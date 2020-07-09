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موجيللو تتجه لحجز موقعها ضمن روزنامة 2020 في شهر سبتمبر

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موجيللو تتجه لحجز موقعها ضمن روزنامة 2020 في شهر سبتمبر
09-07-2020

من المتوقّع أن تعلن الفورمولا واحد عن تحديثها التالي لروزنامة موسم 2020 خلال الأيام المُقبلة، حيث يتّجه سباق موجيللو ليكون أوّل حدث جديد يُضاف على الروزنامة الأوروبية المبدئية التي تألفت من 8 سباقات.

حصلت حلبة موجيللو المملوكة من قِبَل فيراري على موقع في الروزنامة يقع في الـ 13 من سبتمبر/أيلول لتكون السباق الأخير في سلسلة الأحداث الثلاثة المتتالية، بعد سبا ومونزا.

ويُعتقد بأنّ الاسم الذي تمّ اختياره للسباق سيعكس دعم إقليم توسكاني المحلي، على غرار السباق الثاني على حلبة ريد بُل رينغ نهاية هذا الأسبوع الذي يحمل اسم جائزة ستريا الكبرى.

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في المقابل، تتّجه الفورمولا واحد كذلك إلى تأكيد جائزة روسيا الكبرى في سوشي ضمن موعدها الأصلي في 27 سبتمبر/أيلول، حيث بدأ المنظمون بالفعل في الإعلان عن بيع تذاكر الحدث، بعد أن كانت معلّقة في السابق. حيث تشير هذه الخطوة إلى أنّ ذلك السباق قد يكون من بين الأوائل في 2020 التي تُقام بحضور الجمهور.

هذا وتلاشت آمال إقامة جائزة كندا الكبرى مباشرة عقب جائزة روسيا الكبرى، حيث أنّ اعتبارات الطقس كانت تعني أنّ بداية أكتوبر/تشرين الأوّل هي الفترة الواقعية الوحيدة لإقامة الحدث، حيث من المتوقّع أن يحصل سباق بورتيماو في البرتغال الآن على ذلك الموعد.

الصين وفيتنام تتجهان لاستضافة سباقيهما على الروزنامة المعدّلة في نهاية أكتوبر/تشرين الأوّل. حيث استعادت فيتنام زخم احتضانها لسباق الفورمولا واحد في الأسابيع الأخيرة، إذ كان هنالك اعتقاد بأنّ منظمي حلبة هانوي مستعدون للانتظار حتى 2021 لإقامة السباق الأوّل عوضًا عن استضافة سباقين في غضون خمسة أو ستة أشهر، لكنّ الحكومة هناك عبّرت مؤخّرًا عن دعمها لإقامة سباق هذا العام.

على الجانب الآخر، فإنّ خطط إقامة سباق الصين ربما تتأثّر الآن بعد بيان الإدارة العامة للرياضة هذا الأسبوع، والذي أشار إلى أنّه "مبدئيًا" لن تتم إقامة أيّة أحداث كبيرة في الصين باستثناء تلك التي تتم استعدادًا للألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في 2022.

ويُعتقد بأنّ الإعلان المُقبل للفورمولا واحد سيغطي شهري سبتمبر وأكتوبر، تاركًا معظم شهر نوفمبر/تشرين الثاني خاليًا من أيّة سباقات في الوقت الحالي. حيث أنّ سباقات الولايات المتّحدة، المكسيك والبرازيل لم يتمّ تأجيلها بعد أو إلغاؤها، لكنّ شكوكًا كبيرة تُحيط بإمكانية إقامتها، ومع إلغاء سباق كندا، سيعني ذلك أنّه لن تكون هنالك سباقات فورمولا واحد في الأمريكيتين في 2020.

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وكما كان متوقعًا، فإنّ خطة البطولة هي إنهاء الموسم مع سباقين في البحرين في 29 نوفمبر/تشرين الثاني و 6 ديسمبر/كانون الأوّل، قبل الجولة الختامية في أبوظبي في 13 ديسمبر/كانون الأوّل.

فيما ما تزال حلبتا إيمولا وهوكنهايم في وضع الاستعداد، حيث قد يتمّ وضعهما ضمن أيّة فترة خالية من السباقات قد تكون مناسبة من حيث ظروف الطقس.

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