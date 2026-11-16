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مونتويا: مكلارين أضاعت فرصة ضمّ لاوسون لموسم 2028

يعتقد سائق الفورمولا 1 السابق خوان بابلو مونتويا أن مكلارين أضاعت فرصة مهمة بعدم التعاقد مع ليام لاوسون.

خلدون يونس

منشور: 16-11-2026

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ليام لاوسون، ريسينغ بولز

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور جيتي

كافح ليام لاوسون خلال الأشهر القليلة الماضية للحفاظ على مقعده على شبكة انطلاق الفورمولا 1، بينما كان ينتظر قرار ريد بُل بشأن مستقبله مع فريق ريسينغ بولز.

وكانت ريد بُل تدرس الاستغناء عن السائق النيوزيلندي وضم نيكولا تسولوف إلى فريقها الرديف، ريسينغ بولز.

لكن الإعلان الصادر يوم الخميس أكد توقيع لاوسون على تمديد عقده لمدة عام واحد، ليواصل مشواره مع الفريق الذي يتخذ من فاينزا مقرًا له.

وفي المقابل، سيشغل تسولوف، الذي كان ينافس على لقب بطولة الفورمولا 2، دور السائق الاحتياطي لدى ريد بُل وريسينغ بولز خلال الموسم المقبل.

ويعتقد خوان بابلو مونتويا أن أداء لاوسون مؤخرًا دفع ريد بُل إلى تقديم عقد جديد له.

فقد عادل السائق النيوزيلندي أفضل نتيجة حققها في مسيرته خلال التصفيات في البرازيل، بعدما احتل المركز الثالث، قبل أن ينهي السباق في المركز السابع.

وقبل إعلان ريسينغ بولز يوم الخميس استمرار لاوسون وأرفيد لينبلاد مع الفريق خلال موسم 2027، كان مونتويا يرى أن على الفرق الكبرى، مثل مكلارين، التحرك للتعاقد مع السائق النيوزيلندي.

ويرى مونتويا أن تقديم مكلارين مقعدًا للاوسون بصفته سائقًا احتياطيًا خلال موسم 2027 كان سيمثل خطوة منطقية، مع ضمان حصوله على مقعد أساسي في السباقات مستقبلًا، في حال شغور أحد المقاعد.

وضمن حديثه إلى صحيفة "آس"، قال مونتويا: "أعتقد أن ليام كان بإمكانه أن يكون في وضع أفضل بكثير مما يعتقده كثيرون".

وأضاف: "لو كنت مكان مكلارين، لتعاقدت مع ليام بصفته سائقًا احتياطيًا لمدة عام واحد".

وتابع: "بعد ذلك، كنت سأضمن له مقعدًا أساسيًا في السباقات خلال موسم 2028 أو بعده".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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