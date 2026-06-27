في ظل غياب التحركات الكبرى في سوق انتقالات السائقين قبل موسم 2026، فضّل معظم السائقين البقاء مع فرقهم خلال لمعرفة ملامح حقبة اللوائح التقنية الجديدة.

وجدد شارل لوكلير عقده مع فيراري، فيما سيواصل جورج راسل مشواره مع مرسيدس، وهو ما يعني أن معظم المقاعد الأكثر جاذبية على شبكة الانطلاق أصبحت محسومة.

ورغم ذلك، لا تزال احتمالية عودة فرناندو ألونسو إلى ألبين، الفريق الذي أحرز معه لقبيه العالميين، من أبرز المواضيع المطروحة في سوق الانتقالات.

لكن خوان بابلو مونتويا السائق السابق يرى أن البقاء مع أستون مارتن هو الخيار الأكثر منطقية بالنسبة للسائق الإسباني.

حيث قال: "إذا كان عليّ المراهنة على أي من الفريقين لتحقيق الفوز، فسأختار أستون مارتن. فرصها في النجاح أكبر من ألبين".

وأضاف: "قدمت ألبين عملًا رائعًا هذا العام، لكن أدريان نيوي سيصنع الفارق. عندما يكون لديك فريق يضم نيوي، يمكنك الفوز بأي شيء".

وتابع: "لن يفاجئني إذا تجاوزت أستون مارتن فريق ألبين مع نهاية الموسم. لكن الجزء الصعب بالنسبة لفرناندو هو أنه على الأرجح سيتعين عليه اتخاذ قراره قبل ذلك".