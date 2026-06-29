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مونتويا: هاميلتون لم ينسَ الماضي بينه وبين فيرستابن

يرى خوان بابلو مونتويا أن الأداء الدفاعي الشرس الذي قدمه لويس هاميلتون أمام ماكس فيرستابن خلال جائزة النمسا الكبرى يُظهر أن الماضي بين السائقين لا يزال حاضرًا في الأذهان.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
لويس هاميلتون، فيراري وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

لويس هاميلتون، فيراري وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: مايكل بوتس

رغم أن جورج راسل، الذي انطلق أولاً، فاز بالسباق على حلبة ريد بُل رينغ وخطف الأضواء، فإن إحدى أبرز معارك السباق كانت تلك التي جمعت بين لويس هاميلتون وماكس فيرستابن.

وقدم السائقان مواجهة حماسية للغاية في منتصف السباق، إذ تبادلا تجاوز بعضهما البعض عدة مرات، لكنهما واصلا صراعهما دون أي احتكاك.

ورغم فتح تحقيق بشأن ما إذا كان هاميلتون قد أجبر فيرستابن على الخروج من حدود الحلبة، قرر الحكّام عدم اتخاذ أي إجراء إضافي.

وخلال ظهوره في التغطية التي قدمتها قناة الفورمولا 1 بعد السباق، أكد خوان بابلو مونتويا أن المعركة كانت رائعة بالفعل.

حيث قال: "أعتقد أن تلك المعركة كانت رائعة حقًا". 

وأكمل: "أحيانًا ينسى الناس ما حدث بين ماكس ولويس في الماضي، لكن لويس لم ينسَ."

وأردف: "بصفتك سائقًا، إذا كان شخص ما قد عاملك بقسوة في السابق، فإنك لا تنسى ذلك. وإذا سنحت لك الفرصة للرد بالطريقة نفسها، فإنك تستغلها إلى أقصى حد". 

وتابع: "هذا بالضبط ما رأيناه في النمسا. لقد كان الأمر مذهلًا، وكنت أضحك بيني وبين نفسي وأنا أشاهد ذلك."

وبلغ التنافس على الحلبة بين بطلي العالم ذروته خلال موسم الفورمولا 1 لعام 2021 الذي لا يُنسى، حين كان هاميلتون يسعى لإحراز لقبه العالمي الثامن، بينما كان فيرستابن يقاتل من أجل لقبه الأول في بطولة العالم.

وخلال ذلك الموسم، اصطدم السائقان في سيلفرستون ومونزا وجدة.

واستمرت معركة اللقب حتى جائزة أبوظبي الكبرى المثيرة للجدل في عام 2021، حيث تُوج السائق الهولندي بأول لقب له في بطولة العالم للسائقين، بينما غاب هاميلتون عن الألقاب منذ ذلك الحين.

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