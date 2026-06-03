موقف قوي من بن سُليّم: ملتزم تماماً بإعادة محركات في8 إلى الفورمولا 1
أعلن رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) محمد بن سُليّم أنه يهدف إلى إعادة محركات الثماني أسطوانات أو في8 إلى الفورمولا 1 بحلول عام 2031 كحد أقصى.
محمد بن سُليّم، رئيس الاتّحاد الدولي للسيارات
الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات
أعرب بن سُليّم سابقًا عن رغبته في أن تنهي سباقات الجائزة الكبرى حقبة المحركات الهجينة التي بدأت بعد إلغاء محركات في8 في عام 2014.
ووفقًا لرؤية رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، فإن الحقبة الجديدة ستعتمد على المزج بين محركات الاحتراق الداخلي الطبيعي والوقود المستدام الصديق للبيئة بالكامل، بدلًا من الأنظمة الهجينة الكهربائية المعقدة.
وبحسب الخطط الحالية، ستُستخدم وحدات الطاقة الجديدة في الفورمولا 1 حتى نهاية موسم 2030 على الأقل.
ومع ذلك، لا يزال موعد بدء حقبة القوانين التالية غير محسوم بشكل نهائي. وقد أبدى العديد من مصنعي المحركات الكبار على شبكة الانطلاق، وعلى رأسهم مرسيدس، استعدادهم للعودة إلى محركات في8 أو حتى محركات في10 الأسطورية مستقبلًا.
الصورة من قبل: Sam Bloxham / Motorsport Images
وتحدث بن سُليّم، الذي يرأس الجهة المسؤولة عن صياغة القوانين التقنية، عن خطته لإعادة الفورمولا 1 إلى جذورها عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي قائلًا:
"أنا ملتزم بالكامل بإعادة محركات في8 إلى الفورمولا 1".
وأكمل: "من الناحية المثالية، نريد تحقيق ذلك في عام 2030، لكن بالتأكيد ليس بعد عام 2031، كجزء من حقبة القوانين التالية للاتحاد الدولي للسيارات".
واستكمل: "محركات في8 أخفّ وزنًا بكثير، وأكثر بساطة، وفعالة للغاية من ناحية التكاليف".
وأضاف: "علاوة على ذلك، وبفضل الوقود المستدام، يمكن لهذه المحركات أن تظل متوافقة بالكامل مع أهدافنا البيئية".
واختتم: "لكن الأهم من ذلك كله، أن محركات في8 ستعيد ذلك الصوت المميز النابض بالحياة والصافي الذي يربطه مشجعو الفورمولا 1 حول العالم بهذه الرياضة".
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