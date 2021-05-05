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مونتويا: حدود المسار تجعل من معركة اللقب في الفورمولا واحد "جدَلية للغاية"

يرى خوان بابلو مونتويا أن حدود المسار تجعل من المعركة على لقب الفورمولا واحد بين لويس هاميلتون وماكس فيرشتابن "جدَلية بشكل كبير".

بدا فريق ريد بُل مستاءً للغاية بعد أن تسببت عقوبات حدود المسار بحرمان فيرشتابن من الفوز في السباق، قطب الانطلاق الأول وكذلك اللفة الأسرع في السباق.

وأشار الدكتور هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات بعد سباق البرتغال إلى أن الفورمولا واحد بحاجة إلى تغيير مقاربتها حيال حدود المسار.

وضمن مقابلة حصرية مع منصة "موتورسبورت.تي في"، علق مونتويا على معركة اللقب الحالية، فقال: "أعتقد أنها رائعة. أعتقد أن وجود مثل هذه المعركة أمر رائع للمشاهدين والمتابعين".

وأكمل: "أعتقد أن الفورمولا واحد خلال المواسم السابقة كانت تفتقد ذلك نوعاً ما. تواجد فريقين قريبين من بعضهما البعض. إنه أمر ممتع حقاً".

واسترسل: "لكن أود القول أن مسألة حدود المسار جدلية للغاية. أعتقد أنهم يحاولون جعل المسارات أكثر أماناً مع مناطق الخروج الآمن وغيرها، لكن من الصعب السيطرة على ذلك. وأتفهم سبب الإحساس بأنها مُصيبة في أحيان ومُخطئة في أحيان أخرى".

واستكمل: "عندما يتم إصدار حكم في المسألة، فإن ذلك يكون صعباً حقاً. أنا لا أحسدُ الحكام على عملهم ذاك!".

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ويعتقد مونتويا أن إحباط ريد بُل الناتج عن عقوبات المسار تلك يعني ببساطة أن الفريق سيزداد إصراراً على هزيمة مرسيدس.

فقال: "تملؤني الحماسة لأنني أعتقد أن تزايد الغضب لدى ريد بُل يعني أنهم باتوا يريدون وبشدة كبيرة، التغلب على مرسيدس، وذلك ما يجعل من متابعة المنافسة أمراً شيقاً للغاية".

وتابع: "كما تعلمون، ماركو ليس رجلاً يتحلى بالصبر الطويل، وأعتقد أن ماكس أيضاً كذلك، لذا إن كان لديهما فرصة، فسيستغلونها بكل تأكيد".

لويس هاميلتون، مرسيدس وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ

لويس هاميلتون، مرسيدس وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ

تصوير: صور موتورسبورت

بالمقابل، يرى مونتويا أن مهارات هاميلتون إضافة إلى حظه الجيد نسبياً في إيمولا عند رفع العلم الأحمر ما أنقذه من البقاء خلف الكثير من الزحام، جميعها عوامل تصعّب على فيرشتابن هزيمته.

فقال: "بالنظر إلى إيمولا، فقد ارتكب هاميلتون خطأ كبيراً، وخرج عن المسار".

وأكمل: "لقد كان محظوظاً مع العلم الأحمر في إيمولا إذ كان ضمن الموقع المناسب واستفاد من جميع تلك الفرص لينهي ثانياً".

واختتم: "إذاً، كيف يمكنك هزيمة هاميلتون الذي يمتلك كل تلك الموهبة وذاك الحظ؟ إنه تحد صعب جداً".

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