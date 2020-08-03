فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
03 يوليو
-
05 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
-
12 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
-
19 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة العيد الـ 70 الكبرى
07 أغسطس
-
09 أغسطس
الحدث التالي خلال
3 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
-
16 أغسطس
الحدث التالي خلال
10 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
24 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
31 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
52 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
23 أكتوبر
-
25 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
-
01 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
13 نوفمبر
-
15 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
27 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
115 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

موعد عودة بيريز إلى ريسينغ بوينت ما يزال مجهولاً

المشاركات
التعليقات
موعد عودة بيريز إلى ريسينغ بوينت ما يزال مجهولاً
03-08-2020

كشف فريق ريسينغ بوينت للفورمولا واحد أن موعد عودة سائقه سيرجيو بيريز إلى صفوفه لسباق سيلفرستون الثاني ما يزال مجهولاً.

لم يتمكن بيريز من المشاركة في منافسات سباق جائزة بريطانيا الكبرى وذلك بعد فحص غير حاسم لفيروس "كورونا"، تلاه فحص آخر إيجابيّ يوم الخميس.

ونتيجة لذلك، دخل بيريز ضمن حجرٍ صحيّ، إلى جانب مدربه البدنيّ وأحد أفراد فريقه الإداري - اللذين جاءت نتيجتهما سلبية. وسافروا جميعاً إلى المكسيك بعد جائزة بريطانيا الكبرى.

وتعقد الأمر أكثر مع القوانين التي تفرضها المملكة المتحدة والتي تتطلب حجراً صحياً على جميع الوافدين يصل إلى 10 أيام.

حيث قال أوتمار زافناور مدير الفريق: "سنلتزم بالقوانين البريطانية، وسنعمل وفق التوجيهات".

وأكمل: "لست واثقاً إن كانت فترة الحجر مازالت مطبقة اليوم، هناك تقارير متناقضة حيال ذلك، لكننا سنستشير أهل الخبرة وسنسير على التوجيهات من هيئة الصحة الوطنية البريطانية".

وتابع: "حتى لو كانت هناك فترة حجر لسبعة أيام، فما زال عليه الخضوع لفحص ’كوفيد-19’ وتقديم نتيجة سلبية إلى ’فيا’، لذا سيقدم الفحص يوم الخميس، وفي حال بقيت النتيجة سلبية فلن يتمكن من دخول البادوك على أية حال".

اقرأ أيضاً:

وأكد زافناور أن الفريق ما زال بانتظار توضيحات، فقال: "نحن بانتظار الجواب من السلطات المعنية، لا أدري متى، لكنّ أندي ستيفنسن المدير الرياضي على تواصل معهم، وسيردون الجواب لنا قريباً".

وأكمل: "أعتقد أننا بحاجة لمعرفة ذلك قبل يوم الجمعة المقبل، كي يكون لدينا بعض الوقت للاستعداد".

وتابع: "لكننا سنقوم بكل شيء بالطريقة الصحيحة وفقاً للتوجيهات بكل تأكيد. لكننا فقط بحاجة للإيضاحات، وحالما نحصل عليها سنسير وفق التوجيهات".

واختتم: "لا بدّ من حماية أفراد طاقم العمل وجميع العاملين في الرياضة وهذا بالضبط ما سنقوم به. لذا، لذا حتى لو قالت منظمة الصحة الوطنية البريطانية أن الحجر الصحي انتهى وبوسعه القدوم يوم الخميس أو الجمعة، ما زال عليه الخضوع لفحص آخر للتأكد من خلو جسمه من الفيروس".

اقرأ أيضاً:

وولف: مشاكل الإطارات في سيلفرستون برهان على ضرورة عدم التراخي

المقال السابق

وولف: مشاكل الإطارات في سيلفرستون برهان على ضرورة عدم التراخي

المقال التالي

غروجان: لا ندم على القيادة الدفاعية خلال سباق جائزة بريطانيا الكبرى

غروجان: لا ندم على القيادة الدفاعية خلال سباق جائزة بريطانيا الكبرى
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة السائقين سيرجيو بيريز تسوق الآن

الأكثر شعبية اليوم

وولف: مشاكل الإطارات في سيلفرستون برهان على ضرورة عدم التراخي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: مشاكل الإطارات في سيلفرستون برهان على ضرورة عدم التراخي

بيريللي تطلق تحقيقًا مفصّلًا بعد ثقوب الإطارات في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريللي تطلق تحقيقًا مفصّلًا بعد ثقوب الإطارات في سيلفرستون

فيتيل: لم تسمح لي السيارة بفعل ما أريده في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل: لم تسمح لي السيارة بفعل ما أريده في سيلفرستون

فيتيل: لا يُمكن لعطلة نهاية الأسبوع أن تزداد سوءًا في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل: لا يُمكن لعطلة نهاية الأسبوع أن تزداد سوءًا في سيلفرستون

وولف: هيمنة مرسيدس تتركنا من دون أصدقاء
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: هيمنة مرسيدس تتركنا من دون أصدقاء

هلكنبرغ يُثير إعجاب ريسينغ بوينت: "كأنه لم يغادر قط"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هلكنبرغ يُثير إعجاب ريسينغ بوينت: "كأنه لم يغادر قط"

هاميلتون ينجو من انفجار إطاره في اللفة الأخيرة ليُحقّق انتصاره السابع في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير السباق

هاميلتون ينجو من انفجار إطاره في اللفة الأخيرة ليُحقّق انتصاره السابع في سيلفرستون

هاميلتون مقتنع بأن الحطام سبب انثقاب إطاره في اللفة الأخيرة من سباق سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون مقتنع بأن الحطام سبب انثقاب إطاره في اللفة الأخيرة من سباق سيلفرستون

أحدث الأخبار

غروجان: لا ندم على القيادة الدفاعية خلال سباق جائزة بريطانيا الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
11د

غروجان: لا ندم على القيادة الدفاعية خلال سباق جائزة بريطانيا الكبرى

موعد عودة بيريز إلى ريسينغ بوينت ما يزال مجهولاً
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

موعد عودة بيريز إلى ريسينغ بوينت ما يزال مجهولاً

وولف: مشاكل الإطارات في سيلفرستون برهان على ضرورة عدم التراخي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: مشاكل الإطارات في سيلفرستون برهان على ضرورة عدم التراخي

هاميلتون مقتنع بأن الحطام سبب انثقاب إطاره في اللفة الأخيرة من سباق سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون مقتنع بأن الحطام سبب انثقاب إطاره في اللفة الأخيرة من سباق سيلفرستون

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

وولف: مشاكل الإطارات في سيلفرستون برهان على ضرورة عدم التراخي

2
فورمولا 1

بيريللي تطلق تحقيقًا مفصّلًا بعد ثقوب الإطارات في سيلفرستون

3
فورمولا 1

فيتيل: لم تسمح لي السيارة بفعل ما أريده في سيلفرستون

4
فورمولا 1

فيتيل: لا يُمكن لعطلة نهاية الأسبوع أن تزداد سوءًا في سيلفرستون

5
فورمولا 1

وولف: هيمنة مرسيدس تتركنا من دون أصدقاء

أحدث ملفات الفيديو

لماذا تم حظر الناشر النافخ المزدوج في الفورمولا واحد؟ 07:09
فورمولا 1

لماذا تم حظر الناشر النافخ المزدوج في الفورمولا واحد؟

تاريخ أستون مارتن في الفورمولا واحد 04:14
فورمولا 1

تاريخ أستون مارتن في الفورمولا واحد

أروع لحظات جائزة إسبانيا الكبرى 04:46
فورمولا 1

أروع لحظات جائزة إسبانيا الكبرى

ريد بُل محتارة حيال التحديثات الجديدة؟ 05:51
فورمولا 1

ريد بُل محتارة حيال التحديثات الجديدة؟

أجمل الصور من جائزة المجر الكبرى 03:36
فورمولا 1

أجمل الصور من جائزة المجر الكبرى

أحدث الأخبار

غروجان: لا ندم على القيادة الدفاعية خلال سباق جائزة بريطانيا الكبرى
فورمولا 1

غروجان: لا ندم على القيادة الدفاعية خلال سباق جائزة بريطانيا الكبرى

موعد عودة بيريز إلى ريسينغ بوينت ما يزال مجهولاً
فورمولا 1

موعد عودة بيريز إلى ريسينغ بوينت ما يزال مجهولاً

وولف: مشاكل الإطارات في سيلفرستون برهان على ضرورة عدم التراخي
فورمولا 1

وولف: مشاكل الإطارات في سيلفرستون برهان على ضرورة عدم التراخي

هاميلتون مقتنع بأن الحطام سبب انثقاب إطاره في اللفة الأخيرة من سباق سيلفرستون
فورمولا 1

هاميلتون مقتنع بأن الحطام سبب انثقاب إطاره في اللفة الأخيرة من سباق سيلفرستون

بيريللي تطلق تحقيقًا مفصّلًا بعد ثقوب الإطارات في سيلفرستون
فورمولا 1

بيريللي تطلق تحقيقًا مفصّلًا بعد ثقوب الإطارات في سيلفرستون

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.