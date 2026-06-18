كان جورج راسل، الذي انطلق من مركز الانطلاق الأول، في دائرة المنافسة على الفوز لفترة طويلة، لكنه أنهى السباق في المركز الثاني.

فيما حقق لويس هاميلتون فوزه الأول مع فيراري باستخدام استراتيجية التوقف ثلاث مرات. وبهذا الفوز، حقق بطل العالم سبع مرات انتصاره رقم 106 في الفورمولا 1.

وبحسب مونتويا، فإن الأداء القوي لهاميلتون مع سيارة فيراري المحدثة كان عاملاً مهماً، لكن قرارات مرسيدس الاستراتيجية لعبت دوراً كبيراً في تحديد النتيجة أيضاً.

ويرى السائق الكولومبي السابق أن مرسيدس دخلت راسل إلى ممر الصيانة مبكراً جداً.

كان هاميلتون قد توقف في اللفة 12 ضمن استراتيجية التوقف ثلاث مرات، ما دفع مرسيدس إلى الرد مباشرة بإدخال راسل في اللفة التالية.

لكن الفريق واصل الالتزام باستراتيجية التوقف مرتين للسائق البريطاني.

حيث قال مونتويا لقناة "فورمولا 1 تي في": "ما فاجأني حقاً في مرسيدس هو أنهم تفاعلوا مع استراتيجية لويس، لكنهم تمسكوا بخطتهم الخاصة".

وأكمل: "أعتقد أنهم وضعوا أنفسهم في موقف صعب جداً، لأنه في نهاية السباق اضطروا لإكمال أكثر من 30 لفة بالإطارات الأخيرة".

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وأردف: "إذا كنت تستخدم استراتيجية توقف مرتين، فلا تتوقف في اللفة 15. كان يجب أن تبقى على الحلبة حتى اللفة 21 أو 22، عندها يصبح السباق أسهل بكثير".

واسترسل: "لو فعلوا ذلك، لكانت مهمة لويس أصعب بكثير، لأن الجميع عندما توقفت مرسيدس توقف مبكراً ثم اضطروا لإطالة فتراتهم. وهذا ما فتح المجال أمام استراتيجية لويس".

وأضاف: "أعتقد أن مرسيدس وضعت راسل في موقف صعب عندما أوقفته مبكراً جداً".

واستكمل: "كان أول سائق يدخل ممر الصيانة، وفي سباق يرتفع فيه تآكل الإطارات بهذا الشكل، هذا يعتبر عيباً كبيراً".

واستطرد: "على سبيل المثال، تخيل أن لديك فقداناً قدره 0.2 ثانية لكل لفة. كانت إطارات راسل أكثر تآكلاً، وزميله توقف بعده بأربع لفات. هذا فرق قدره 0.8 ثانية".

واختتم: "نعم، قد تحصل على أفضلية صغيرة في البداية، لكن على المدى الطويل، يجعل الأمور أصعب بكثير".