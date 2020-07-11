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موظّفو الفورمولا واحد يواجهون خطر السجن عند عدم الالتزام بقيود سباق المجر

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موظّفو الفورمولا واحد يواجهون خطر السجن عند عدم الالتزام بقيود سباق المجر
11-07-2020

تمّ تحذير سائقي الفورمولا واحد وأطقم الفرق من مواجهتهم لخطر السجن أو غرامة بـ 15 ألف يورو في حال خرقهم لقيود الإقفال الصارمة التي سيتمّ فرضها خلال جولة بودابست نهاية الأسبوع المقبل.

كجزء من الجهود المتواصلة للحدّ من إمكانيّة انتشار فيروس كورونا، أكّدت الحكومة المجريّة أنّ موظّفي الفورمولا واحد – خاصة أولئك القادمين من المملكة المتّحدة والدول الأخرى غير الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي – سيتعيّن عليهم العمل وفق قوانين الإقفال الفعليّ.

وضمن مذكّرة أُرسلت إلى فرق الفورمولا واحد صباح السبت، تمّ توضيح أنّ الحاضرين من المملكة المتّحدة والدول الأخرى غير الأعضاء في الاتّحاد الأوروبيّ سيتعيّن عليهم الالتزام بالحجر في أماكن إقامتهم أو على المسار طوال الوقت وعدم السماح لهم بالتواجد خارج الحلبة مطلقًا.

وجاء في المذكّرة التي اطّلع عليها موقعنا "موتورسبورت.كوم": "على الحاضرين من المملكة المتّحدة والدول الأخرى غير الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي عدم مغادرة الحلبة أو أماكن إقامتهم مهما كان السبب، ما عدا السفر بين الموقعين وتنقّلهم المُجهّز مسبقًا لدخول ومغادرة المجر".

وأضافت: "لا يُمكن لأولئك الحاضرين كذلك استخدام وسائل التنقّل العموميّة أو سيارات الأجرة. أيّ وجبات يجب أن تُتناول في الحلبة أو في مكان الإقامة، أيّ وقت فراغٍ يجب أن تتمّ تمضيته في حدود مكان الإقامة".

وتابعت: "أيّ فشلٍ في الالتزام بهذه القيود الإضافيّة ستنجرّ عنه عقوبة من قبل السلطات المجريّة وقد يؤدّي ذلك إلى السجن مع/أو غرامة ماليّة قد تصل إلى 15 ألف يورو".

وتتواجد سبعة من فرق الفورمولا واحد العشرة في المملكة المتّحدة، وستُغطّي هذه القيود أغلبيّة الـ 2000 شخص الحاضرين في السباق.

وفي حين أنّ هذه القيود ستفرض على مواطني المملكة المتّحدة والدول غير الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي، إلّا أنّه تمّت التوصية بضرورة اتّباع جميع الموظّفين لهذه القيود.

وأضافت المذكّرة: "من أجل إثبات نيّة الأطراف المتداخلة والحاضرين احترام التدابير التي فرضتها الحكومة المجريّة لإقامة الحدث، ومن أجل تفادي أيّ ارتباك مع المجتمع المحليّ، يُوصى بشدّة أن يلتزم جميع الحاضرين بهذه القيود".

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