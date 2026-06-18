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مونتويا: مرسيدس قد تتلقى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق في سبا

قال سائق الفورمولا 1 السابق خوان بابلو مونتويا أن مرسيدس ستتلقى عقوبة على شبكة الانطلاق بسبب تغيير وحدة الطاقة في وقت لاحق من الموسم.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: سام باجنال

يرجح مونتويا أن يحدث ذلك  جائزة بلجيكا الكبرى في سبا، معتبراً أن هذا الإجراء قد يكون مخططاً لدعم صراع الفريق على بطولة العالم.

وقد عادت مرسيدس لمواجهة مخاوف تتعلق بالموثوقية بعد أن تعرض كيمي أنتونيلي لعطل في وحدة الطاقة في المراحل الأخيرة من جائزة إسبانيا الكبرى.

وكان الفريق قد واجه مشكلة مماثلة مع جورج راسل في جائزة كندا الكبرى السابقة.

وفي الفورمولا 1، يمكن للفرق استخدام عدد محدد من مكونات وحدة الطاقة خلال الموسم دون التعرض لعقوبة، لكن يتم فرض عقوبات على ترتيب شبكة الانطلاق للسباقات، عند تجاوز هذا الحد.

ورغم أن مرسيدس قدمت أداءً قوياً وحققت عدة انتصارات في النصف الأول من الموسم، فإن التوازن تغير بعد فوز فيراري في إسبانيا باستخدام حزمة تطويرية.

وبحسب خوان بابلو مونتويا، فإن مرسيدس ستتعمد لاحقاً استخدام مكونات إضافية لوحدة الطاقة، ما سيؤدي إلى عقوبات على شبكة الانطلاق، خصوصاً في الحلبات التي يكون فيها التجاوز سهلاً نسبياً.

حيث قال مونتويا: "في نهاية الموسم تحتاج إلى تركيب قطع جديدة وتحصل على عقوبات على شبكة الانطلاق".

وأكمل: "عندما تبدأ عقوبات التراجع على الشبكة، يتغير توازن النقاط. إذا كنت في صراع على اللقب وتعرضت لعقوبة 5 أو 10 مراكز، فإن الأمور تصبح أصعب بكثير".

وأردف: "أضمن أنه عندما نصل إلى حلبات مثل سبا، سنرى مرسيدس تتعرض لعقوبات بسبب استخدام معدات إضافية".

واختتم موضحاً أن مرسيدس ستستعمل ذلك بشكل استراتيجي: "سيقومون بذلك ليكونوا في وضع أفضل في نهاية الموسم".

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