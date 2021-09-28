مونتويا: نوريس بات يعلم الآن كيف يقوم بعمله على أكمل وجه

بدا أن نوريس يسير على طريق تحقيق أول فوز له في البطولة، قبل أن تخلط الأمطار في اللفات الأخيرة جميع الأوراق، ويخسر مركزه لصالح ملاحقه لويس هاميلتون، ومن ثم يكتفي بالمركز السابع.

وبعد السباق صرح نوريس أنه "محطم" جراء خسارته الفوز بهذه الطريقة، لكن مونتويا يرى أن البريطاني اليافع سيحظى بالثقة اللازمة بقدراته، لأنه بات يدرك قدرته على قيادة السباق وتحقيق الفوز.

فقال في تصريح لموقع "موتورسبورت.تي في": "ما حصل أمر جنوني حقاً، لأنني أعلم مقدار خيبة أمله، لكن لو نظرنا للصورة الأكبر، لوجدنا أنه بالفعل كان يقود السباق".

وتابع: "نعم، لم يفز به، لكنه وصل إلى منصة التتويج (سابقاً)، وتصدر أغلب فترات هذا السباق، ولم يرتكب الأخطاء. 90 بالمئة من السائقون يتمنون تقديم نفس أداء لاندو".

وأردف: "لقد أثبت قدرته على القيام بالعمل المطلوب، وهذا الأمر الأهم. ما يتوجب عليه الخروج به من الناحية الإيجابية، هو أنه بات قادراً على القيام بما هو ضروري للفوز بالسباقات".

وشبّه مونتويا، سباق نوريس، بما اختبره في سباق البرازيل 2001، عندما كان ناشئاً مع ويليامز وأثبت قدرته على تحدي مايكل شوماخر حينها عبر تجاوز جريء، قبل أن يتعرض لحادثة مع يوس فيرشتابن الذي كان متأخراً بلفة.

فقال: "حصل معي أمر مماثل في البرازيل، عندما ارتطمت بي سيارة يوس".

وأكمل: "اعتقد الجميع أنني كنت غاضباً جداً، لكنني كنت مسروراً حقاً، لأنني تجاوزت مايكل وكنت أتصدر السباق".

وتابع: "في ذهني كنت أقول ’بوسعي القيام بذلك، بوسعي القيام بذلك’. ومن ثم تبدأ بالثقة بنفسك وقدرتك على القيام بالمهمة، ومن ثم يصبح كل ذلك سهلاً جداً".

وتأتي خسارة نوريس للفوز بعد أسبوعين فقط من تحقيق زميله دانيال ريكاردو للفوز في سباق مونزا، ما يثبت للكولومبي أن فريقه السابق يسير على الطريق الصحيح.

كما يرى كذلك أن الفريق سيتخذ قرارات أكثر صحة حالما يعتاد طبيعة المنافسة المتواصلة على الانتصارات.

فقال: "أعتقد أنهم يقومون بعمل جيد، لقد قدم دانيال سباقاً جيداً كذلك وهو يصبح أقوى أكثر وأكثر على متن السيارة".

وتابع: "أعتقد أن لاندو يقوم بعمل لا يصدق، وتجمعه علاقة ممتازة مع الفريق".

وأردف: "لقد فازوا بالسباق الماضي، لكنهم لم يعتادوا على ذلك بعد. وهذا ما يعني المزيد من الضغط والأخطاء".

واختتم: "يحتاجون لبعض الوقت لاتخاذ القرارات الصحيحة. لا أعتقد أن اللوم يقع على أي أحد فيما حصل. كفريق، لقد قاموا بعمل رائع لكن لم تسر الأمور لصالحهم".