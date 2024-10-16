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مونتويا: على أستون مارتن السعي لضم فيرستابن

يعتقد خوان بابلو مونتويا أن أستون مارتن يجب أن تحاول ضم ماكس فيرستابن.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

صرّح خوان بابلو مونتويا أنه وكما نجحت أستون مارتن في ضم المصمم العبقري أدريان نيوي وكذلك الدخول في شراكة مع هوندا، فعليها السعي كذلك لضم بطل العالم الثلاثي ماكس فيرستابن.

لا يرى مونتويا - الذي قاد سابقًا سيارة من تصميم نيوي مع مكلارين – كذلك أن وصول نيوي سيؤثر بشكل كبير على الفريق في موسم 2025. لكن تأثيره بدلًت من ذلك سيتجلى بشكل كبير على السيارة مع الدخول في الحقبة الجديدة في 2026.

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"أعتقد أن توقعات أستون مارتن للسيارة على المدى المتوسط جيدة. سيكونون في وضع رائع" قال مونتويا.

وأضاف: "لكن الأهم هو العثور على السائق المناسب. بالطبع فرناندو سائق مذهل، ولكن إلى متى يمكنه الاستمرار؟ لا أعتقد أن لانس (سترول، ابن مالك الفريق) ذاهب إلى أي مكان، لكن فرناندو ليس خيارًا على المدى الطويل".

وتابع: "لقد وقعوا مع هوندا ونيوي، فلماذا لا يحاولون التوقيع مع ماكس؟ عندها سيكون لديك أحد أفضل السائقين في العالم. إن لم يكن الأفضل في التاريخ وهو بالتأكيد الأفضل في البطولة حاليًا".

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