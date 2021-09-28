تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / لوكلير: "مسألة وقت" قبل أن يحقق نوريس فوزه الأول في الفورمولا واحد التالي / إحصائيات روسيا 2021: مكلارين، فيراري وويليامز مثل الأيّام الخوالي
فورمولا 1 / جائزة روسيا الكبرى أخبار

مونتويا: نوريس بات يعلم الآن كيف يقوم بعمله على أكمل وجه

يرى خوان بابلو مونتويا سائق الفورمولا واحد السابق والفائز بسباق إندي 500، أن لاندو نوريس سيحصل على الثقة اللازمة في نفسه، بالرغم من خيبة أمل سباق جائزة روسيا الكبرى.

مونتويا: نوريس بات يعلم الآن كيف يقوم بعمله على أكمل وجه

بدا أن نوريس يسير على طريق تحقيق أول فوز له في البطولة، قبل أن تخلط الأمطار في اللفات الأخيرة جميع الأوراق، ويخسر مركزه لصالح ملاحقه لويس هاميلتون، ومن ثم يكتفي بالمركز السابع.

وبعد السباق صرح نوريس أنه "محطم" جراء خسارته الفوز بهذه الطريقة، لكن مونتويا يرى أن البريطاني اليافع سيحظى بالثقة اللازمة بقدراته، لأنه بات يدرك قدرته على قيادة السباق وتحقيق الفوز.

فقال في تصريح لموقع "موتورسبورت.تي في": "ما حصل أمر جنوني حقاً، لأنني أعلم مقدار خيبة أمله، لكن لو نظرنا للصورة الأكبر، لوجدنا أنه بالفعل كان يقود السباق".

وتابع: "نعم، لم يفز به، لكنه وصل إلى منصة التتويج (سابقاً)، وتصدر أغلب فترات هذا السباق، ولم يرتكب الأخطاء. 90 بالمئة من السائقون يتمنون تقديم نفس أداء لاندو".

وأردف: "لقد أثبت قدرته على القيام بالعمل المطلوب، وهذا الأمر الأهم. ما يتوجب عليه الخروج به من الناحية الإيجابية، هو أنه بات قادراً على القيام بما هو ضروري للفوز بالسباقات".

اقرأ أيضاً:

وشبّه مونتويا، سباق نوريس، بما اختبره في سباق البرازيل 2001، عندما كان ناشئاً مع ويليامز وأثبت قدرته على تحدي مايكل شوماخر حينها عبر تجاوز جريء، قبل أن يتعرض لحادثة مع يوس فيرشتابن الذي كان متأخراً بلفة.

فقال: "حصل معي أمر مماثل في البرازيل، عندما ارتطمت بي سيارة يوس".

وأكمل: "اعتقد الجميع أنني كنت غاضباً جداً، لكنني كنت مسروراً حقاً، لأنني تجاوزت مايكل وكنت أتصدر السباق".

وتابع: "في ذهني كنت أقول ’بوسعي القيام بذلك، بوسعي القيام بذلك’. ومن ثم تبدأ بالثقة بنفسك وقدرتك على القيام بالمهمة، ومن ثم يصبح كل ذلك سهلاً جداً".

وتأتي خسارة نوريس للفوز بعد أسبوعين فقط من تحقيق زميله دانيال ريكاردو للفوز في سباق مونزا، ما يثبت للكولومبي أن فريقه السابق يسير على الطريق الصحيح.

كما يرى كذلك أن الفريق سيتخذ قرارات أكثر صحة حالما يعتاد طبيعة المنافسة المتواصلة على الانتصارات.

اقرأ أيضاً:

فقال: "أعتقد أنهم يقومون بعمل جيد، لقد قدم دانيال سباقاً جيداً كذلك وهو يصبح أقوى أكثر وأكثر على متن السيارة".

وتابع: "أعتقد أن لاندو يقوم بعمل لا يصدق، وتجمعه علاقة ممتازة مع الفريق".

وأردف: "لقد فازوا بالسباق الماضي، لكنهم لم يعتادوا على ذلك بعد. وهذا ما يعني المزيد من الضغط والأخطاء".

واختتم: "يحتاجون لبعض الوقت لاتخاذ القرارات الصحيحة. لا أعتقد أن اللوم يقع على أي أحد فيما حصل. كفريق، لقد قاموا بعمل رائع لكن لم تسر الأمور لصالحهم".

المشاركات
التعليقات
لوكلير: "مسألة وقت" قبل أن يحقق نوريس فوزه الأول في الفورمولا واحد

المقال السابق

لوكلير: "مسألة وقت" قبل أن يحقق نوريس فوزه الأول في الفورمولا واحد

المقال التالي

إحصائيات روسيا 2021: مكلارين، فيراري وويليامز مثل الأيّام الخوالي

إحصائيات روسيا 2021: مكلارين، فيراري وويليامز مثل الأيّام الخوالي
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هل يُفلت هاميلتون من عقوبة المحرّك في ما تبقى من موسم 2021؟

5 س
2
فورمولا 1

تحليل: قرار مرسيدس الذي منح هاميلتون فوزه الـ 100 في الفورمولا واحد

3
فورمولا 1

مكلارين: نوريس "المحطّم" سيعود أكثر قوة بعد سوتشي

8 س
4
فورمولا 1

مرسيدس تتعهّد بأن تكون "عدائية للغاية" في معركتها على اللقب أمام ريد بُل

5
فورمولا 1

تحليل: خطأ مكلارين في سباق روسيا لم يقتصر فقط على توقّعات الطقس

9 س
أحدث الأخبار
إحصائيات روسيا 2021: مكلارين، فيراري وويليامز مثل الأيّام الخوالي
فورمولا 1

إحصائيات روسيا 2021: مكلارين، فيراري وويليامز مثل الأيّام الخوالي

2 س
مونتويا: نوريس بات يعلم الآن كيف يقوم بعمله على أكمل وجه
فورمولا 1

مونتويا: نوريس بات يعلم الآن كيف يقوم بعمله على أكمل وجه

2 س
لوكلير: "مسألة وقت" قبل أن يحقق نوريس فوزه الأول في الفورمولا واحد
فورمولا 1

لوكلير: "مسألة وقت" قبل أن يحقق نوريس فوزه الأول في الفورمولا واحد

4 س
هل يُفلت هاميلتون من عقوبة المحرّك في ما تبقى من موسم 2021؟
فورمولا 1

هل يُفلت هاميلتون من عقوبة المحرّك في ما تبقى من موسم 2021؟

5 س
انطلاقة ألونسو الرائعة في سوتشي تظهر براعته القيادية من جديد
فورمولا 1

انطلاقة ألونسو الرائعة في سوتشي تظهر براعته القيادية من جديد

6 س
أحدث ملفات الفيديو
سلسلة ThinkingForward: مقابلة مع ماتيا بينوتو 18:41
فورمولا 1
07-09-2021

سلسلة ThinkingForward: مقابلة مع ماتيا بينوتو

لفة افتراضية على حلبة زاندفورت 01:24
فورمولا 1
01-09-2021

لفة افتراضية على حلبة زاندفورت

دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى 29:21
فورمولا 1
31-08-2021

دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى "الكارثي"

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان 01:59
فورمولا 1
24-08-2021

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021 29:56
فورمولا 1
05-08-2021

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021

لاندو نوريس More from
لاندو نوريس
لوكلير: "مسألة وقت" قبل أن يحقق نوريس فوزه الأول في الفورمولا واحد جائزة روسيا الكبرى
فورمولا 1

لوكلير: "مسألة وقت" قبل أن يحقق نوريس فوزه الأول في الفورمولا واحد

مكلارين: نوريس "المحطّم" سيعود أكثر قوة بعد سوتشي جائزة روسيا الكبرى
فورمولا 1

مكلارين: نوريس "المحطّم" سيعود أكثر قوة بعد سوتشي

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

مكلارين More from
مكلارين
تحليل: خطأ مكلارين في سباق روسيا لم يقتصر فقط على توقّعات الطقس جائزة روسيا الكبرى
فورمولا 1

تحليل: خطأ مكلارين في سباق روسيا لم يقتصر فقط على توقّعات الطقس

نوريس "خاطر بعض الشيء" في لفته التي منحته قطب الانطلاق الأول لسباق سوتشي جائزة روسيا الكبرى
فورمولا 1

نوريس "خاطر بعض الشيء" في لفته التي منحته قطب الانطلاق الأول لسباق سوتشي

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة برايم
فورمولا 1

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

الأكثر شعبية اليوم

هل يُفلت هاميلتون من عقوبة المحرّك في ما تبقى من موسم 2021؟
فورمولا 1 فورمولا 1

هل يُفلت هاميلتون من عقوبة المحرّك في ما تبقى من موسم 2021؟

تحليل: قرار مرسيدس الذي منح هاميلتون فوزه الـ 100 في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: قرار مرسيدس الذي منح هاميلتون فوزه الـ 100 في الفورمولا واحد

مكلارين: نوريس "المحطّم" سيعود أكثر قوة بعد سوتشي
فورمولا 1 فورمولا 1

مكلارين: نوريس "المحطّم" سيعود أكثر قوة بعد سوتشي

مرسيدس تتعهّد بأن تكون "عدائية للغاية" في معركتها على اللقب أمام ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس تتعهّد بأن تكون "عدائية للغاية" في معركتها على اللقب أمام ريد بُل

تحليل: خطأ مكلارين في سباق روسيا لم يقتصر فقط على توقّعات الطقس
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: خطأ مكلارين في سباق روسيا لم يقتصر فقط على توقّعات الطقس

إحصائيات روسيا 2021: مكلارين، فيراري وويليامز مثل الأيّام الخوالي
فورمولا 1 فورمولا 1

إحصائيات روسيا 2021: مكلارين، فيراري وويليامز مثل الأيّام الخوالي

ما هي خطط بن سُليّم في حال انتخابه رئيسًا لـ "فيا"
الفيديو بالداخل
سلاسل متعددة سلاسل متعددة

ما هي خطط بن سُليّم في حال انتخابه رئيسًا لـ "فيا"

مونتويا: نوريس بات يعلم الآن كيف يقوم بعمله على أكمل وجه
فورمولا 1 فورمولا 1

مونتويا: نوريس بات يعلم الآن كيف يقوم بعمله على أكمل وجه

أحدث الأخبار

إحصائيات روسيا 2021: مكلارين، فيراري وويليامز مثل الأيّام الخوالي
فورمولا 1 فورمولا 1

إحصائيات روسيا 2021: مكلارين، فيراري وويليامز مثل الأيّام الخوالي

مونتويا: نوريس بات يعلم الآن كيف يقوم بعمله على أكمل وجه
فورمولا 1 فورمولا 1

مونتويا: نوريس بات يعلم الآن كيف يقوم بعمله على أكمل وجه

لوكلير: "مسألة وقت" قبل أن يحقق نوريس فوزه الأول في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

لوكلير: "مسألة وقت" قبل أن يحقق نوريس فوزه الأول في الفورمولا واحد

هل يُفلت هاميلتون من عقوبة المحرّك في ما تبقى من موسم 2021؟
فورمولا 1 فورمولا 1

هل يُفلت هاميلتون من عقوبة المحرّك في ما تبقى من موسم 2021؟

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.