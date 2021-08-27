موجيللو مرشّحة لتعويض تركيا في الفورمولا واحد بعد قرار القائمة الحمراء من المملكة المتحدة

ما يزال الغموض يحيط بسباق إسطنبول بعدما قررت حكومة المملكة المتحدة إبقاء تركيا على القائمة الحمراء لمجابهة جائحة كورونا عندما تمّ الإعلان عن التحديث الأخير لها يوم أمس الخميس، وذلك على الرُغم من المعارضة القوية من حكومة تركيا.

هذا ومن غير المتوقّع أن يكون هنالك تحديث آخر لتلك القائمة حتى 16 سبتمبر/أيلول المُقبل.

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في هذه الأثناء، يتمّ تقييم موجيللو كبديل محتمل، بالرُغم من تصريح الفورمولا واحد السابق بأنه لن تكون هنالك سباقات أوروبية بعد السباقات المخططة خارجها والتي ستبدأ بجائزة روسيا الكبرى في 26 سبتمبر/أيلول.

وستكون الحلبة الإيطالية - التي استضافت بنجاح أول سباق فورمولا واحد في سبتمبر/أيلول من العام الماضي - خيارًا محببًا لدى الجماهير، الفرق والسائقين.

مع ذلك، ينبغي لذلك الاختيار أن يكون منطقيًا من الناحية التجارية لكافة الأطراف، حيث قد يكون ذلك أحد العوائق أمام إقامة سباق هناك.

وتأتي أهمية قرار إبقاء تركيا ضمن القائمة الحمراء في أنّه سيتعيّن على أي ممن تواجدوا في إحدى دول تلك القائمة خلال الأيام العشرة السابقة الدخول في حجر إجباري لمدة 10 أيام ضمن أحد الفنادق المحددة من حكومة المملكة المتحدة، وبتكلفة تبلغ 2250 جنيه استرليني للفرد الواحد.

ولا تملك الفورمولا واحد استثناءً للدول ضمن تلك القائمة، ولا تتوقّع الحصول على واحد، لذا فإنّ ذلك القرار الأخير سيؤثر على نحو ألف شخص من الطواقم المسافرة ضمن الفرق السبعة المتمركزة في المملكة المتحدة، منظمة الفورمولا واحد، فيا، بيريللي، هوندا والطاقم الإعلامي.

وكانت خطة البطولة الأصلية أن تكون جائزة اليابان الكبرى فاصلًا بين سباق تركيا في 3 أكتوبر/تشرين الأول والعودة إلى المملكة المتحدة، وتجاوز قرار الأيام العشرة عبر البقاء في اليابان لبضعة أيام إضافية بعد سباق سوزوكا.

لكن وبعد الإلغاء الأخير لجائزة اليابان، كانت الفورمولا واحد ما تزال متفائلة بأن تخرج تركيا من القائمة الحمراء، وبالتالي التخلص من مشكلة فترة الحجر.

هذا ويعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" بأن أحد الخيارات قد يتمثّل في إقامة سباق روسيا ضمن جولة منفردة وتأخير سباق تركيا بأسبوع ليُقام في 10 أكتوبر/تشرين الأول.

وهذا سيسمح للفرق بالتخطيط لرحلة قصيرة من وإلى سوتشي، بينما يحصلون على وقت إضافي بعد المراجعة المقبلة لدول القائمة الحمراء في 16 سبتمبر/أيلول. وإذا ما خرجت تركيا من القائمة حينها، فسيكون ما يزال هنالك وقت نظريًا لإقامة سباق تركيا من دون مشكلة الحجر.

لكن وفي حال لم تخرج تركيا من القائمة، فإنّ خيارًا آخر قد يتمثّل في أن يتفادى الأشخاص المتمركزون في المملكة المتحدة الحجر عبر السفر من تركيا إلى الولايات المتحدة، حيث سيمضون نهاية أسبوع فارغة قبل جائزة الولايات المتحدة الكبرى في 24 أكتوبر/تشرين الأول.

وعندها سيتم تأخير جائزتي المكسيك والبرازيل بأسبوع، ما يخلق مساحة لعطلة نهاية أسبوع فارغة للسماح للطواقم بالعودة إلى المملكة المتحدة بعد رحلة تركيا/الولايات المتحدة.

وفي حال لم تتمكن الفورمولا واحد من إقامة سباق تركيا، فإن البطولة تقيّم موجيللو كحدث أوروبي منفرد في 10 أكتوبر/تشرين الأول. كما أنه سيكون من المبكر للغاية إقامة سباق البطولة الأول في قطر، ولهذا تم وضع سباق الدوحة ضمن موعد محتمل في نوفمبر/تشرين الثاني.

روزنامة الفورمولا واحد لموسم 2021

التاريخ الروزنامة الحالية

الروزنامة البديلة المحتملة 26 سبتمبر/أيلول روسيا روسيا 3 أكتوبر/تشرين الأول تركيا 10 أكتوبر/تشرين الأول تركيا/موجيللو 17 أكتوبر/تشرين الأول 24 أكتوبر/تشرين الأول الولايات المتحدة الولايات المتحدة 31 أكتوبر/تشرين الأول المكسيك 7 نوفمبر/تشرين الثاني البرازيل المكسيك 14 نوفمبر/تشرين الثاني البرازيل 21 نوفمبر/تشرين الثاني قطر/البحرين 28 نوفمبر/تشرين الثاني 5 ديسمبر/كانون الأول المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية 12 ديسمبر/كانون الأول أبوظبي أبوظبي