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موناكو تعلن خطتها لاستضافة سباقات الفورمولا واحد والفورمولا إي في 2021

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موناكو تعلن خطتها لاستضافة سباقات الفورمولا واحد والفورمولا إي في 2021
19-05-2020

تخطط موناكو لاستضافة سباقَي الفورمولا واحد والفورمولا إي وكذلك الجائزة الكبرى التاريخية العام المقبل على حلبتها للفورمولا واحد، مع ثلاثة سباقات على مدار خمسة أسابيع.

بعد اضطرارها لإلغاء كل من الجائزة الكبرى التاريخية وسباق الفورمولا واحد بسبب تفشي فيروس "كورونا" في جميع أنحاء العالم، انتقلت موناكو بسرعة لوضع خططها للموسم المقبل.

وعدلت الإمارة من الطريقة السابقة لإقامة سباق الفورمولا إي والجائزة الكبرى التاريخية (مرة كل سنتين)، منذ عام 2015، لتقاما قبل أسبوعين من سباق الفورمولا واحد.

لكنها ستستضيف السباقات الثلاثة جميعها على فترة خمسة أسابيع العام المقبل، وفق ما أكده تصريح رسمي من قبل نادي سيارات موناكو اليوم الثلاثاء.

حيث تم تحديد موعد الجائزة الكبرى التاريخية بين يومي 23 - 25 أبريل-نيسان 2021، يتلوه سباق الفورمولا إي بعد أسبوعين في 8 مايو-أيار.

وبعد ذلك ستقام جولة الفورمولا واحد بين يومي 20-23 مايو، لتصبح أول جولة بموعد مبدئي ضمن روزنامة الموسم المقبل.

حيث قال كريستيان تورناتور مدير نادي سيارات موناكو: "تنظيم السباقات الثلاثة على مدار شهر واحد، سيكون سابقة بالنسبة لنا".

وأكمل: "الناحية اللوجستية معقدة، لكنها ليست مستحيلة. بسبب كل تلك القوانين الجديدة، نحتاج لتجهيز الحلبة في وقت أبكر من المعتاد، مع نهاية فبراير بدلاً من منتصف مارس".

وتابع: "سنعمل على النواحي التقنية داخل وخارج الحلبة، وما تتطلبه كل فئة".

واختتم: "بهدف تحقيق هذا الهدف، سنعتمد بشكل كبير على الخبرة والمرونة لجميع المشاركين".

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