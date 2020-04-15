فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
الحدث التالي خلال
70 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
77 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
91 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
30 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
105 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
133 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
140 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
الحدث التالي خلال
154 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
161 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
الحدث التالي خلال
175 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
189 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
196 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
210 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
224 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

موزلي رئيس "فيا" السابق يعتقد بضرورة إلغاء موسم 2020 للفورمولا واحد

المشاركات
التعليقات
موزلي رئيس "فيا" السابق يعتقد بضرورة إلغاء موسم 2020 للفورمولا واحد
15-04-2020

يعتقد ماكس موزلي الرئيس السابق للاتّحاد الدولي للسيارات "فيا" بأنّ على الفورمولا واحد إلغاء موسم 2020 بالكامل على إثر الأزمة الحاليّة المتواصلة بسبب فيروس كورونا.

اضطرّت الفورمولا واحد لإلغاء أو تأجيل السباقات التسعة الأولى من الموسم بسبب الانتشار السريع لفيروس "كوفيد-19" حول العالم.

وباتت جائزة فرنسا الكبرى، التي كانت مُجدولة لتكون الأولى في الروزنامة، محلّ شكٍ الآن بعد تمديد الرئيس إيمانويل ماكرون لفترة حظر التجمّعات الكبيرة حتّى منتصف يوليو.

وفي ظلّ عدم وجود بوادر على نهاية الأزمة، يشعر موزلي بأنّه سيكون من الأفضل إلغاء الموسم بأكمله من أجل وضع حدٍ للضبابيّة التي تُواجهها الفرق، وجميع الأطراف الأخرى المعنيّة.

وبحديثه إلى وكالة الصحافة الألمانيّة "دي بي إيه"، قال موزلي حول إلغاء الموسم: "سيحصل حينها المروّجون والفرق على وضوحٍ وتأكيد كي يتمكّنوا من رسم خططهم واتّخاذ الإجراءات المناسبة. الوضع ضبابيٌ في الوقت الحاضر والكثيرون يخسرون الأموال".

وأكمل: "تُجازف بجعل الوضع أسوأ بكثير عند الانتظار من دون الحصول على تأكيد لأيّ شيء. لا توجد ضمانات على أنّ السباقات ستنطلق في يوليو، بل في الحقيقة تتقلّص تلك الإمكانيّة أكثر فأكثر".

ولا يعتقد موزلي بأنّ إقامة الجوائز الكبرى من دون حضور جمهور ستكون خيارًا واقعيًا، وذلك على إثر طرح روس برون المدير الرياضي للفورمولا واحد لهذا المقترح.

وقال حيال ذلك: "ستكون تلك كارثة ماليّة لأغلب منظّمي السباقات".

وأضاف: "إلى أن نعلم ما سيحدث عالميًا على صعيد الوباء فلن يكون من الممكن للفورمولا واحد وضع أيّ خطط واقعيّة".

وكان أليخاندرو عجاج رئيس الفورمولا واحد قد أشار في حوارٍ حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" إلى أنّ على الفورمولا واحد استغلال أزمة فيروس كورونا من أجل الإقدام على مراجعة ماليّة للرياضة وخفض سقف النفقات المزمع البالغ 150 مليون دولار إلى النصف إن لزم الأمر.

وشاطر موزلي رأي عجاج بأنّ الفورمولا واحد لم تصل بعد إلى مستويات كافية لضمان السلامة طويلة الأمد للرياضة.

وقال البريطاني: "أشكّ في إمكانيّة حلّ مشكلة عدم المساواة بين الفرق لأنّ الميزانيات المقترحة لا تزال بعيدة المناسب بالنسبة لأغلب الفرق الصغيرة".

وأضاف: "كما أنّ هناك الكثير من الاستثناءات في القوانين المقترحة".

وحثّ موزلي الفورمولا واحد و"فيا" على "التصرّف الآن واستغلال الفرصة لإعادة ترتيب وهيكلة الفورمولا واحد من أجل وضع أسس ماليّة أكثر صلابة للمستقبل".

ملفات فيديو ذات صلة

المقال التالي
ريكاردو: بيانكي كان ليصل إلى ما يحققه لوكلير الآن مع فيراري

المقال السابق

ريكاردو: بيانكي كان ليصل إلى ما يحققه لوكلير الآن مع فيراري
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

منصة السباق

جائزة فرنسا الكبرى

جائزة فرنسا الكبرى

٢٥ يونيو - ٢٨ يونيو
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تقني: السيارة التي غيّرت تاريخ الفورمولا واحد

2
فورمولا 1

فيراري ستشرع في استخدام التطوير الثاني لمحرّكها حال بدء موسم 2020

3
دردشات موتورسبورت

دردشات موتورسبورت: مقابلة مع فراس النمري

4
فورمولا 1

كم حقق غريغ مافي رئيس ليبرتي ميديا من أرباح في 2019؟

5
فورمولا 1

فيرشتابن: انزلاقي في المجر مردّه إلى اختبار إعدادات مختلفة

أحدث ملفات الفيديو

لفات أسطورية: إيرتون سينا في دونينغتون 1993 01:59
فورمولا 1

لفات أسطورية: إيرتون سينا في دونينغتون 1993

السير ستيرلينغ موس ضمن رالي مونتي كارلو 1967 03:51
فورمولا 1

السير ستيرلينغ موس ضمن رالي مونتي كارلو 1967

ستيرلينغ موس: حياة السباقات 03:41
فورمولا 1

ستيرلينغ موس: حياة السباقات

مقابلة مع الأسطورة الراحل السير ستيرلينغ موس 03:14
فورمولا 1

مقابلة مع الأسطورة الراحل السير ستيرلينغ موس

عودة ستيرلينغ موس إلى سيارة مازيراتي 250أف 01:05
فورمولا 1

عودة ستيرلينغ موس إلى سيارة مازيراتي 250أف

أحدث الأخبار

موزلي رئيس "فيا" السابق يعتقد بضرورة إلغاء موسم 2020 للفورمولا واحد
F1

موزلي رئيس "فيا" السابق يعتقد بضرورة إلغاء موسم 2020 للفورمولا واحد

ريكاردو: بيانكي كان ليصل إلى ما يحققه لوكلير الآن مع فيراري
F1

ريكاردو: بيانكي كان ليصل إلى ما يحققه لوكلير الآن مع فيراري

فيراري ستشرع في استخدام التطوير الثاني لمحرّكها حال بدء موسم 2020
F1

فيراري ستشرع في استخدام التطوير الثاني لمحرّكها حال بدء موسم 2020

"فيا" تؤكد لفرق الفورمولا واحد قدرتها على اكتشاف خروقات القوانين
F1

"فيا" تؤكد لفرق الفورمولا واحد قدرتها على اكتشاف خروقات القوانين

فيتيل: فوز فيراري أهم من المعركة مع لوكلير
F1

فيتيل: فوز فيراري أهم من المعركة مع لوكلير

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
٢٥ يونيو - ٢٨ يونيو
تذاكر
٢ يوليو - ٥ يوليو
تذاكر
١٦ يوليو - ١٩ يوليو
تذاكر
٣٠ يوليو - ٢ أغسطس
تذاكر
٢٧ أغسطس - ٣٠ أغسطس
تذاكر
٣ سبتمبر - ٦ سبتمبر
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.