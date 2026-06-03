تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

أنتونيلي يقلّل من فكرة الضغوط التي تحدّث عنها راسل: "كيف يمكن أن يكون اللقب لقبي لأخسره؟"

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
أنتونيلي يقلّل من فكرة الضغوط التي تحدّث عنها راسل: "كيف يمكن أن يكون اللقب لقبي لأخسره؟"

استدعاء نوريس ولوكلير للمثول أمام المراقبين قبل انطلاق منافسات موناكو

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
استدعاء نوريس ولوكلير للمثول أمام المراقبين قبل انطلاق منافسات موناكو

ألونسو "متفائل" بحل مشكلة قمرة القيادة لدى أستون مارتن قبل جائزة موناكو الكبرى

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
ألونسو "متفائل" بحل مشكلة قمرة القيادة لدى أستون مارتن قبل جائزة موناكو الكبرى

فرق الفورمولا 1 تستغلّ ثغرة في الجناح الخلفي في موناكو

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
فرق الفورمولا 1 تستغلّ ثغرة في الجناح الخلفي في موناكو

ترشيح لوكلير لاستعادة توازنه في موناكو بعد عطلة نهاية أسبوع "مقلقة إلى حد ما" في كندا

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
ترشيح لوكلير لاستعادة توازنه في موناكو بعد عطلة نهاية أسبوع "مقلقة إلى حد ما" في كندا

وولف يحذر من الثقة الزائدة: هيمنة مرسيدس لا تعني شيئًا في شوارع موناكو

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
وولف يحذر من الثقة الزائدة: هيمنة مرسيدس لا تعني شيئًا في شوارع موناكو

ماركو: الأمل الوحيد للفرق الأخرى هو أن يدمر ثنائي مرسيدس بعضهما البعض

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
ماركو: الأمل الوحيد للفرق الأخرى هو أن يدمر ثنائي مرسيدس بعضهما البعض

فاسور: سيشعر السائقون بأن سيارات 2026 مختلفة تمامًا في موناكو

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
فاسور: سيشعر السائقون بأن سيارات 2026 مختلفة تمامًا في موناكو
فورمولا 1 جائزة موناكو الكبرى

موقف قوي من بن سُليّم: ملتزم تماماً بإعادة محركات في8 إلى الفورمولا 1

أعلن رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) محمد بن سُليّم أنه يهدف إلى إعادة محركات الثماني أسطوانات أو في8 إلى الفورمولا 1 بحلول عام 2031 كحد أقصى.

منشور:
محمد بن سُليّم، رئيس الاتّحاد الدولي للسيارات

محمد بن سُليّم، رئيس الاتّحاد الدولي للسيارات

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

أعرب بن سُليّم سابقًا عن رغبته في أن تنهي سباقات الجائزة الكبرى حقبة المحركات الهجينة التي بدأت بعد إلغاء محركات في8 في عام 2014. 

ووفقًا لرؤية رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، فإن الحقبة الجديدة ستعتمد على المزج بين محركات الاحتراق الداخلي الطبيعي والوقود المستدام الصديق للبيئة بالكامل، بدلًا من الأنظمة الهجينة الكهربائية المعقدة.

وبحسب الخطط الحالية، ستُستخدم وحدات الطاقة الجديدة في الفورمولا 1 حتى نهاية موسم 2030 على الأقل. 

ومع ذلك، لا يزال موعد بدء حقبة القوانين التالية غير محسوم بشكل نهائي. وقد أبدى العديد من مصنعي المحركات الكبار على شبكة الانطلاق، وعلى رأسهم مرسيدس، استعدادهم للعودة إلى محركات في8 أو حتى محركات في10 الأسطورية مستقبلًا.

Mohammed Ben Sulayem, President, FIA, arrives at the track

الصورة من قبل: Sam Bloxham / Motorsport Images

اقرأ أيضاً:

وتحدث بن سُليّم، الذي يرأس الجهة المسؤولة عن صياغة القوانين التقنية، عن خطته لإعادة الفورمولا 1 إلى جذورها عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي قائلًا:

"أنا ملتزم بالكامل بإعادة محركات في8 إلى الفورمولا 1".

وأكمل: "من الناحية المثالية، نريد تحقيق ذلك في عام 2030، لكن بالتأكيد ليس بعد عام 2031، كجزء من حقبة القوانين التالية للاتحاد الدولي للسيارات".

واستكمل: "محركات في8 أخفّ وزنًا بكثير، وأكثر بساطة، وفعالة للغاية من ناحية التكاليف".

وأضاف: "علاوة على ذلك، وبفضل الوقود المستدام، يمكن لهذه المحركات أن تظل متوافقة بالكامل مع أهدافنا البيئية".

واختتم: "لكن الأهم من ذلك كله، أن محركات في8 ستعيد ذلك الصوت المميز النابض بالحياة والصافي الذي يربطه مشجعو الفورمولا 1 حول العالم بهذه الرياضة".

 

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق بعد تجديد عقده.. فاسور: لوكلير أحد أقوى السائقين
المقال التالي "بي واي دي" قد تكون الخيار الحقيقي "الوحيد" أمام هورنر

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

أنتونيلي يقلّل من فكرة الضغوط التي تحدّث عنها راسل: "كيف يمكن أن يكون اللقب لقبي لأخسره؟"

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
أنتونيلي يقلّل من فكرة الضغوط التي تحدّث عنها راسل: "كيف يمكن أن يكون اللقب لقبي لأخسره؟"

استدعاء نوريس ولوكلير للمثول أمام المراقبين قبل انطلاق منافسات موناكو

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
استدعاء نوريس ولوكلير للمثول أمام المراقبين قبل انطلاق منافسات موناكو

ألونسو "متفائل" بحل مشكلة قمرة القيادة لدى أستون مارتن قبل جائزة موناكو الكبرى

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
ألونسو "متفائل" بحل مشكلة قمرة القيادة لدى أستون مارتن قبل جائزة موناكو الكبرى

فرق الفورمولا 1 تستغلّ ثغرة في الجناح الخلفي في موناكو

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
فرق الفورمولا 1 تستغلّ ثغرة في الجناح الخلفي في موناكو

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم

تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل

رأي: جدل فيرستابن مع الصحفيين يكشف مشكلة أكبر حول التقليل من قيمة الإعلام

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
رأي: جدل فيرستابن مع الصحفيين يكشف مشكلة أكبر حول التقليل من قيمة الإعلام
شاهد المزيد