن ينافس على المقعد بعد الآن، سيكون من الصعب جداً له البقاء في الفورمولا واحد".

وأكد مونتويا أنه لو كان مكان سارجنت لتكلم مع جميع الفرق الأخرى، لكن كذلك، كان لينظر في بطولات أخرى.

فقال: "لو كنت مكانه، لتكلمت أولاً مع الجميع لأرى الفرق المهتمة بي. لكنني كذلك كنت لأنظر في بطولات أخرى مثل ’دبليو إي سي’ وإندي كار".

يشار إلى أن سارجنت ترقى للفورمولا واحد بعد موسم أمضاه في الفورمولا 2، حيث أحرز خلاله المركز الرابع، وهو أعلى مركز حققه ناشئ في البطولة.

لكن مونتويا أشار إلى أن الأداء في سلاسل الناشئين ليس ضامناً لأداء جيد في الفورمولا واحد.

فقال: "واجه أوقاتاً صعبة. لو نظرنا إلى أدائه في الفورمولا 3 والفورمولا 2 لوجدنا أنه كان جيداً جداً".

واختتم: "ذلك محزن، لأنك لو سألت أليكسندر ألبون، سيقول لك أن سارجنت سريع جداً، ويقوم بعمل جيد، لكنه يقوم بالكثير من الأخطاء الغبية".