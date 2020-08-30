موجيللو تؤكّد السماح بحضور الجماهير في جائزة توسكان الكبرى في الفورمولا واحد

أقامت الفورمولا واحد كلّ سباقاتها حتى الآن في موسم 2020 خلف الأبواب المغلقة من دون جمهور، كجزء من بروتوكولات السلامة لتقليل مخاطر الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، إلى جانب تقليل عدد العاملين في البادوك كذلك.

وكان يأمُل مسؤولو الفورمولا واحد عودة الجماهير إلى السباقات بدءًا من الخريف، لكنّ جائزة بلجيكا الكبرى نهاية هذا الأسبوع وجائزة إيطاليا الأسبوع المُقبل تمّ تأكيد إقامتهما كذلك خلف أبواب مغلقة.

وقد أكّدت موجيللو رسميًا الآن أنّها ستفتح أبوابها أمام المشجّعين الشهر المُقبل عندما تستضيف أوّل جائزة فورمولا واحد على أرضها، ولكن مع حضور جماهيري أقل من المعتاد بشكل كبير.

هذا وستكون هنالك 2880 تذكرة متاحة للبيع لكل يوم من أيام نهاية الأسبوع لجائزة توسكان الكبرى، مقسمة عبر ثلاثة مدرجات.

وفي ذلك الشأن أصدرت حلبة موجيللو بيانًا جاء فيه: "خلال الأيام الثلاثة للجائزة الكبرى، سيكون بمقدور 2880 مشجّع الحضور لمشاهدة الحدث في كل يوم: 1000 ضمن المدرج الرئيسي و1000 على أحد المدرجات الفرعية".

وأضاف البيان: "سيحصل أعضاء نوادي سكوديريا فيراري على أماكن خاصة يبلغ عددها 880 ستكون تذاكرها متاحة للشراء للمدرج رقم 58".

وتابع: "ستكون هنالك خطة تشغيل مفصّلة، مقدمة من حلبة موجيللو وموافق عليها من قبل إقليم توسكان، تحتوي على كلّ الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر فيروس كوفيد-19 والتي تضمن أقصى مستويات السلامة لكل الحاضرين. التذاكر ستكون متاحة للبيع بدءًا من يوم الخميس 1 سبتمبر/أيلول".

جديرٌ بالذكر أنّ تلك الجائزة ستسجّل السشباق رقم 1000 الذي تخوضه فيراري في الفئة الملكة، حيث من المقرر أن يكون الصانع الإيطالي هو الراعي الرئيسي للحدث.

هذا وتخطط الفورمولا واحد كذلك إلى فتح الأبواب أمام المشجّعين في جائزة روسيا الكبرى نهاية الشهر المُقبل، حيث يأمُل مروّجو سباق سوتشي السماح بحضور ما يقرب من 30 ألف مشجّع، ما يمثّل نصف قدرتهم الاستيعابية المعتادة.

ومن المعلوم أيضاً أنّ جائزة البرتغال الكبرى العائدة إلى البطولة تستهدف حضور بين 50 و60 ألف مشجّع.

أمّا الجولة الختامية في أبوظبي، فمن المقرر أن تُقام من دون جمهور، بيد أنّ هنالك تقييمًا في الوقت الحالي لأن يتمّ فتح الباب أمام المشجّعين خلال الجولتين المتتاليتين في البحرين.