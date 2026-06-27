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مونتويا: لا ينبغي لألونسو التفكير في ألبين لأن فرصه في الفوز مع أستون مارتن أكبر

يرى خوان بابلو مونتويا أن فرص فرناندو ألونسو في المنافسة ضمن صدارة الفورمولا 1 ستكون أكبر إذا واصل مشواره مع أستون مارتن، بدلًا من التفكير في العودة إلى ألبين.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: كيم إيلمان صور جيتي

في ظل غياب التحركات الكبرى في سوق انتقالات السائقين قبل موسم 2026، فضّل معظم السائقين البقاء مع فرقهم خلال لمعرفة ملامح حقبة اللوائح التقنية الجديدة.

وجدد شارل لوكلير عقده مع فيراري، فيما سيواصل جورج راسل مشواره مع مرسيدس، وهو ما يعني أن معظم المقاعد الأكثر جاذبية على شبكة الانطلاق أصبحت محسومة.

ورغم ذلك، لا تزال احتمالية عودة فرناندو ألونسو إلى ألبين، الفريق الذي أحرز معه لقبيه العالميين، من أبرز المواضيع المطروحة في سوق الانتقالات.

لكن خوان بابلو مونتويا السائق السابق يرى أن البقاء مع أستون مارتن هو الخيار الأكثر منطقية بالنسبة للسائق الإسباني.

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حيث قال: "إذا كان عليّ المراهنة على أي من الفريقين لتحقيق الفوز، فسأختار أستون مارتن. فرصها في النجاح أكبر من ألبين".

وأضاف: "قدمت ألبين عملًا رائعًا هذا العام، لكن أدريان نيوي سيصنع الفارق. عندما يكون لديك فريق يضم نيوي، يمكنك الفوز بأي شيء".

وتابع: "لن يفاجئني إذا تجاوزت أستون مارتن فريق ألبين مع نهاية الموسم. لكن الجزء الصعب بالنسبة لفرناندو هو أنه على الأرجح سيتعين عليه اتخاذ قراره قبل ذلك".

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جائزة النمسا الكبرى2026- صور تقنية
التفاصيل الفنية لسيارة هاس

جائزة النمسا الكبرى2026- صور تقنية
التفاصيل الفنية لسيارة هاس

جائزة النمسا الكبرى2026- صور تقنية
التفاصيل الفنية لسيارة هاس

جائزة النمسا الكبرى2026- صور تقنية
التفاصيل الفنية لسيارة هاس

جائزة النمسا الكبرى2026- صور تقنية
التفاصيل الفنية لسيارة هاس

جائزة النمسا الكبرى2026- صور تقنية
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جائزة النمسا الكبرى2026- صور تقنية
التفاصيل الفنية لسيارة كاديلاك

جائزة النمسا الكبرى2026- صور تقنية
التفاصيل الفنية لسيارة كاديلاك

جائزة النمسا الكبرى2026- صور تقنية
التفاصيل الفنية لسيارة كاديلاك

جائزة النمسا الكبرى2026- صور تقنية
التفاصيل الفنية لسيارة كاديلاك

جائزة النمسا الكبرى2026- صور تقنية
التفاصيل الفنية لسيارة كاديلاك

جائزة النمسا الكبرى2026- صور تقنية
التفاصيل الفنية لسيارة كاديلاك

جائزة النمسا الكبرى2026- صور تقنية
التفاصيل الفنية لسيارة كاديلاك

جائزة النمسا الكبرى2026- صور تقنية
التفاصيل الفنية لسيارة كاديلاك

جائزة النمسا الكبرى2026- صور تقنية
التفاصيل الفنية لسيارة كاديلاك

جائزة النمسا الكبرى2026- صور تقنية
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جائزة النمسا الكبرى2026- صور تقنية
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جائزة النمسا الكبرى2026- صور تقنية
التفاصيل الفنية لـ Alpine

جائزة النمسا الكبرى2026- صور تقنية
التفاصيل الفنية لـ «ألبين»

جائزة النمسا الكبرى2026- صور تقنية
التفاصيل الفنية لـ «ألبين»

جائزة النمسا الكبرى2026- صور تقنية
التفاصيل الفنية لـ «ألبين»

جائزة النمسا الكبرى2026- صور تقنية
التفاصيل الفنية لـ «ألبين»

جائزة النمسا الكبرى2026- صور تقنية
التفاصيل الفنية لـ «ألبين»

جائزة النمسا الكبرى2026- صور تقنية
التفاصيل الفنية لـ «ألبين»

جائزة النمسا الكبرى2026- صور تقنية
التفاصيل الفنية لـ «ألبين»

جائزة النمسا الكبرى2026- صور تقنية
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جائزة النمسا الكبرى2026- صور تقنية
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جائزة النمسا الكبرى2026- صور تقنية
التفاصيل الفنية لسيارة مرسيدس W17

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جائزة النمسا الكبرى2026- صور تقنية
التفاصيل الفنية لسيارة مرسيدس W17

جائزة النمسا الكبرى2026- صور تقنية
التفاصيل الفنية لسيارة مرسيدس W17

جائزة النمسا الكبرى2026- صور تقنية
التفاصيل الفنية لسيارة مرسيدس W17

جائزة النمسا الكبرى2026- صور تقنية
التفاصيل الفنية لسيارة مرسيدس W17

جائزة النمسا الكبرى2026- صور تقنية
التفاصيل الفنية لسيارة مرسيدس W17

جائزة النمسا الكبرى2026- صور تقنية
التفاصيل الفنية لسيارة مرسيدس W17

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المواصفات الفنية لسيارة ماكلارين MCL40

جائزة النمسا الكبرى2026- صور تقنية
المواصفات الفنية لسيارة ماكلارين MCL40

جائزة النمسا الكبرى2026- صور تقنية
المواصفات الفنية لسيارة ماكلارين MCL40

جائزة النمسا الكبرى2026- صور تقنية
المواصفات الفنية لسيارة ماكلارين MCL40

جائزة النمسا الكبرى2026- صور تقنية
المواصفات الفنية لسيارة ماكلارين MCL40

جائزة النمسا الكبرى2026- صور تقنية
المواصفات الفنية لسيارة ماكلارين MCL40

جائزة النمسا الكبرى2026- صور تقنية
المواصفات الفنية لسيارة ماكلارين MCL40

جائزة النمسا الكبرى2026- صور تقنية
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التفاصيل الفنية لسيارة Haas VF26

جائزة النمسا الكبرى2026- صور تقنية
التفاصيل الفنية لسيارة Haas VF26

جائزة النمسا الكبرى2026- صور تقنية
التفاصيل الفنية لسيارة Haas VF26

جائزة النمسا الكبرى2026- صور تقنية
التفاصيل الفنية لسيارة فيراري SF-26

جائزة النمسا الكبرى2026- صور تقنية
التفاصيل الفنية لسيارة فيراري SF-26

جائزة النمسا الكبرى2026- صور تقنية
التفاصيل الفنية لسيارة فيراري SF-26

جائزة النمسا الكبرى2026- صور تقنية
التفاصيل الفنية لسيارة فيراري SF-26

جائزة النمسا الكبرى2026- صور تقنية
التفاصيل الفنية لسيارة فيراري SF-26

جائزة النمسا الكبرى2026- صور تقنية
التفاصيل الفنية لسيارة فيراري SF-26

جائزة النمسا الكبرى2026- صور تقنية
التفاصيل الفنية لسيارة فيراري SF-26

جائزة النمسا الكبرى2026- صور تقنية
التفاصيل الفنية لسيارة فيراري SF-26

جائزة النمسا الكبرى2026- صور تقنية
التفاصيل الفنية لسيارة فيراري SF-26

جائزة النمسا الكبرى2026- صور تقنية
التفاصيل الفنية لسيارة فيراري SF-26

جائزة النمسا الكبرى2026- صور تقنية
التفاصيل الفنية لسيارة فيراري SF-26

جائزة النمسا الكبرى2026- صور تقنية
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