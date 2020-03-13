موسم الفورمولا واحد 2020 قد يبدأ من حلبة باكو في شهر يونيو المقبل

مع إلغاء جائزة أستراليا الكبرى رسميًا، من المُتوقّع الإعلان قريبًا عن تأجيل سباقَي البحرين وفيتنام، بعدما أعربت عدّة فرق بأنها غير مستعدة للمشاركة في الجولات المقبلة في الظروف الحالية.

كما بات وضع جائزة فيتنام الكبرى صعبًا بعد فرض البلاد الكثير من قيود السفر الصارمة بهدف احتواء فيروس كورونا وعدم انتشاره في البلاد.

ولكن مع تزايد المؤشرات بأنّ وباء كورونا سيزداد سوءًا في أوروبا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، يبدو بأنه من المحتمل تأجيل سباقات هولندا، إسبانيا وموناكو. وهذا يعني بأنّ موسم 2020 قد ينطلق من حلبة باكو خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو/حزيران.

وقال الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد تشايس كاري بأنّ البطولة أمام محادثات صعبة حيال الخطوات المقبلة التي يجب اتخاذها.

وقال "في هذه المرحلة ينصبّ تركيزنا بالفعل على التعامل مع مشاكل هذا الأسبوع. لقد أتيتُ من فيتنام، لذلك نحن في محادثات مع الشركاء حول السباقات المقبلة".

وأضاف "أعتقد ما نُريد فعله في هذه المرحلة هو التأكّد من التعامل مع جميع الأمور هنا...التعامل معها بشكلٍ صحيح".

واختتم قائلاً "ولكن في الأيام المقبلة سنقوم بعقد محادثات حيال الجولات المقبلة. إنه وضع صعب ولا يمكن توقّع ما سيحدث. وضع اليوم يختلف عمّا كان عليه قبل يومين وهو يختلف عن الوضع قبل أربعة أيام. لذلك إنه أمر صعب القيام بالتغييرات عندما تتغيّر الأمور بسرعة".