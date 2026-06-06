يرى خوان بابلو مونتويا سائق الفورمولا 1 السابق أن لويس هاميلتون يمتلك فرصة ذهبية لتوجيه "ضربة ذهنية كبيرة" إلى زميله في فيراري شارل لوكلير خلال جائزة موناكو الكبرى.

ورغم أن لوكلير وقع مؤخرًا عقدًا جديدًا لعدة سنوات مع الفريق الإيطالي، فإنه يصل إلى سباق موطنه وهو يسعى للتعافي من عطلة نهاية أسبوع صعبة للغاية في جائزة كندا الكبرى، والتي وصفها بأنها "أسوأ عطلة نهاية أسبوع في مسيرته".

وجاء الإعلان عن العقد الجديد بعد تلك الجولة المخيبة للآمال مباشرة.

في المقابل، يدخل هاميلتون سباق موناكو بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه أفضل نتيجة له مع فيراري حتى الآن، إثر إنهائه جائزة كندا الكبرى في المركز الثاني.

وبحسب مونتويا، فإن عطلة نهاية الأسبوع الحالية تمنح البريطاني فرصة كبيرة للضغط على زميله داخل الفريق.

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وقال مونتويا خلال ظهوره على قناة "إف1 تي في": "هاميلتون في وضع جيد جدًا لأنه ينتقل من حلبة شوارع قوية إلى أخرى".

وأضاف: "لديك شارل الذي وقع عقدًا جديدًا، وهذه فرصة مثالية للتفوق عليه ووضعه تحت ضغط كبير. أفترض أن عقد شارل تم توقيعه قبل كندا. لديك عقد جديد، ثم تمر بعطلة نهاية أسبوع سيئة، وبعدها يتم الإعلان عنه".

وتابع: "إذا تمكن لويس من التفوق عليه هنا، فسيكون ذلك أمرًا ضخمًا. ستكون ضربة ذهنية كبيرة. نعم، شارل سريع جدًا هنا، لكن يجب ألا ننسى أن هناك بطل عالم سبع مرات يقف إلى جانبه في المرآب".

من جانبه، شدد جوليون بالمر سائق الفورمولا 1 السابق، الذي شارك مونتويا الظهور على "إف1 تي في"، على أن لوكلير يبقى المعيار الحقيقي على حلبة موناكو.

حيث قال: "كانت كندا عطلة نهاية أسبوع سيئة للغاية بالنسبة إلى شارل، لكنه أفضل سائق على شبكة الانطلاق على هذه الحلبة".

وأكمل: "أرقامه تتحدث عن نفسها. في كل مرة يأتي فيها إلى هنا يكون سريعًا للغاية. إنه يعشق هذه الحلبة ويتمتع بإحساس طبيعي بها. أسلوب قيادته هجومي. إنه يحب السيارة ذات المقدمة الحادة، وهي الطريقة التي يجب أن تقود بها هنا عندما تكون على الحدود القُصوى".

وكان لوكلير قد تصدر التجارب الحرة الأولى، قبل أن يسجل ثاني أسرع زمن في التجارب الحرة الثانية خلف زميله هاميلتون.