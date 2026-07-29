كانت لاس فيغاس مرشحة لاستضافة جولة مزدوجة ختامية للموسم في حال إلغاء سباقي قطر وأبوظبي.

في الوقت الذي نجحت فيه الفورمولا 1 في إيجاد حلّ مبتكر لإحدى المشاكل الناتجة عن الصراع المستمر في الشرق الأوسط من خلال استضافة ماليزيا لجائزة البحرين الكبرى 2026، تلوح في الأفق مشكلتان إضافيتان، إلى جانب اقتراب الموعد النهائي لاتخاذ القرار بشأنهما.

ويتعلق الأمر بجولتي قطر وأبوظبي، المقررتين حاليًا بعد سباق لاس فيغاس ضمن الثلاثية الختامية للموسم. ولا يزال الوضع في الشرق الأوسط متقلبًا، في حين أعلنت بطولة العالم للتحمل بالفعل أنها ستختتم موسمها في أوروبا، بعدما ألغت جولتي قطر والبحرين المقررتين في أواخر أكتوبر ومطلع نوفمبر.

وأكد الرئيس التنفيذي للفورمولا 1، ستيفانو دومينيكالي، أنه سيؤجل اتخاذ القرار بشأن السباقين الأخيرين إلى أقصى حد ممكن، أي حتى منتصف سبتمبر، مشيرًا إلى أنه في حال إلغائهما فسيتم استبدالهما بجولة أوروبية بدلًا من إضافة سباق جديد في أمريكا الشمالية.

وقال دومينيكالي لعدد من وسائل الإعلام، من بينها "موتورسبورت.كوم": "فيما يتعلق بنهاية الموسم، نحن على تواصل مع جميع البطولات الأخرى".

"أعلم أنه، على سبيل المثال، أعلنت بطولة العالم للتحمل أنها لن تتوجه إلى الشرق الأوسط في نهاية العام وستبقى في أوروبا. أما بالنسبة لنا، فإن الطريقة التي نعمل بها تقتضي منح أنفسنا أكبر قدر ممكن من الوقت لمعرفة كيف سيتطور الوضع".

"سنتخذ القرار في الوقت المناسب. ولن يكون ذلك قبل منتصف سبتمبر. لذلك، وكما قلنا، فإن سباقي قطر وأبوظبي مؤكدان بالنسبة لنا حتى الآن".

"بالمناسبة، فقد تم بيع جميع التذاكر بالفعل. وهذه إشارة مذهلة إلى مدى كبر حجم الرياضة مقارنة بالمشاكل التي يعيشها عالمنا".

"لكن بالطبع، إذا لم تصبح الأوضاع أكثر وضوحًا بالشكل الذي نعتقد أنه ينبغي أن تكون عليه قبل منتصف سبتمبر، فسنتخذ القرار المناسب. وفي هذا الصدد، أود أن أؤكد لكم أنه إذا لم يكن ذلك ممكنًا، فإن نهاية الموسم ستكون في أوروبا، لأننا لا نستطيع الذهاب إلى أماكن أخرى".

"هناك بعض الخيارات المطروحة على الطاولة، لكنني لا أعتقد أنه من الصواب تقديم وعود أو استباق الأحداث. هذا هو الوضع الحالي".

"لذلك، حتى وإن كنت آمل حقًا ألا يحدث ذلك، فإذا لم تسمح الظروف لنا بالتواجد هناك [في الشرق الأوسط]، فسننهي البطولة في أوروبا".

وكانت شائعات قد انتشرت في الكواليس حول إمكانية إقامة سباق إضافي على حلبة الأمريكتين في أوستن، أو تنظيم جولة مزدوجة في لاس فيغاس.

لكن رغم أن هذه الخيارات تبدو منطقية من الناحية اللوجستية، فإن الأسبوع الذي يلي جائزة لاس فيغاس الكبرى في 21 نوفمبر يتزامن مع عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، ما يعني أن أي سباق إضافي سيقام بالتوازي مع عدد كبير من مباريات دوري كرة القدم الأمريكية.

ومن المقرر أن يشهد الدوري خمس مباريات خلال عطلة عيد الشكر بين 25 و27 نوفمبر، من بينها مباريات تقام في لوس أنجلوس ودالاس.

كما أن الفورمولا 1، رغم حرصها على الترويج لجائزة لاس فيغاس الكبرى باعتبارها نجاحًا كبيرًا، وهي الجهة المنظمة للسباق أيضًا بشكل مباشر، لا تزال تعمل على تطوير التوازن بين مناطق الضيافة لكبار الشخصيات والتذاكر العامة.

وقد شهد الحدث الافتتاحي في عام 2023 العديد من الخلافات مع الجهات المحلية، كما بدت بعض مناطق الضيافة الخاصة شبه خالية، ما أشار إلى وجود تقديرات غير دقيقة لحجم الطلب المتوقع.

وفي هذا الشهر، وافقت شركة ليبرتي ميديا، المالكة للفورمولا 1، على تسوية بقيمة ثلاثة ملايين دولار لإنهاء دعوى جماعية رفعها متفرجون تم إبعادهم من مناطق المشاهدة قبل التجارب الحرة الأولى في عام 2023، بعد تأجيل الحصة بسبب أعمال إصلاح طارئة على الحلبة.

تُعتبر إيمولا مرشحة محتملة لاستضافة نهائي الموسم، فإلى جانب احتمال تساقط الثلوج، ستكون هناك آراء متضاربة لجماهير فيراري نظراً لأن سائقاً إيطالياً يقود سيارة مرسيدس أصبح منافساً على البطولة... الصورة من قبل: Getty Images

ومن بين البدائل الأوروبية المحتملة، تبدو إيمولا الخيار الأكثر ترجيحًا، خاصة أن حلبتي تركيا والبرتغال، اللتين تتمتعان نظريًا بظروف جوية أفضل، تخضعان حاليًا لأعمال تطوير لتلبية المعايير المطلوبة للانضمام إلى الروزنامة في العام المقبل.

حيث قال دومينيكالي: "إذا نظرت إلى إحصاءات درجات الحرارة في أوروبا خلال تلك الفترة [بداية ديسمبر]، فهي أقل برودة من متوسط درجات الحرارة في لاس فيغاس عندما نتسابق هناك".

"لذلك فهذا أمر لا يمكن لأحد أن يعرفه على وجه اليقين، سواء من ناحية درجات الحرارة أو الأحوال الجوية. وأعتقد أننا نرى في ظل تطورات التغير المناخي الحالية أنه لا توجد أي ضمانات بشأن أي شيء".

"لكنني أستطيع أن أؤكد لكم بالتأكيد أننا لن نقيم أي سباق إضافي في الولايات المتحدة".

"كانت هناك إمكانية لإقامة سباقين في لاس فيغاس، لكننا لا نريد، دعوني أصف الأمر بهذه الطريقة، أن نفسد شيئًا ينمو ويتطور من خلال التقليل من قيمة ما نقوم به هناك".

"بالطبع، لا يجب أن ننسى أننا خلال تلك الفترة من العام ننافس دوري كرة القدم الأمريكية في الولايات المتحدة. إنها رياضة كبرى، ولا أريد أن أقول إنها أكثر جاذبية، لكنها تحظى بقاعدة جماهيرية ضخمة".

"لذلك علينا تجنب أي وضع قد يضعنا في مواجهة مباشرة مع شيء لا يزال يتمتع بشعبية هائلة في الولايات المتحدة".

"لهذا السبب، ومع الأخذ في الاعتبار القيود التي نواجهها، نحتاج إلى العودة وإكمال جميع الإجراءات المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالشحنات القادمة من الخارج إلى المملكة المتحدة، ثم الانتقال إلى مكان آخر".

"لذلك فإن الخيار الوحيد هو إنهاء الموسم في أوروبا ضمن الإطار الزمني نفسه، مع الأمل، كما تعلمون، ألا يكون هناك تساقط للثلوج، كما يمكن أن يحدث في أماكن أخرى".

"أتذكر أنه في نوربورغرينغ قبل سنوات عديدة، وخلال أحد السباقات، شهدنا تساقط بعض الثلوج الخفيفة التي تحولت لاحقًا إلى أمطار".

"لذلك نأمل ألا يحدث ذلك. وإذا حدث، فسنحاول التعامل معه".

"لكنني أعتقد أن الأحوال الجوية ستسمح لنا بالتسابق في أوروبا حتى في بداية ديسمبر".