مواقع مختلفة للمارشلز في النمسا تماشياً مع بروتوكولات السلامة لمرض "كوفيد-19"

ستقام الجولة الافتتاحية في النمسا خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، حيث تجب المحافظة على مسافة متر واحد على الأقل بين الأشخاص.

لكن المواقع الجديدة للمارشلز ما زالت توفر لهم نفس مدى الرؤية والوصول المعتاد على حلبة ريد بُل رينغ، وفقاً للوكا دي أنجيليس، مهندس المسار لدى "إي.أم موتورسبورت" المزوّد الرسمي للوحات الأعلام الضوئية في كل سباق فورمولا واحد.

ويمكن للوحات الأعلام هذه أن تضاء بعيداً عن الحواجز حين تقع الحوادث، كجزء من التغييرات على مواقع المارشلز تطبيقاً لقوانين السلامة الجديدة من "فيا".

حيث قال دي أنجيليس: "إنه تحدّ بالفعل، لكن هذا العام سيكون الوضع أكثر صعوبة، بدءاً من ارتداء الأقنعة، القفازات وجميع أدوات التعقيم وتفادي الاحتكاك المباشر مع الناس".

وأكمل: "عادة، يتموضع المارشلز معاً ضمن موقعهم".

وتابع: "في النمسا، سيكون هناك 15-16 قطاعاً. لذا، ذلك يعني أنه سيكون هناك 15-16 مارشل يتحكمون بلوحات الأعلام".

وأردف: "علينا أن نضمن التباعد الاجتماعي بين المارشلز وبين الأشخاص الآخرين على الحلبة، وكذلك أن يكونوا قادرين على رؤية ما يجري ضمن القطّاع المسؤولين عنه".

واستكمل: "يمكن أن تكون المسافة بين هؤلاء المارشلز ولوحات الأعلام 400-500 متر".

واستطرد: "في هذه الحالة ستكون مفيدة للغاية ومن المفيد بالفعل وجود مثل هذا النظام الذي يمكننا من منع أي احتكاك بين المارشلز".

يشار إلى أن مجموعة قواعد السلامة المشار إليها توضح الكيفية التي يتوجب بها على الفعاليات الرياضية التقيد ببروتوكولات السلامة لتفادي خطر التقاط عدوى مرض "كوفيد-19".