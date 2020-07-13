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موربيديلي يبقى في صفوف بيتروناس ياماها حتّى 2022

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موربيديلي يبقى في صفوف بيتروناس ياماها حتّى 2022
من قبل:
13-07-2020

سيبقى الإيطالي فرانكو موربيديللي في صفوف فريق بيتروناس ياماها في الموتو جي بي حتّى 2022 بعد أن وقّع على عقدٍ جديد بعامَين مع الفريق الماليزي.

انضمّ موربيديللي إلى الفريق ضمن موسمه الثاني في الفئة العليا من البطولة العام الماضي مستخدمًا الخصائص الأحدث من درّاجة ياماها، وحلّ عاشرًا في ترتيب البطولة.

وكان من المتوقّع أن يبقى الإيطاليّ في صفوف الفريق لموسم 2021 بعد توقيع زميله فابيو كوارتارارو مع الفريق المصنعيّ للعام المقبل.

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وبتعليقه على تجديد عقده، قال الإيطاليّ: "أنا مسرورٌ جدًا لتجديد عقدي مع فريق بيتروناس ياماها بعد أن قدّمنا موسمًا رائعًا معًا، وعملنا بدافعٍ كبير لبلوغ النجاح".

وأضاف: "أعتقد بأنّه من المهمّ بالنسبة لي مواصلة العمل مع ذات الفريق والدرّاجة والبيئة بالتوجّه إلى المستقبل، كون هذا فريقٌ رائع".

وأكمل: "أودّ شكرهم على هذه الفرصة التي منحوني إيّاها وإنّه لفخرٌ أن أقود لصالحهم. سأعمل بجهدٍ لتقديم نتائج أفضل ممّا حقّقناه في موسمنا الأوّل معًا".

وأردف: "أتطلّع قدمًا الآن لبدء التسابق مجدّدًا لإظهار قدراتي وأنا سعيدٌ بالحصول على فرصة مواصلة القيام بما أعشقه".

ومن المتوقّع أن يكون زميله في موسم 2021 معلّمه فالنتينو روسي، حيث من المتوقّع أن يتمّ الإعلان عن الصفقة قريبًا.

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