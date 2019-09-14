مونتويا: مشاكل فيتيل "تقنية" أكثر منها "ذهنية"

غاب فيتيل عن الانتصارات في الفورمولا واحد منذ جائزة بلجيكا الكبرى 2018، بينما أحرز شارل لوكلير زميله في صفوف فيراري انتصارين متتاليين في بلجيكا وإيطاليا هذا الموسم.

وأشعل فوز لوكلير في مونزا احتفالات فيراري على حلبة موطنها، بينما انزلق فيتيل عندما كان رابعاً، وتلقى عقوبة عقب عودته "الخطرة" إلى المسار بعد تلك المشكلة.

وتأتي هذه الحادثة كآخر المشاكل المتكررة التي عانى منها الألمانيّ وبدأت منذ حادثته التي أخرجته من الصدارة في جولة ألمانيا 2018، لكنّ مونتويا الفائز بسبعة سباقات في الفورمولا واحد يرى أن المشكلة لا تكمن في فيتيل نفسه.

حيث قال مونتويا في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أنّ أمراً ما لا يناسبه في السيارة أو إطارات هذا الموسم، بينما تمكن لوكلير من التأقلم بشكل أفضل".

وأكمل: "فيتيل يعاني كي يجاري سرعة زميله. ولأنه يعاني لم يعد مرتاحاً خلف المقود، وبات يرتكب الأخطاء".

وتابع: "عندما لا تكون مسروراً من السيارة، وتضغط، فإنك ترتكب الأخطاء. لا أعتقد أنها مسألة في ذهنيته. بل إنها مشاكل تقنية".

وأضاف: "يتعلق الأمر بتفهم الوضع، وتواجد شخص بجانبك قادر على تمييز وتحليل ما يحصل".

من جهة أخرى، وجد لوكير أن سيارة الموسم الحالي تناسبه أكثر من فيتيل الذي اشتكى عدة مرات في 2019 من عدم قدرته على إيجاد التوازن الملائم.

وقارن مونتويا هذا الوضع بحاله الذي أمضاه مع مكلارين موسمَي 2005 و2006، عندما أدى أسلوب القيادة المختلف بالفريق إلى تطوير جانح أمامي مختلف لسيارته ليتناسب مع أسلوب قيادته.

حيث كشف الكولومبي أنه "اضطر إلى تغيير الطريقة التي يستعمل بها المكابح، إضافة إلى القيام بأمور مختلفة للغاية عما كان معتاداً عليه"، مقترحاً أن تغيير أمر أساسي في السيارة قد يكون حاسماً بالنسبة إلى فيتيل ليتأقلم مع مشاكله.

"تغيير الطريقة التي تقود بها أمرٌ معقد جداً. لو قمتَ بتغيير أسلوب قيادتك للسيارة قد يتم بسرعة، لكن قد لا يكون بالسرعة المطلوبة" قال مونتويا.

وأكمل: "عليه أن يتأقلم إلى درجة محددة، لكن تعلّم القيادة بسرعة بطريقة مختلفة، لهو أمر صعب جداً".

وتابع: "من الأفضل أقلَمةُ السيارة مع أسلوب قيادتك، مقارنة بأقلمتها لتناسب سائقاً آخر".

بالمقابل، يمتلك فيتيل عقداً مع فيراري حتى نهاية موسم 2020، لكن معاناته أدت إلى الكثير من التكهنات حيال إمكانية إنهاء مسيرته مبكراً.

لكن مونتويا يرى أن فيتيل ما زال يمتلك إمكانية التعافي "إن كان يرغب بذلك".

فقال: "عليه العمل بجدّ مع الفريق وبشكل أكبر مما قام به على الإطلاق من قبل".

وتابع: "الطريقة الوحيدة هي العمل بشكل كبير ومتواصل، القيام بأمر مختلف عما اعتدتَ عليه".

واختتم: "عليه الاعتياد على العمل بطريقة معيّنة، لكنّ ذلك لا يسير كما يجب في الوقت الراهن".