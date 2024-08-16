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موعد وطبيعة المقارنة التي ستحسم اختيار فيرستابن بين ريد بُل ومرسيدس

من الممكن أن مرسيدس لم تفقد الأمل بعد في ضم ماكس فيرستابن إلى صفوفها لموسم 2025، لكن الهدف الواقعي لخطوة كهذه ربما يكون موسم 2026.

كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

بالرُغم من ارتباط ماكس فيرستابن بعقد مع ريد بُل يمتد حتى 2028، إلا أن مرسيدس وأستون مارتن تسعيان لضم بطل العالم إلى صفوفهما لموسم 2026، وذلك في ظل وجود بنود فك ارتباط تسمح للهولندي بمغادرة العلامة النمساوية.

وبينما يبدو بأن توتو وولف مدير فريق مرسيدس لم يستسلم بعد في سعيه لضم فيرستابن إلى السهام الفضية، فإن أستون مارتن تجهز كذلك عرضًا صخمًا لاستمالة سائق ريد بُل في 2026.

ويُعتقد بأن بطل العالم الثلاثي بإمكانه اتخاذ قرار مستنير أكثر حول مستقبله عبر مقارنة للبيانات بين ريد بُل ومرسيدس في 2025.

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وذلك من وجهة نظر توم كلاركسون الذي قيّم ذلك الوضع خلال حواره مع بودكاست F1 Nation قائلًا: "توتو وولف لم يتخلَّ تمامًا عن فكرة ضم فيرستابن إلى فريقه الموسم المُقبل".

وأضاف: "وبينما تشير الرسائل والتصريحات من ريد بُل وماكس بأنه سيبقى مع ريد بُل في 2025، لكن أعتقد بأن الوضع ربما سيتغير لموسم 2026".

وتابع: "إذ أنه وبحلول هذا الوقت من العام المُقبل، سيقيم فيرستابن وضع المحركات التي تصنعها ريد بُل لموسم 2026. ومن ثم سيذهب إلى قسم المحركات لدى مرسيدس في بريكسوورث ويدرس كذلك كل البيانات من أجل اتخاذ القرار الأمثل للموسم التالي".

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