مونتويا: بوتاس بحاجة لقرارٍ سريعٍ من مرسيدس حيال مستقبله مع الفريق

ينتهي عقد بوتاس بنهاية الموسم الجاري، ويواجه منافسة على مقعده من قبل جورج راسل ناشئ مرسيدس، والذي أمضى ثلاثة مواسم مع فريق ويليامز.

وأشارت مرسيدس بوضوح إلى أنها على غير عجلة من أمرها لحسم تشكيلة السائقين لموسم 2022، حيث أكد بوتاس أن ذلك لا يشتت تركيزه على الموسم الحالي.

وعانى الفنلندي في بداية الموسم حيث لم ينجح بتحقيق مركز أفضل من الثالث، كما تراجع إلى المركز الخامس ضمن ترتيب السائقين، وسجل أقل من نصف نقاط زميله لويس هاميلتون.

كما أن نهاية سباق فرنسا كانت مؤلمة بشكل خاص، حيث خسر المركز الثالث في المراحل الختامية، وسُمع يتكلم غاضباً عبر اللاسلكي مع فريقه، حيال عدم استماعهم له حين اقترح استراتيجية توقفين للسباق.

وضمن معرض كلامه تعليقاً على مستقبل بوتاس، أشار الفائز مرتين بسباق إندي 500، أنه يرى ضرورة اتخاذ الفريق قراراً سريعاً حيال مستقبل الفنلندي وذلك لتخفيف الضغوط عن كاهله.

فقال ضمن تصريح له مع "موتورسبورت.تي في لايف": "أعتقد أنهم لو تكلموا معه وقالوا ’أنت خارج الفريق’ أعتقد أن هذا سيكون حلاً أفضل بكثير، سواء أكان سيخرج أم سيبقى مع الفريق".

وتابع: "مهما كان قرارهم، عليهم اتخاذه بسرعة. لأنه حالياً ضمن موقف صعب للغاية، فهم لا يقولون له إن كان سيبقى أم لا، بل يريدون منه القيام بعمله، وحينها ربما يحتفظ بالمقعد".

وأردف: "إنه أسوأ وضع يمكن أن تتواجد فيه، لأنك تود أن تقدم أسرع وتيرة، لكنك لا تريد ارتكاب الأخطاء".

واسترسل: "تلك التركيبة سيئة جداً، لأنك تحت الضغط في كل جولة، والضغط يزداد طوال الوقت عندما لا تسير الأمور كما تريد. حينها فإن العلاقة مع الفريق لن تصبح أفضل".

واستكمل: "على أية حال، سواء أبقي معهم أم لا، أعتقد أن الضغط سيتوقف في النهاية".

بدوره فإن عقد راسل ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ما يجعله خياراً لمرسيدس في حال أرادت ترقيته.

ويرى مونتويا أنّ راسل "خيار بديهي" كبديل عن بوتاس في حال أرادت مرسيدس التخلي عنه، لكن الفضول يساوره حيال كيفية تصرفه ضمن المعركة في مواجهة هاميلتون.

فقال: "أعتقد أن ما قام به سابقاً كان مذهلاً".

وأكمل: "سنرى ما سيحدث وكيف سينافس لويس. قد يبدو جيداً في التجارب، لكن لويس قد يتقدم عليه بـ 20-30 ثانية في السباق".

واختتم: "كيف سيتصرف راسل، وكيف سيحاول التغلب على ذلك، ذلك سيكون مفتاح النجاح".

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