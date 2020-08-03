موعد عودة بيريز إلى ريسينغ بوينت ما يزال مجهولاً

لم يتمكن بيريز من المشاركة في منافسات سباق جائزة بريطانيا الكبرى وذلك بعد فحص غير حاسم لفيروس "كورونا"، تلاه فحص آخر إيجابيّ يوم الخميس.

ونتيجة لذلك، دخل بيريز ضمن حجرٍ صحيّ، إلى جانب مدربه البدنيّ وأحد أفراد فريقه الإداري - اللذين جاءت نتيجتهما سلبية. وسافروا جميعاً إلى المكسيك بعد جائزة بريطانيا الكبرى.

وتعقد الأمر أكثر مع القوانين التي تفرضها المملكة المتحدة والتي تتطلب حجراً صحياً على جميع الوافدين يصل إلى 10 أيام.

حيث قال أوتمار زافناور مدير الفريق: "سنلتزم بالقوانين البريطانية، وسنعمل وفق التوجيهات".

وأكمل: "لست واثقاً إن كانت فترة الحجر مازالت مطبقة اليوم، هناك تقارير متناقضة حيال ذلك، لكننا سنستشير أهل الخبرة وسنسير على التوجيهات من هيئة الصحة الوطنية البريطانية".

وتابع: "حتى لو كانت هناك فترة حجر لسبعة أيام، فما زال عليه الخضوع لفحص ’كوفيد-19’ وتقديم نتيجة سلبية إلى ’فيا’، لذا سيقدم الفحص يوم الخميس، وفي حال بقيت النتيجة سلبية فلن يتمكن من دخول البادوك على أية حال".

وأكد زافناور أن الفريق ما زال بانتظار توضيحات، فقال: "نحن بانتظار الجواب من السلطات المعنية، لا أدري متى، لكنّ أندي ستيفنسن المدير الرياضي على تواصل معهم، وسيردون الجواب لنا قريباً".

وأكمل: "أعتقد أننا بحاجة لمعرفة ذلك قبل يوم الجمعة المقبل، كي يكون لدينا بعض الوقت للاستعداد".

وتابع: "لكننا سنقوم بكل شيء بالطريقة الصحيحة وفقاً للتوجيهات بكل تأكيد. لكننا فقط بحاجة للإيضاحات، وحالما نحصل عليها سنسير وفق التوجيهات".

واختتم: "لا بدّ من حماية أفراد طاقم العمل وجميع العاملين في الرياضة وهذا بالضبط ما سنقوم به. لذا، لذا حتى لو قالت منظمة الصحة الوطنية البريطانية أن الحجر الصحي انتهى وبوسعه القدوم يوم الخميس أو الجمعة، ما زال عليه الخضوع لفحص آخر للتأكد من خلو جسمه من الفيروس".