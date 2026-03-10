مونتويا تفاجأ من تصرف لينبلاد في معركته مع فيرستابن
أشاد سائق الفورمولا 1 السابق خوان بابلو مونتويا بأداء سائق فريق ريسينغ بولز الشاب أرفيد لينبلاد، بعد أن نجح البريطاني في تسجيل النقاط خلال ظهوره الأول في بطولة بطولة العالم للفورمولا 1.
أرفيد لينبلاد، ريسينغ بولز
الصورة من قبل: ماريو رينزي
بعد أن انطلق من المركز التاسع على شبكة الانطلاق، أنهى لينبلاد السباق في المركز الثامن، ليحصد أربع نقاط في أول سباق له في البطولة.
ورغم أن مونتويا أثنى على أسلوب لينبلاد الهجومي وعطلة نهاية الأسبوع النظيفة التي قدمها، فإنه أشار إلى معركة خاضها السائق الشاب مع سائق ريد بُل ماكس فيرستابن.
وخلال تلك المواجهة، تمكن لينبلاد من الدفاع عن مركزه لعدة لفات قبل أن يتمكن السائق الهولندي في النهاية من تجاوزه، لكن مونتويا رأى أن طريقة دفاعه كانت أكثر شراسة مقارنة بما فعله مع بقية السائقين.
حيث قال مونتويا في تصريحاته لقناة إف1 تي في: "لقد قدم عطلة نهاية أسبوع نظيفة للغاية. طوال عطلة نهاية الأسبوع كان عدوانياً".
وأضاف: "سأكون صريحاً معك، الأمر الوحيد الذي فكرت فيه هو أنه كان عدوانياً للغاية مع ماكس وكان ذلك جيداً".
وتابع: "لكن إذا كنت ستقود بهذه العدوانية ضدّ ماكس، فمن الأفضل أن تكون بالعدوانية نفسها مع الجميع أيضاً. لكنه لم يفعل ذلك. وقد تفاجأت قليلاً".
وأضاف بعد أن شبّهته المذيعة بيتي غلوفر بنفسه في بداياته: "هذا رائع. لكن عندما ينافس سائقًا آخر لا يقود سيارة ريد بُل، يجب أن يفعل الأمر نفسه!".
وعندما سُئل عما إذا كان يرى أوجه تشابه بينه وبين السائق البريطاني، ردّ مونتويا ضاحكاً: "أنا أكثر عدوانية بكثير. لا، لقد كان الأمر جيداً. لقد قام بعمل مذهل".
لينبلاد: أنا هنا للمنافسة
من جهته، تحدث لينبلاد بعد السباق لقناة سكاي سبورتس إف1، معبّراً عن دهشته من النتيجة التي حققها في ظهوره الأول.
وقال: "بصراحة أنا عاجز قليلاً عن الكلام. كان سباقاً جنونياً إلى حد ما".
وأضاف: "عندما دخلت عطلة نهاية الأسبوع، لم تكن النقاط هي التوقع".
واسترسل: "كانت لدي بعض الآمال بعد الأمس، لكنني سعيد للغاية وممتنٌ للغاية لكل شخص في الفريق، ولكل من وحدات طاقة ريد بُل وفورد، لأنهم منحوني الحزمة التي تسمح لي بالمنافسة".
وأردف: "لكن بصراحة أعتقد أن القول إنني سجلت نقاطاً في ظهوري الأول لا يلخص السباق حقاً".
وتابع: "أن أكون في المركز الثالث في مرحلة ما خلال اللفة الأولى كان أكثر بكثير مما توقعت. أعتقد أنني أظهرت للناس قليلاً مما جئت إلى هنا لأفعله".
وعندما سُئل تحديداً عن دفاعه أمام فيرستابن، أوضح لينبلاد أنه لن يتراجع أمام أي سائق مهما كان اسمه.
حيث قال: "في النهاية، لقد عملت طوال حياتي للوصول إلى الفورمولا 1، وكانت عطلة نهاية الأسبوع هذه لحظة خاصة جداً بالنسبة لي".
وأضاف: "أكنّ الكثير من الاحترام للسائقين الكبار في هذه الرياضة الذين قدموا عملاً مذهلاً، لكنني أيضاً لن أتنحى جانباً وأمنحهم المركز. أنا هنا لأقاتل".
وختم قائلاً: "عندما أكون داخل السيارة، فأنا منافس شرس للغاية، وسأحاول الحصول على كل سنتيمتر يمكنني الحصول عليه، وأعتقد أنني أظهرت ذلك في اللفة الأولى".
