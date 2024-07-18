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فورمولا 1 جائزة المجر الكبرى

موضوع جديد يثير الجدل في أروقة الفورمولا واحد

يبدو أن هناك موضوعاً جديداً بات مثار الجدل مؤخراً في أروقة بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد قبيل جائزة المجر الكبرى 2024.

تفاصيل مكابح سيارة مكلارين

وجدت مكلارين نفسها وسط جدل كبير قبيل جائزة المجر الكبرى وذلك بعد حلّ خاصّ لسيارتها يبدو أنه يساعد في إدارة حرارة الإطارات.

وكما تم الكشف أولاً عن المسألة بتقرير لـ "Auto Motor Und Sport"، فإن تصميم مكابح السيارة لفت مؤخراً انتباه ريد بُل.

ويبدو أن العلامة النمساوية شكّكت بالتصميم في اعتراض قدمته إلى "فيا"، حيث يتضمن الحلّ المذكور ثقباً صغيراً في قرص المكابح الخلفي لسيارة مكلارين أم.سي.أل38.

ويبدو أن هذا الثقب يسمح بزيادة التيار الهوائي ما بين أقراص المكابح وبين العجلة، ما يمنع حرارة الإطارات من الارتفاع كثيراً خلال التصفيات والسباق.

ولطالما عانت فرق البطولة في السيطرة على الحرارة الصادرة من أقراص المكابح إضافة لمحاولات منع ارتفاع حرارة الإطارات المفرط لإبقائها ضمن نافذة العمل. 

وتستعمل الفرق طبقتين من الحماية لمحاولة الحفاظ على حرارة الإطارات من حرارة المكابح.

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ويبدو أن الفتحة في الطبقة الخارجية تساهم في السماح لتيار هوائي جديد بالمرور باتجاه العجلة.

لكن المشكلة الأساسية في مثل هذه الثقوب أو الفتحات هي أنها غير مسموحة ضمن القوانين التي تشير بوضوح إلى ضرورة أن يكون سطح قرص المكابح "مستوياً".

لكن وجود ذلك الثقب ليس ضد القوانين بالكامل كذلك، لأن مكلارين تستعمله للوصول إلى حساسات تستعمل لمراقبة حرارة قرص المكابح والعجلة.

وتسمح القوانين للفرق باستعمال أجهزة إضافية مثل المستشعرات الانسيابية على سبيل المثال، لكن يجب أن تكون مطابقة بالكامل للقوانين حين تدخل السيارات إلى خط الحظائر المغلق.

نظرياً، فإن هذا الثقب مسموح خلال التجارب لكن يجب إغلاقه بدءاً من التصفيات.

وطلبت ريد بُل توضيحاً من قبل "فيا" بعد أن أدركت أن مكلارين أبقت ذلك الثقب مفتوحاً خلال السباقات الماضية.

وفقاً لمصادر مطلعة، فإن "فيا" نظرت في المسألة ولم تجد أنها تثير القلق لأنها ترى في ذلك مسألة قليلة الأهمية، لكنها ذكّرت مكلارين بضرورة إغلاق الثقب بهدف الامتثال للقوانين.

وكانت تلك التغييرات مرئية في جولة النمسا، كما تشير صورنا الحصرية.

أبقت مكلارين على الثقوب مفتوحة خلال سباق السبت القصير، بينما تم استعمال قطعة صغيرة من شريط لاصق لإغلاقها خلال السباق الرئيسي.

ولا يبدو أن إغلاق الثقب قد أثر على وتيرة مكلارين في النمسا، حيث كان لاندو نوريس ينافس على الفوز في سباق الأحد.

كما أن تأثير إغلاقه في بريطانيا غير مؤكد كذلك، حيث كانت الظروف الجوية تتغير باستمرار.

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