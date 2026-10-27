فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

مونتويا: "تفاجأت كثيرًا" بالعقوبة المفروضة على راسل في أوستن

أبدى خوان بابلو مونتويا، سائق الفورمولا 1 السابق، استغرابه من العقوبة الزمنية البالغة خمس ثوانٍ التي فُرضت على جورج راسل خلال سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى.

ليديا مي خلدون يونس

منشور: 27-10-2026

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جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

خلال اللفة الأولى من السباق الذي أُقيم على حلبة الأمريكيتين، خرج جورج راسل عن المسار عند المنعطف 12، لكنه عاد إلى الحلبة أمام سائق مكلارين أوسكار بياستري.

وقرر الحكّام أن راسل حقق أفضلية دائمة نتيجة خروجه عن المسار، وفرضوا على سائق مرسيدس عقوبة زمنية مدتها خمس ثوانٍ.

وعبر زميل راسل في الفريق، كيمي أنتونيللي، الذي أنهى السباق في المركز الثامن، خط النهاية أولًا.

وخلال مشاركته في البرنامج التحليلي الذي أعقب السباق على قناة الفورمولا 1 التلفزيونية في أوستن، أعرب خوان بابلو مونتويا عن استغرابه من العقوبة المفروضة على راسل.

حيث قال الكولومبي: "لقد تفاجأت بالعقوبة التي تلقاها جورج، لأنه لم يحقق أي أفضلية فعلية. ولو كان قد حقق أفضلية، لكان إلى جانب حجار".

وأضاف: "لهذا السبب، استغربت القرار بعض الشيء. لكن علينا ترك القرار للفيا، فلديهم وجهة نظرهم الخاصة".

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: Chris Graythen / Getty Images

ما الذي جاء في بيان "فيا"؟

جاء في البيان الرسمي الصادر عن "فيا": "راجع الحكّام بيانات أنظمة تحديد المواقع والمراقبة، ومقاطع الفيديو، وتسجيلات الكاميرات الموجودة على متن السيارات، وتصريحات فريقي السيارتين رقم 63 (جورج راسل) ورقم 81 (أوسكار بياستري)، عبر قناة الأدلة التابعة للفيا".

"كان سائق السيارة رقم 63 يدافع عن مركزه أمام السيارة رقم 81 عند دخولهما المنعطف 12. وبعد خروجه عن المسار، عاد إلى الحلبة أمام السيارة رقم 81 قبل المنعطف 13، وحافظ على ذلك المركز".

"بناءً على ذلك، قرر الحكّام أن السائق خرج عن المسار، ثم عاد إلى الحلبة وحقق أفضلية دائمة".

وأوضحت "فيا" أنه على الرغم من أن العقوبة المعتادة لهذه المخالفة تبلغ عشر ثوانٍ، فقد جرى تخفيف العقوبة مراعاةً لظروف الواقعة.

وشرح البيان أن راسل كان قد مارس الضغط في وقت سابق على السيارة رقم 6، ما وضع السيارة رقم 81 في موقع يسمح لها بالهجوم، وأجبر السيارة رقم 63 على الدفاع عن مركزها. كما أُخذ في الاعتبار أن الواقعة حدثت في اللفة الأولى من السباق.

وقالت "فيا" في بيانها: "تبلغ العقوبة المعتادة لهذه المخالفة عشر ثوانٍ. لكن الحكّام رأوا أن سائق السيارة رقم 63 كان قد مارس الضغط في وقت سابق على السيارة رقم 6، ما وضع السيارة رقم 81 في موقع هجومي، وبالتالي أجبر السيارة رقم 63 على اتخاذ موقف دفاعي. علاوة على ذلك، وقعت الحادثة في اللفة الأولى. لذلك، تقرر تخفيض العقوبة إلى خمس ثوانٍ".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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