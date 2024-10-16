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مونتويا: "فيا" ستترك فيرستابن وشأنه في مسألة الشتائم لأنهم "يحتاجونه"

يرى خوان بابلو مونتويا السائق السابق في الفورمولا 1، أن البطولة قد تطلب من الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) "ترك ماكس فيرستابن وشأنه" بعد الجدل حول استخدامه لكلمة نابية.

خلدون يونس
خلدون يونس
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

تلقى فيرستابن عقوبة خدمة عامة بسبب تلفظه بكلمة نابية خلال مؤتمر صحفي، وذلك بعد ساعات من دعوة محمد بن سُليّم رئيس "فيا"، السائقين للحدّ من استخدام الألفاظ النابية.

ويريد بن سُليّم تقليل عدد الشتائم التي تظهر عبر النقل التلفزيوني المباشر، لكن مونتويا،  يرى أن "فيا" قد تجاوزت حدودها.

حيث قال الكولومبي في تصريح لـ "Gambling Zone": "بالغت ’فيا’ في رد فعلها، بعد ما حصل في المؤتمر الصحفي كان يجب أن يتلقى ماكس تنبيهاً لأن المسألة بسيطة".

وأضاف: "أعتقد أن الفورمولا 1 ستطلب في مرحلة ما من ’فيا’ ترك فيرستابن وشأنه لأنهم يحتاجونه".

وتساءل مونتويا: "ماذا سيفعلون؟ هل سيبقون على قرارهم أم سيقولون لـ فيرستابن: 'عاقبناك ولكن سنسهّل الأمور عليك'؟".

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وأشار إلى أنه في مرحلة ما يجب وضع معيار ثابت وحل يُرضي الطرفين.

حيث تابع: "لو كان الأمر يتعلق بأي سائق آخر، لما كانت هناك مشكلة، لكنهم حاولوا جعلها قضية. ماكس شخص صريح جداً".

واختتم قائلاً: "يطلبون من السائقين التحلي بالتهذيب دون استخدام الشتائم، ولكن في كل مرة يصرخون فيها على اللاسلكي، يقومون ببثّ ذلك!".

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