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مونتويا: على لوكلير "استعادة الاحترام" من هاميلتون

يعتقد خوان بابلو مونتويا أن التوتر بين زميلي فيراري لويس هاميلتون وشارل لوكلير قد يتجدد.

منشور:
شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري

شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: سام باجنال

توقع سائق الفورمولا 1 السابق خوان بابلو مونتويا وقوع صدام جديد بين زميلي فيراري لويس هاميلتون وشارل لوكلير، محذرًا السائق القادم من موناكو من ضرورة "استعادة ذلك الاحترام".

كانت الديناميكيات داخل فريق مارانيللو من أبرز المواضيع التي حظيت باهتمام كبير هذا الموسم. وبينما عانى هاميلتون من صعوبة التأقلم مع الفريق في 2025، استعاد البريطاني مستواه في 2026، محققًا فوزه الأول بإحدى سباقات الجائزة الكبرى بألوان فيراري في جائزة برشلونة-كاتالونيا الكبرى. ويحتل الآن المركز الثالث في ترتيب السائقين، بينما يأتي لوكلير في المركز الخامس.

وعلى الرغم من الدعوات إلى أن تدعم فيراري هاميلتون باعتباره سائقها الأول، وأن تفرض أوامر الفريق عندما يتنافس السائقان على الحلبة، اختار مدير الفريق فريد فاسور إبقاء السائقين على قدم المساواة.

وسُئل مونتويا خلال برنامج "ويكند وورم-أب" على "إف 1 تي في" عما إذا كان يعتقد أن التوتر بينهما قد انتهى.

وأوضح الكولومبي: "سيعودان للاشتباك مجددًا بالتأكيد. أعني، لن يتنازل أي منهما للآخر عن أي شيء".

وأضاف: "على شارل أن يمنح لويس مساحة كبيرة مرة واحدة، وسيقول لويس: "حسنًا، لأنني كنت منصفًا معك وأنت لم تكن منصفًا معي. والآن عليك حقًا أن تُظهر لي أنك تريد اللعب. عليك أن تستعيد ذلك الاحترام". وإذا لم يفعل ذلك، فسيكون لويس مستعدًا لتقديم كل ما لديه، أليس كذلك؟".

وأضاف أليكس براندل، الذي شارك مونتويا في التغطية: "حسنًا، سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف ستسير الأمور. لكن عليهما أن يتوصلا إلى تفاهم، لأن مكلارين تقترب منهما أيضًا في بطولة الصانعين، وكانت قوية جدًا خلال السباقين الأخيرين".

وأردف: "لويس يتعرض لضغط من لاندو في بطولة السائقين. لذا، هناك الكثير للعب من أجله إذا كانا سيحتكان بالعجلات في كل عطلة نهاية أسبوع، وهذا أمر وارد جدًا. لقد كانا متقاربين في التجارب التأهيلية، لذا من المرجح أن يحدث ذلك في مرحلة ما".

وتحتل فيراري حاليًا المركز الثاني في بطولة الصانعين برصيد 358 نقطة، بينما تأتي مكلارين في المركز الثالث برصيد 306 نقاط.

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