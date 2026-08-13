مع اقتراب نهاية عقده مع أستون مارتن بنهاية الموسم، تحيط العديد من علامات الاستفهام بمستقبل فرناندو ألونسو في الفورمولا 1.

ومع ذلك، يُعتقد أن السائق البالغ من العمر 45 عامًا يريد البقاء مع الفريق لموسم إضافي واحد على الأقل.

وكان ألونسو قد صرح سابقًا بأنه سيتخذ قراره بشأن مستقبله وما إذا كان سيواصل السباق في عام 2027 بعد العطلة الصيفية.

كما أشار السائق الإسباني إلى أن مدى تنافسية أستون مارتن لن يكون عاملًا حاسمًا في قراره. وبدلًا من ذلك، سيبني قراره على مدى استمتاعه بالفورمولا 1 من عدمه.

ويمثل ذلك تطورًا إيجابيًا لأدريان نيوي، مدير الفريق والشريك الإداري في أستون مارتن، الذي مر بنصف أول صعب من الموسم.

بدأت أستون مارتن الموسم بشكل متأخر بسبب دخول اللوائح التقنية الجديدة حيز التنفيذ في عام 2026.

وعلى الرغم من أن حزمة التحديثات الشاملة التي تضمنت 16 قطعة، والتي قدمها نيوي في جائزة المجر الكبرى، أظهرت مؤشرات واعدة، لم يتمكن ألونسو أو سترول من تسجيل أي نقاط في بودابست.

وفي الوقت الذي يُتوقع فيه إدخال مزيد من التحديثات على سيارة "إيه إم آر26" في النصف الثاني من الموسم، سيستخدم مزود أستون مارتن في المحركات، هوندا، أيضًا وحدة طاقة محدثة في جائزة هولندا الكبرى بعد العطلة الصيفية للفورمولا 1.

لانس سترول، أستون مارتن الصورة من قبل: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

وفي حين أن نيوي "واثق إلى حد كبير" من أن ألونسو سيجدد عقده لموسم 2027، يبدو أيضًا من شبه المؤكد أن سترول سيبقى مع الفريق في عام 2027.

وبينما يُتوقع أن يستمر السائقان مع أستون مارتن في الموسم المقبل، فإن الوضع قد يتغير بالكامل في موسم 2028.

حيث قال مونتويا، في تصريحات نقلها موقع "إف 1 ماكسيمال": "إذا لم تتحسن السيارة، فسيرحل سترول عن الفريق".

وأضاف: "إذا لم تتحسن السيارة في العام المقبل، فأعتقد أنه سيكون لدى أستون مارتن مقعدان شاغران في عام 2028".

وأكمل: "يأمل الجميع أن يتمكن أدريان نيوي وهوندا من تحسين السيارة لتعمل بشكل جيد".

وتابع: "يخوض سترول سباقات الفورمولا 1 منذ سنوات عديدة. وإذا لم يرَ تحسنًا حقيقيًا في الأمور، فإلى متى يريد الاستمرار في القيام بذلك؟"

واختتم: "عاجلًا أم آجلًا، ستكون هناك أستون مارتن من دون لانس سترول. ربما العام المقبل، وربما العام الذي يليه".