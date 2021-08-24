موسم انتقالات الفورمولا واحد: من سيقود لأي فريق في 2022؟

في حين تمّ الإعلان بالفعل عن عدد من الصفقات لموسم 2022 (سواء هذا العام أو في الأعوام السابقة)، فإنّ العديد من المقاعد ستكون شاغرة في العام المُقبل، إذ بدأت الشائعات بالفعل تحوم حول بعضها.

وبالطبّع في ظل المعركة المحتدمة التي تجمعهما على لقب هذا الموسم، فإنّ الأعيّن تتجه بشكل كبير نحو مرسيدس وريد بُل.

إذ وفي جانب الفريق صاحب الألقاب السبعة، لدينا منافسة على المقعد الثاني في الفريق بين السائق الحالي فالتيري بوتاس وسائق ويليامز جورج راسل، حيث يبدو بأن الكفّة تميل بعض الشيء ناحية البريطاني.

أمّا في ريد بُل، يبدو سيرجيو بيريز واثقًا بشكل كبير بأنه سيواصل مغامرته مع الفريق النمساوي، في ظل عدم بروز مرشّح آخر في الصورة.

وبالنسبة لفرق مكلارين، أستون مارتن، ألبين وفيراري، فقد أكّدت كل منها تشكيلتها التي ستظل كما هي لموسم 2022.

لكن وعند الحديث عن فريق مثل ألفا تاوري مع سائقَيه الحاليين بيير غاسلي ويوكي تسونودا، فسنجد أنّه وبالرُغم من خوض الياباني لموسم أول صعب هذا العام، لكنّ فرانز توست مدير الفريق نفسه اعترف بأنّه ليس هنالك الكثير من البدائل في الوقت الحالي، حيث يبدو يوري فيبز المرشّح الأبرز خارج الفورمولا واحد ضمن برنامج ريد بُل، لكنّه ما يزال خيارًا بعيدًا.

في المقابل، وفي ظل الدعم الذي يحظى به، فمن المؤكد بقاء نيكيتا مازيبين ضمن صفوف هاس، ومن المرجّح كذلك أن يظل ميك شوماخر بجواره. مع ذلك، ومع غياب إعلان رسمي من الفريق بشأن تشكيلته للموسم المُقبل وفي ظل وجود مقعد محتمل ضمن صفوف ألفا روميو، فإنّ الخيار السويسري غير مستبعد تمامًا لنجل الأسطورة مايكل شوماخر.

على الجانب الآخر، يبدو الوضع منفتحًا أكثر ضمن صفوف ألفا روميو وويليامز، حيث أنّ الفريق الذي تديره علامة ساوبر قد يكون الوحيد الذي يدخل حقبة الفورمولا واحد الجديدة مع سائقَين جديدَين، ولا سيّما وأنه لم يعد مُلزمًا بوضع أحد سائقي فيراري ضمن تشكيلته، على الرُغم من أن احتمالية بقاء الثنائي الحالي كيمي رايكونن وأنطونيو جيوفينازي ما تزال حاضرة.

مع ذلك، فإنّ فرصة ضمّ سائق مثل بوتاس إذا لم يواصل مسيرته مع مرسيدس ستكون بلا شكّ مغرية جدًا، ولكن كذلك إمكانية جلب أكثر السائقين الواعدين من أكاديمية فيراري إلى صفوفها.

في حين تنتظر ويليامز قرارًا بشأن راسل. وبالرُغم من أنّه لا ضمانة لبقاء نيكولاس لاتيفي قي قلعة غروف، لكنّ الدعم المادي الذي يحظى به من خلال رعاته والاستقرار الذي يقدّمه للفريق من بين العوامل المعُززة لبقائه مع الفريق.

وبخلاف الثنائي الحالي، فإنّ سائقين سابقين لويليامز مثل بوتاس أو نيكو هلكنبرغ قد يمثّلان خيارين مثيرين للاهتمام، وكذلك دانييل كفيات الذي يحمل خبرة حديثة في البطولة.

إليكم الوضع الحالي لسائقي البطولة قبل جائزة بلجيكا الكبرى:

الفريق السائقون المؤكدون (نهاية العقد) السائقون المحتملون مرسيدس لويس هاميلتون (2023) جورج راسل

فالتيري بوتاس

ريد بُل ماكس فيرشتابن (2023)



سيرجيو بيريز

مكلارين لاندو نوريس (?)

دانيال ريكاردو (2023) أستون مارتن سيباستيان فيتيل (2022)

لانس سترول (?) ألبين إستيبان أوكون (2024)

فرناندو ألونسو (2022) فيراري شارل لوكلير (2024)

كارلوس ساينز (2022) ألفا تاوري



بيير غاسلي

يوكي تسونودا

يوري فيبز

ألفا روميو أنطونيو جيوفينازي

كيمي رايكونن

كالوم إلوت

فالتيري بوتاس

روبرت شفارتزمان

ميك شوماخر

هاس نيكيتا مازيبين (?) ميك شوماخر

كالوم إلوت

روبرت شفارتزمان

ويليامز جورج راسل

نيكولاس لاتيفي

فالتيري بوتاس

نيكو هلكنبرغ

دانييل كفيات



وبخلاف تلك المعلومات والشائعات، فيجب أخذ النقاط التالية في الاعتبار: