تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

رالف شوماخر في تصريح صادم: "مرسيدس قدمت لـ فيرستابن عرضاً غير مناسب "عمداً"

فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
رالف شوماخر في تصريح صادم: "مرسيدس قدمت لـ فيرستابن عرضاً غير مناسب "عمداً"

"رفاهية عدم إكمال السباقات غير موجودة".. وولف منزعج من موثوقية مرسيدس

فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
"رفاهية عدم إكمال السباقات غير موجودة".. وولف منزعج من موثوقية مرسيدس

مونتويا: مرسيدس قد تتلقى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق في سبا

فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
مونتويا: مرسيدس قد تتلقى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق في سبا

فيلنوف: الحمد لله.. ما زال فيرستابن في ريد بُل

فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
فيلنوف: الحمد لله.. ما زال فيرستابن في ريد بُل

أنتونيللي يعترف: "لطالما كان هاميلتون إلى جانبي دائماً"

فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
أنتونيللي يعترف: "لطالما كان هاميلتون إلى جانبي دائماً"

بييرو فيراري: الفوز بالسباقات لا يهمنا.. الهدف بطولة العالم

فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
بييرو فيراري: الفوز بالسباقات لا يهمنا.. الهدف بطولة العالم

بياستري "يخسر" شعبيته ومكانته

فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
بياستري "يخسر" شعبيته ومكانته

"قلبي كان يخفق من شدة السعادة": هاميلتون يكشف أول أحاسيسه بعد فوز برشلونة

فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
"قلبي كان يخفق من شدة السعادة": هاميلتون يكشف أول أحاسيسه بعد فوز برشلونة
فورمولا 1 جائزة برشلونة الكبرى

مونتويا: مرسيدس صعّبت الفوز على راسل بسبب الاستراتيجيات

يرى سائق الفورمولا 1 السابق خوان بابلو مونتويا أن استراتيجية مرسيدس في التوقفات خلال جائزة إسبانيا الكبرى كانت غير موفقة وأثرت بشكل مباشر على نتيجة جورج راسل.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحرير:
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس وجورج راسل، مرسيدس

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس وجورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: سام بلوكسهام

كان جورج راسل، الذي انطلق من مركز الانطلاق الأول، في دائرة المنافسة على الفوز لفترة طويلة، لكنه أنهى السباق في المركز الثاني. 

فيما حقق لويس هاميلتون فوزه الأول مع فيراري باستخدام استراتيجية التوقف ثلاث مرات. وبهذا الفوز، حقق بطل العالم سبع مرات انتصاره رقم 106 في الفورمولا 1.

وبحسب مونتويا، فإن الأداء القوي لهاميلتون مع سيارة فيراري المحدثة كان عاملاً مهماً، لكن قرارات مرسيدس الاستراتيجية لعبت دوراً كبيراً في تحديد النتيجة أيضاً.

ويرى السائق الكولومبي السابق أن مرسيدس دخلت راسل إلى ممر الصيانة مبكراً جداً.

كان هاميلتون قد توقف في اللفة 12 ضمن استراتيجية التوقف ثلاث مرات، ما دفع مرسيدس إلى الرد مباشرة بإدخال راسل في اللفة التالية. 

لكن الفريق واصل الالتزام باستراتيجية التوقف مرتين للسائق البريطاني.

حيث قال مونتويا لقناة "فورمولا 1 تي في": "ما فاجأني حقاً في مرسيدس هو أنهم تفاعلوا مع استراتيجية لويس، لكنهم تمسكوا بخطتهم الخاصة".

وأكمل: "أعتقد أنهم وضعوا أنفسهم في موقف صعب جداً، لأنه في نهاية السباق اضطروا لإكمال أكثر من 30 لفة بالإطارات الأخيرة".

Watch: مراجعة سباق برشلونة | اف1 في أسبوع: أول فوز لهاميلتون مع فيراري وصراع مرسيدس الداخلي كنقطة تحول

وأردف: "إذا كنت تستخدم استراتيجية توقف مرتين، فلا تتوقف في اللفة 15. كان يجب أن تبقى على الحلبة حتى اللفة 21 أو 22، عندها يصبح السباق أسهل بكثير".

واسترسل: "لو فعلوا ذلك، لكانت مهمة لويس أصعب بكثير، لأن الجميع عندما توقفت مرسيدس توقف مبكراً ثم اضطروا لإطالة فتراتهم. وهذا ما فتح المجال أمام استراتيجية لويس".

وأضاف: "أعتقد أن مرسيدس وضعت راسل في موقف صعب عندما أوقفته مبكراً جداً".

واستكمل: "كان أول سائق يدخل ممر الصيانة، وفي سباق يرتفع فيه تآكل الإطارات بهذا الشكل، هذا يعتبر عيباً كبيراً".

واستطرد: "على سبيل المثال، تخيل أن لديك فقداناً قدره 0.2 ثانية لكل لفة. كانت إطارات راسل أكثر تآكلاً، وزميله توقف بعده بأربع لفات. هذا فرق قدره 0.8 ثانية".

واختتم: "نعم، قد تحصل على أفضلية صغيرة في البداية، لكن على المدى الطويل، يجعل الأمور أصعب بكثير".

اقرأ أيضاً:

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق مرسيدس أهدرت الفوز في برشلونة لأنها بالغت في "حماية راسل"
المقال التالي "قلبي كان يخفق من شدة السعادة": هاميلتون يكشف أول أحاسيسه بعد فوز برشلونة

أبرز التعليقات
المزيد من
خلدون يونس

"رفاهية عدم إكمال السباقات غير موجودة".. وولف منزعج من موثوقية مرسيدس

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
"رفاهية عدم إكمال السباقات غير موجودة".. وولف منزعج من موثوقية مرسيدس

مونتويا: مرسيدس قد تتلقى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق في سبا

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
مونتويا: مرسيدس قد تتلقى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق في سبا

فيلنوف: الحمد لله.. ما زال فيرستابن في ريد بُل

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
فيلنوف: الحمد لله.. ما زال فيرستابن في ريد بُل
المزيد من
جورج راسل

الطريقة الوحيدة "العادلة" - أو ربما ليس تماماً - لإصلاح فوضى عقوبات سباق موناكو 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
الطريقة الوحيدة "العادلة" - أو ربما ليس تماماً - لإصلاح فوضى عقوبات سباق موناكو 2026

راسل يقرع جرس الإنذار: الأعطال تتكرر ومشاكل الموثوقية أصبحت مصدر قلق حقيقي

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
راسل يقرع جرس الإنذار: الأعطال تتكرر ومشاكل الموثوقية أصبحت مصدر قلق حقيقي

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
المزيد من
مرسيدس

أنتونيللي يعترف: "لطالما كان هاميلتون إلى جانبي دائماً"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
أنتونيللي يعترف: "لطالما كان هاميلتون إلى جانبي دائماً"

مرسيدس أهدرت الفوز في برشلونة لأنها بالغت في "حماية راسل"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
مرسيدس أهدرت الفوز في برشلونة لأنها بالغت في "حماية راسل"

"تواضعٌ وأقدامٌ على الأرض".. ما هي الرسالة الجدية خلف مزحة توتو وولف مع الإعلام الإيطالي

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
"تواضعٌ وأقدامٌ على الأرض".. ما هي الرسالة الجدية خلف مزحة توتو وولف مع الإعلام الإيطالي

أحدث الأخبار

رالف شوماخر في تصريح صادم: "مرسيدس قدمت لـ فيرستابن عرضاً غير مناسب "عمداً"

فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
رالف شوماخر في تصريح صادم: "مرسيدس قدمت لـ فيرستابن عرضاً غير مناسب "عمداً"

"رفاهية عدم إكمال السباقات غير موجودة".. وولف منزعج من موثوقية مرسيدس

فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
"رفاهية عدم إكمال السباقات غير موجودة".. وولف منزعج من موثوقية مرسيدس

مونتويا: مرسيدس قد تتلقى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق في سبا

فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
مونتويا: مرسيدس قد تتلقى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق في سبا

فيلنوف: الحمد لله.. ما زال فيرستابن في ريد بُل

فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
فيلنوف: الحمد لله.. ما زال فيرستابن في ريد بُل

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم

تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل

رأي: جدل فيرستابن مع الصحفيين يكشف مشكلة أكبر حول التقليل من قيمة الإعلام

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
رأي: جدل فيرستابن مع الصحفيين يكشف مشكلة أكبر حول التقليل من قيمة الإعلام
شاهد المزيد