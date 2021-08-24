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موسم انتقالات الفورمولا واحد: من سيقود لأي فريق في 2022؟

يأتي موسم انتقالات الفورمولا واحد الشهير ليمنحنا تدريجيًا الإجابات التائهة في الأسابيع والأشهر المُقبلة. لكن وقُبيل عودة البطولة من العطلة الصيفية مع جائزة بلجيكا الكبرى نهاية هذا الأسبوع، دعونا نلقي نظرة على سوق السائقين لموسم 2022.

موسم انتقالات الفورمولا واحد: من سيقود لأي فريق في 2022؟

في حين تمّ الإعلان بالفعل عن عدد من الصفقات لموسم 2022 (سواء هذا العام أو في الأعوام السابقة)، فإنّ العديد من المقاعد ستكون شاغرة في العام المُقبل، إذ بدأت الشائعات بالفعل تحوم حول بعضها.

وبالطبّع في ظل المعركة المحتدمة التي تجمعهما على لقب هذا الموسم، فإنّ الأعيّن تتجه بشكل كبير نحو مرسيدس وريد بُل.

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إذ وفي جانب الفريق صاحب الألقاب السبعة، لدينا منافسة على المقعد الثاني في الفريق بين السائق الحالي فالتيري بوتاس وسائق ويليامز جورج راسل، حيث يبدو بأن الكفّة تميل بعض الشيء ناحية البريطاني.

أمّا في ريد بُل، يبدو سيرجيو بيريز واثقًا بشكل كبير بأنه سيواصل مغامرته مع الفريق النمساوي، في ظل عدم بروز مرشّح آخر في الصورة.

وبالنسبة لفرق مكلارين، أستون مارتن، ألبين وفيراري، فقد أكّدت كل منها تشكيلتها التي ستظل كما هي لموسم 2022.

لكن وعند الحديث عن فريق مثل ألفا تاوري مع سائقَيه الحاليين بيير غاسلي ويوكي تسونودا، فسنجد أنّه وبالرُغم من خوض الياباني لموسم أول صعب هذا العام، لكنّ فرانز توست مدير الفريق نفسه اعترف بأنّه ليس هنالك الكثير من البدائل في الوقت الحالي، حيث يبدو يوري فيبز المرشّح الأبرز خارج الفورمولا واحد ضمن برنامج ريد بُل، لكنّه ما يزال خيارًا بعيدًا.

في المقابل، وفي ظل الدعم الذي يحظى به، فمن المؤكد بقاء نيكيتا مازيبين ضمن صفوف هاس، ومن المرجّح كذلك أن يظل ميك شوماخر بجواره. مع ذلك، ومع غياب إعلان رسمي من الفريق بشأن تشكيلته للموسم المُقبل وفي ظل وجود مقعد محتمل ضمن صفوف ألفا روميو، فإنّ الخيار السويسري غير مستبعد تمامًا لنجل الأسطورة مايكل شوماخر.

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على الجانب الآخر، يبدو الوضع منفتحًا أكثر ضمن صفوف ألفا روميو وويليامز، حيث أنّ الفريق الذي تديره علامة ساوبر قد يكون الوحيد الذي يدخل حقبة الفورمولا واحد الجديدة مع سائقَين جديدَين، ولا سيّما وأنه لم يعد مُلزمًا بوضع أحد سائقي فيراري ضمن تشكيلته، على الرُغم من أن احتمالية بقاء الثنائي الحالي كيمي رايكونن وأنطونيو جيوفينازي ما تزال حاضرة.

مع ذلك، فإنّ فرصة ضمّ سائق مثل بوتاس إذا لم يواصل مسيرته مع مرسيدس ستكون بلا شكّ مغرية جدًا، ولكن كذلك إمكانية جلب أكثر السائقين الواعدين من أكاديمية فيراري إلى صفوفها.

في حين تنتظر ويليامز قرارًا بشأن راسل. وبالرُغم من أنّه لا ضمانة لبقاء نيكولاس لاتيفي قي قلعة غروف، لكنّ الدعم المادي الذي يحظى به من خلال رعاته والاستقرار الذي يقدّمه للفريق من بين العوامل المعُززة لبقائه مع الفريق.

وبخلاف الثنائي الحالي، فإنّ سائقين سابقين لويليامز مثل بوتاس أو نيكو هلكنبرغ قد يمثّلان خيارين مثيرين للاهتمام، وكذلك دانييل كفيات الذي يحمل خبرة حديثة في البطولة.

إليكم الوضع الحالي لسائقي البطولة قبل جائزة بلجيكا الكبرى:

الفريق السائقون المؤكدون (نهاية العقد) السائقون المحتملون
مرسيدس United Kingdom لويس هاميلتون (2023) United Kingdom جورج راسل
Finland فالتيري بوتاس
ريد بُل Netherlands ماكس فيرشتابن (2023)

 Mexico سيرجيو بيريز
مكلارين United Kingdom لاندو نوريس (?)
Australia دانيال ريكاردو (2023)		  
أستون مارتن Germany سيباستيان فيتيل (2022)
Canada لانس سترول (?)		  
ألبين France إستيبان أوكون (2024)
Spain فرناندو ألونسو (2022)		  
فيراري Monaco شارل لوكلير (2024)
Spain كارلوس ساينز (2022)		  
ألفا تاوري

France بيير غاسلي
Japan يوكي تسونودا
Estonia يوري فيبز
ألفا روميو   Italy أنطونيو جيوفينازي
Finland كيمي رايكونن
United Kingdom كالوم إلوت
Finland فالتيري بوتاس
Russian Federation روبرت شفارتزمان
Germany ميك شوماخر
هاس Russian Federation نيكيتا مازيبين (?)

Germany ميك شوماخر

United Kingdom كالوم إلوت

Russian Federation روبرت شفارتزمان
ويليامز   United Kingdom جورج راسل
Canada نيكولاس لاتيفي
Finland فالتيري بوتاس
Germany نيكو هلكنبرغ
Russian Federation دانييل كفيات

وبخلاف تلك المعلومات والشائعات، فيجب أخذ النقاط التالية في الاعتبار:

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