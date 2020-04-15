موزلي رئيس "فيا" السابق يعتقد بضرورة إلغاء موسم 2020 للفورمولا واحد

اضطرّت الفورمولا واحد لإلغاء أو تأجيل السباقات التسعة الأولى من الموسم بسبب الانتشار السريع لفيروس "كوفيد-19" حول العالم.

وباتت جائزة فرنسا الكبرى، التي كانت مُجدولة لتكون الأولى في الروزنامة، محلّ شكٍ الآن بعد تمديد الرئيس إيمانويل ماكرون لفترة حظر التجمّعات الكبيرة حتّى منتصف يوليو.

وفي ظلّ عدم وجود بوادر على نهاية الأزمة، يشعر موزلي بأنّه سيكون من الأفضل إلغاء الموسم بأكمله من أجل وضع حدٍ للضبابيّة التي تُواجهها الفرق، وجميع الأطراف الأخرى المعنيّة.

وبحديثه إلى وكالة الصحافة الألمانيّة "دي بي إيه"، قال موزلي حول إلغاء الموسم: "سيحصل حينها المروّجون والفرق على وضوحٍ وتأكيد كي يتمكّنوا من رسم خططهم واتّخاذ الإجراءات المناسبة. الوضع ضبابيٌ في الوقت الحاضر والكثيرون يخسرون الأموال".

وأكمل: "تُجازف بجعل الوضع أسوأ بكثير عند الانتظار من دون الحصول على تأكيد لأيّ شيء. لا توجد ضمانات على أنّ السباقات ستنطلق في يوليو، بل في الحقيقة تتقلّص تلك الإمكانيّة أكثر فأكثر".

ولا يعتقد موزلي بأنّ إقامة الجوائز الكبرى من دون حضور جمهور ستكون خيارًا واقعيًا، وذلك على إثر طرح روس برون المدير الرياضي للفورمولا واحد لهذا المقترح.

وقال حيال ذلك: "ستكون تلك كارثة ماليّة لأغلب منظّمي السباقات".

وأضاف: "إلى أن نعلم ما سيحدث عالميًا على صعيد الوباء فلن يكون من الممكن للفورمولا واحد وضع أيّ خطط واقعيّة".

وكان أليخاندرو عجاج رئيس الفورمولا واحد قد أشار في حوارٍ حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" إلى أنّ على الفورمولا واحد استغلال أزمة فيروس كورونا من أجل الإقدام على مراجعة ماليّة للرياضة وخفض سقف النفقات المزمع البالغ 150 مليون دولار إلى النصف إن لزم الأمر.

وشاطر موزلي رأي عجاج بأنّ الفورمولا واحد لم تصل بعد إلى مستويات كافية لضمان السلامة طويلة الأمد للرياضة.

وقال البريطاني: "أشكّ في إمكانيّة حلّ مشكلة عدم المساواة بين الفرق لأنّ الميزانيات المقترحة لا تزال بعيدة المناسب بالنسبة لأغلب الفرق الصغيرة".

وأضاف: "كما أنّ هناك الكثير من الاستثناءات في القوانين المقترحة".

وحثّ موزلي الفورمولا واحد و"فيا" على "التصرّف الآن واستغلال الفرصة لإعادة ترتيب وهيكلة الفورمولا واحد من أجل وضع أسس ماليّة أكثر صلابة للمستقبل".

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