موتو جي بي: رينز في صدارة اليوم الأوّل من تجارب قطر

شارك الدرّاجون في حصّة امتدّت لسبع ساعات على حلبة لوسيل الدوليّة مع انطلاق التجارب التحضيريّة الأخيرة قبل أسبوعين من الجولة الافتتاحيّة للموسم على ذات الحلبة.

وبالنظر إلى أنّ بداية فترة ما بعد الظهر لا تعكس الظروف التي ستجري خلالها جائزة قطر الكبرى، لم تكن هناك أيّ حركة على الحلبة خلال الساعة الأولى، قبل أن يدخل بعض الناشئين إلى الحلبة في الساعة الثانية.

وانتزع إثر ذلك دانيلو بيتروشي درّاج دوكاتي الصدارة بتوقيت وقدره 1:59.166 دقيقة، قبل أن تتحسّن الأزمنة بشكلٍ تدريجي إلى أن وصلت إلى دقيقة و57.863 ثانية في الساعة الثالثة من قبل أليكس ماركيز، قبل أن يتعرّض الإسباني لحادث عند المنعطف السابع.

واستمرّ تهاوي الأزمنة مع تحسّن حالة المسار وشعور السائقين بأنّ تلك الظروف بدأ تحاكي الظروف التي ستُقام خلالها مجريات الجائزة الكبرى.

وبعد أن تداول عددٌ من الدرّاجين البارزين على الصدارة، نجح رينز في إزاحة زميله جوان مير من الصدارة مُسجّلًا الزمن الأسرع في الحصّة خلال آخر نصف ساعة، حيث بلغ توقيته 1:54.462 دقيقة.

وتقدّم الإسباني على زميله بفارق 0.002 ثانية فقط، حيث عمل كلاهما على تحسين الحزمة الحاليّة لسوزوكي بعد أن قال الصانع الياباني بأنّه لم يجلب أيّة تحديثات إضافيّة.

وذهب المركز الثالث إلى مافيريك فينياليس الذي كان قريبًا للغاية من الصدارة هو الآخر على متن درّاجة الصانع الياباني ياماها الذي زعم هو الآخر بأنّه لم يجلب أيّة تحديثات.

وكان بيتروشي أفضل درّاجي دوكاتي في المركز الرابع، بينما أكمل فرانكو موربيديلي ترتيب الخمسة الأوائل على متن درّاجة فريقه بيتروناس ياماها لكن بالخصائص المصنعيّة "أ".

أمّا حامل لقب الموسم الماضي مارك ماركيز فقد انتهى به المطاف في المركز السادس على بُعد عُشرين من الثانية تقريبًا عن الصدارة في ظلّ مواصلته لعمليّة التعافي من العمليّة التي خضع لها في الراحة الشتويّة.

وكان المركز السابع من نصيب فالنتينو روسي، حيث تقدّم أسطورة البطولة على خليفته في العام المقبل فابيو كوارتارارو، بينما أكمل فرانشيسكو بانيايا وأليكس إسبارغارو ترتيب العشرة الأوائل.