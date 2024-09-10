مونتويا: بياستري استعمل "قوانين البابايا" لمصلحته
يرى خوان بابلو مونتويا سائق الفورمولا واحد السابق أن أوسكار بياستري سائق مكلارين، استفاد من "قوانين البابايا" لمصلحته، حين تجاوز زميله لاندو نوريس في سباق إيطاليا.
أوسكار بياستري، مكلارين وشارل لوكلير، فيراري ولاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
ضمن معرض كلامه قبل سباق جائزة إيطاليا الكبرى والذي انطلقت فيه مكلارين من المركزين الأول والثاني مع نوريس وبياستري، أكد أندريا ستيلا مدير الفريق أن سائقيه يتبعان "قوانين البابايا".
والتي تعني ببساطة "عدم منافسة زميلك بشكل قاسٍ كأنه أحد المنافسين، بل خوض السباق بتناغم".
ورغم أن السائقين قدما انطلاقة نظيفة، لكن بياستري نجح بإكمال تجاوز جريء ناجح على نوريس بشكل غير متوقع في المنعطف الثاني.
بينما صرّح نوريس بعد السباق أنه لو كبح متأخراً بمتر واحد لكانا قد تعرضا لحادثة.
ويرى مونتويا أن بياستري لم يقم باستغلال "قوانين البابايا" لمصلحته وحسب، بل استفاد من موقع زميله ضمن ترتيب البطولة.
فقال ضمن معرض كلامه في برنامج "AS podcast" الإذاعي عبر الإنترنت: "استفاد بياستري مما يُسمى ’قوانين البابايا’ لأنه كان يعلم بعدم إمكانية منافسة لاندو له، بسبب موقعه ضمن ترتيب البطولة وعدم رغبته بالمخاطرة بخسارة النقاط".
وأكمل بياستري ونوريس السباق بالمركزين الثاني والثالث على التوالي، في سباق نجحت خلاله فيراري بتطبيق استراتيجية التوقف الواحد، ليحرز شارل لوكلير المركز الأول في مونزا على أرض الحصان الجامح.
بينما لم يفلح ماكس فيرستابن متصدر الترتيب العام سوى بتحقيق المركز السادس.
"كانت جولة حملت المفاجآت" قال مونتويا.
وأكمل: "كان من الواضح أن ريد بُل تواجه المشاكل. كان من المثير للاهتمام معاناة تشيكو وفيرستابن من المشاكل".
ويرى مونتويا أن سباقي أذربيجان وسنغافورة سيكونان صعبين على ريد بُل، فقال: "كل شيء وارد الحدوث".
وأكمل: "سيبدأ فيرستابن سباق باكو بفارق 62 أمام نوريس ضمن الترتيب العام".
وأضاف: "لكن الفارق بين ريد بُل ومكلارين لا يتعدى 8 نقاط فقط ضمن ترتيب بطولة المصنعين".
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