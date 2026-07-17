يعتقد خوان بابلو مونتويا سائق الفورمولا 1 السابق أن أكبر عقبة أمام متصدر بطولة العالم الحالي، كيمي أنتونيللي، في سباق اللقب هي حالته الذهنية، داعيًا فريق مرسيدس إلى توفير الحماية اللازمة للسائق الشاب.

ولا يزال أنتونيللي يتصدر بطولة السائقين قبل انطلاق جائزة بلجيكا الكبرى، لكن زميله جورج راسل قلص الفارق إلى 25 نقطة بعد احتلاله المركز الثاني في جائزة بريطانيا الكبرى، بينما أنهى أنتونيللي السباق في المركز الخامس عشر. ويأتي بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون في المركز الثالث مع فيراري، بفارق سبع نقاط فقط خلف راسل.

وخلال مشاركته في برنامج Weekend Warm-up على قناة F1 TV من حلبة سبا-فرانكورشان، أكد مونتويا أن أكبر تحدٍ يواجه أنتونيللي في معركة البطولة هو ألا ينشغل بما يحدث حوله في جدول الترتيب.

وعندما سُئل عما إذا كان أكبر تهديد لأنتونيللي ومرسيدس هو موثوقية وحدة الطاقة أو ثنائي فيراري لويس هاميلتون وشارل لوكلير، رد مونتويا قائلًا: "بالنسبة لي، أكبر تهديد لأنتونيللي هو نفسه".

وأضاف: "يجب عليهم أن يغلقوا باب ذلك المرآب، وأن يركز هو على نفسه فقط. فهذا هو الأمر الذي يستطيع التحكم فيه".

وأوضح سائق ويليامز ومكلارين السابق أن التعامل مع الضغوط الذهنية في صراع اللقب يصبح أكثر صعوبة عندما يبدأ الفارق المريح في النقاط بالتقلص.

حيث قال: "المشكلة تبدأ عندما يتقلص الفارق في النقاط، لأنك تبدأ بالتفكير فيه، وبمجرد أن تبدأ في التفكير، ستبدأ المشاكل. لذلك، إذا تمكن الفريق من إبقاء كيمي مركزًا على القيام بما يجيده كيمي، فسيكون بخير".

وردد أنتونيللي الفكرة نفسها خلال مقابلة مع F1 TV قبل انطلاق عطلة نهاية الأسبوع، قائلًا: "كما هو الحال دائمًا، سأركز على نفسي فقط، لكننا واثقون جدًا من أن الحزمة ستكون جيدة، لأنها كانت جيدة طوال الموسم".

وسجل أنتونيللي سادس أسرع زمن خلال التجارب الحرة الأولى لجائزة بلجيكا الكبرى. ومن المقرر أن ينطلق السباق يوم الأحد 19 يوليو عند الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.