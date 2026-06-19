أنهى لويس هاميلتون سلسلة غيابه عن الانتصارات وحقق أول فوز له في سباقات الجائزة الكبرى مع فريق مارانيللو خلال جائزة برشلونة-كتالونيا الكبرى.

ونجح بطل العالم سبع مرات في تنفيذ استراتيجية بثلاثة توقفات في منصة الصيانة، مستفيدًا من توقيت مثالي لسيارة الأمان الافتراضية ليحقق الانتصار رقم 106 في مسيرته.

وفي الوقت الذي كان فيه هاميلتون يحتفل بإنجازه التاريخي مع فيراري، عاش زميله شارل لوكلير عطلة نهاية أسبوع صعبة.

فقد تعرض السائق المونغاسكي لحادث في التصفيات، قبل أن يضطر إلى الانسحاب من السباق بسبب فقدان نظام التوجيه المعزز.

وخلال ظهوره في برنامج التحليل بعد السباق على "إف1 تي في"، أوضح مونتويا أن هذه المرحلة تمثل فرصة مهمة جدًا بالنسبة إلى لوكلير.

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حيث قال: "هذه فترة مهمة للغاية بالنسبة إلى شارل، على سبيل المثال، ليرى كيف نجح لويس في دفع الفريق إلى الأمام ويتعلم من ذلك".

وأضاف: "بالطبع، هو يريد هزيمة لويس، وسيهزمه في العديد من السباقات أيضًا، لكن هذه فرصة مذهلة أمام شارل لفهم ما الذي يجعل لويس هاميلتون بطلًا للعالم سبع مرات".

ورغم أن سباق برشلونة لم ينتهِ بالطريقة التي كان يتمناها لوكلير، فإنه حرص على تهنئة زميله بعد نهاية السباق.

حيث قال لوكلير: "لا أريد أن أنسب أي فضل لنفسي اليوم. لا أعتقد أنني قدمت شيئًا كبيرًا للفريق. أعتقد أن لويس والفريق حققا هذا الفوز بمفردهما، وكنت أتمنى لو كنت في مركز أفضل لأكون جزءًا أكبر من المعركة، لكن ما حدث لم يكن خطئي".

وتابع: "لذلك أوجه تهنئة كبيرة للويس، الذي يقدم أداءً مذهلًا منذ فترة الآن، وتهنئة كبيرة أيضًا للفريق بأكمله".

هذا ويحتل هاميلتون حاليًا المركز الثاني في ترتيب بطولة السائقين، متأخرًا بفارق 41 نقطة عن المتصدر أندريا كيمي أنتونيللي، ومتقدمًا بتسع نقاط على جورج راسل صاحب المركز الثالث. أما لوكلير فيحتل المركز الرابع في البطولة، بفارق 40 نقطة خلف زميله في الفريق.