مونتويا: "المنصب المهدد" قد يمنع فاسور من القيام بعمله كمدير لفريق فيراري

انتقل فاسور من ساوبر (ألفا روميو) إلى فيراري ليشغل منصب مدير فريق الفورمولا واحد بديلاً عن ماتيا بينوتو الذي ترك عمله نهاية العام المنصرم.

لكن مونتويا يرى بأن السياسات الداخلية ضمن قلعة مارانيللو لطالما كانت صعبة للغاية، خاصة وأن العلامة الإيطالية تميل للتخلص من موظفيها الكبار في حال ساءت الأمور.

حيث قال في مقابلة مع موقعنا "موتورسبورت.كوم": "أحد الأمور الصعبة في فيراري - باعتقادي - أنه لا يشعر أحد هناك بأن منصبه مؤمن".

وأكمل: "الجميع ينتظرك كي تضع قدمك في المكان الخاطئ كي يطردوك. هذا ما يبدو عليه الأمر من الخارج".

وتابع: "لو نظرنا إلى توتو (وولف)، جميعنا يعلم بأنه لن يذهب إلى أي مكان آخر. كذلك كريستيان (هورنر) أو هيلموت (ماركو). لكننا دائماً ننظر إلى مدير فريق فيراري ونتساءل: حسناً، كم سيبقى في منصبه؟".

بالمقابل، كان يتوقع مونتويا أن تحاول فيراري ضم جان تود، المدير السابق، كبديل عن بينوتو، حيث يعتقد بأنه كان ليحظى بمنصب مؤمن وغير مهدد على الإطلاق.

فقال: "كنت أعتقد بأنهم سيضعون جان تود كمدير للفريق. بصراحة، إنه الشخص الذي كنتُ لأختاره".

وأكمل: "لا أعلم إن كان يريد ذلك المركز، لكنه عمل في نفس المركز سابقاً. أعتقد أن الجميع يحترمه بما يكفي كي لا يحاولوا التأثير عليه".

وأردف: "إنه شخص لا يبحث عن مثل هذا المنصب، بالتالي فإنه لا يأبه إن خسره، لذا سيمتلك الجرأة ليتخذ القرارات الصحيحة".

واسترسل: "لكني آمل أن يقوموا بعمل جيد. لقد امتلكوا سيارة قوية في بداية الموسم، لكنهم لم يستعملوها جيداً".

وأضاف: "من ثم، وبشكل مفاجئ، تسمعهم يصرّحون ’يمكننا الفوز بالسباقات العشرة التالية’ لكنهم لم يفوزوا بأي سباق!".

خوان بابلو مونتويا تصوير: إريك جونيوس

من جهة أخرى، يرى مونتويا أن مرسيدس هي الفريق الذي يشكل تهديداً قوياً في الموسم المقبل.

فقال: "لو كنتُ مع ريد بُل، لأخذتُ حذري مما بوسع مرسيدس تقديمه أكثر من فيراري".

وأردف: "لو نظرنا إلى وقفات صيانة فيراري، واستراتيجيات الفريق، لقلتَ مباشرة ’من الذي يتخذ مثل هذه القرارات بحق الجحيم؟’".

وأكمل: "أعلم أنه من الصعب اتخاذ القرارات تحت الضغط، لكن إن لم تكن الشخص المناسب لاتخاذ القرارات الصحيحة، حينها يجب أن تجلب شخصاً آخر".

واسترسل: "أو ربما تكون الشخص الصحيح لكنك بحاجة لدعم أفضل من حولك كي تتمكن من اتخاذ تلك القرارات. لكن كان هناك شيء ما ناقص لأن الأخطاء كانت كثيرة جداً مع تلك الاستراتيجيات التي كانوا يتبعونها".

ويرى مونتويا بأن قوة فريق ريد بُل دفعت فيراري لارتكاب الأخطاء.

فقال: "قامت ريد بُل بعمل ممتاز على صعيد الاستراتيجيات، بسببهم، بدا الآخرون كالأغبياء".

وأكمل: "ذلك لا يعني بأن الآخرين لا يعرفون ما يفعلون، لكن ريد بُل أدارت الاستراتيجيات بالشكل الصحيح".

وأضاف: "حتى وإن لم يتخذوا في ريد بُل القرار الصحيح أو اتخذوا قراراً خاطئاً، فإنهم كانوا قادرين على تصحيحه".

واختتم: "حين يتخذ فريق ما القرار الصحيح، فإن ريد بُل تتخذ قراراً أفضل. كيف يمكنك هزيمة فريق كهذا؟".