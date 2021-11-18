مونتويا: فيرشتابن لم يكن ينوي خوض  المنعطف الرابع خلال الواقعة مع هاميلتون

يتجه الحكام للنظر مجدداً في دليل جديد للواقعة قدمته مرسيدس، للحكم بضرورة التحقيق مجدداً في الواقعة المثيرة للجدل.

وكانت مرسيدس قد طلبت حق مراجعة قرار الحكام بعد ظهور دليل جديد وهو لقطات الفيديو التي تُظهر مقود سيارة فيرشتابن خلال الواقعة، والذي نُشر بعد السباق.

ونظراً لأهمية الحادثة ضمن المعركة المشتعلة على اللقب، أبدت مرسيدس تفاجؤها من اعتبار ما حصل لا يستحق التحقيق، حيث كشف مايكل ماسي مدير السباقات بعد السباق أن الحكام لم يشاهدوا الفيديو من سيارة فيرشتابن عند إصدار حكمهم خلال السباق نفسه.

من جهته، قال فيرشتابن أن ما حصل كان بسبب إطاراته المهترئة حينها، ما أجبره على خوض المنعطف بشكل واسع.

وضمن معرض كلامه ضمن برنامج "هذا الأسبوع مع ويل باكستون" حيال الواقعة، أشار مونتويا إلى أن فيرشتابن كان يأخذ معركة اللقب بعين الاعتبار حينها، مع معرفته بضرورة إنهائه السباق أمام هاميلتون لتوسيع صدارته في الترتيب العام، وأنه لم يكن ليعبر المنعطف بشكل طبيعي نظراً لأنه كبح بشكل متأخر خلال دفاعه أمام هاميلتون.

فقال: "رأيي الصريح، بأن الطريقة التي أعتقد أن فيرشتابن ينظر فيها للوضع هي هكذا: إن تعرضا لحادث فإنه يحافظ على مكاسبه من النقاط. طالما أن لويس لم يُنهي أمامه، فإنه سيبقى ضمن وضع أفضل في الترتيب العام".

وأكمل: "كان لويس بجانبه وتقدم عليه في منطقة الكبح. لم تكن هناك إمكانية لعبوره المنعطف بشكل طبيعي نظراً لأنه كبح بشكل متأخر. لا أعتقد أنه كان ينوي حقاً عبور المنعطف".

وتابع: "ليس لدي أي شيء ضد ماكس. في الحقيقة هو يعجبني وكذلك ريد بُل. لقد قاموا بعمل رائع في منافسة مرسيدس. لكنني أعتقد أنهم كانوا متفاجئين بمدى سرعة مرسيدس".

بالمقابل، يرى مونتويا أن هناك عدم ثبات في طريقة تطبيق "فيا" للقوانين في الحوادث على المسار، مشيراً إلى العقوبة التي طالت لاندو نوريس وسيرجيو بيريز (مرتين) خلال سباق جائزة النمسا في وقت سابق من الموسم.

فقال: "في النمسا، كان السائقون جنباً إلى بعض من الجهة الخارجية ولم تكن هناك مساحة في المنعطف بسبب الحصى، تعرضوا لعقوبة، السائق من الجهة الداخلية. كيف يمكن تبرير ذلك؟".

وأكمل: "لماذا لم يتعرض ماكس للعقوبة بينما تعرض غيره؟ هل يطبقون العقوبة على الجميع بالتساوي؟ أم أنه تتم معاملة ماكس بشكل مختلف لأنه يافع؟ لن أضيف أية أسماء أخرى. لكن لو قام مازيبين بذلك، لنال عقوبة!".

وبينما يشعر الكولومبي أنّ التحقيق كان متوقعاً في الحادثة، لكنه يعتقد أن فيرشتابن يحق له الدفاع عن مركزه.

فقال: "عندما قمتُ بمثل هذه الحركة، تعرضت للكثير من المشاكل بسببها! هل قام ماكس بالعمل الصائب في الدفاع؟ نعم. قام بحقه في الدفاع عن مركزه".

وأكمل: "إما الدفاع أو تركه يمر، في نهاية المطاف فاز في السباق بطبيعة الحال (هاميلتون). لكن هل كان ضمن موقع يؤهله تأخير الكبح كما فعل؟ أعتقد أنه كان يتوقع من لويس الانعطاف، وفي أسوأ الأحوال لا يكمل لويس السباق وهو يكمله. لأن لويس من الجهة الخارجية، وكان لديه الكثير ليخسره".

وأردف: "أعتقد أن لويس كان ذكياً جداً في عدم الانعطاف. لأن ماكس كان يتجه لحادثة. الأمر أشبه قليلاً بما حصل في سيلفرستون. نعم، إنه منعطف أبطأ بكثير، لكن الحادثة السابقة كانت مماثلة لهذه".

واختتم: "انظروا لكمّ الانتقادات التي تعرض لها لويس في سيلفرستون ضمن منعطف سريع حقاً، لأنه أخّر في الكبح وفوّت رأس المنعطف. ماكس لم يكن يحاول خوض المنعطف حتى!".