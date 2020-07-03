فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
02 يوليو
-
05 يوليو
التجارب الحرة الأولى الآن . . .
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
12 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
31 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
27 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
54 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
61 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
82 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
110 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
117 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
131 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
145 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مواقع مختلفة للمارشلز في النمسا تماشياً مع بروتوكولات السلامة لمرض "كوفيد-19"

المشاركات
التعليقات
مواقع مختلفة للمارشلز في النمسا تماشياً مع بروتوكولات السلامة لمرض "كوفيد-19"
03-07-2020

سيتم تحديد مواقع مختلفة للمارشلز في الفورمولا واحد خلال السباقات الافتتاحية من موسم 2020، بالمقارنة مع المواسم السابقة، وذلك نتيجة إجراءات التباعد الاجتماعي ضمن بروتوكولات السلامة لمرض "كوفيد-19".

ستقام الجولة الافتتاحية في النمسا خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، حيث تجب المحافظة على مسافة متر واحد على الأقل بين الأشخاص.

لكن المواقع الجديدة للمارشلز ما زالت توفر لهم نفس مدى الرؤية والوصول المعتاد على حلبة ريد بُل رينغ، وفقاً للوكا دي أنجيليس، مهندس المسار لدى "إي.أم موتورسبورت" المزوّد الرسمي للوحات الأعلام الضوئية في كل سباق فورمولا واحد.

ويمكن للوحات الأعلام هذه أن تضاء بعيداً عن الحواجز حين تقع الحوادث، كجزء من التغييرات على مواقع المارشلز تطبيقاً لقوانين السلامة الجديدة من "فيا".

حيث قال دي أنجيليس: "إنه تحدّ بالفعل، لكن هذا العام سيكون الوضع أكثر صعوبة، بدءاً من ارتداء الأقنعة، القفازات وجميع أدوات التعقيم وتفادي الاحتكاك المباشر مع الناس".

وأكمل: "عادة، يتموضع المارشلز معاً ضمن موقعهم".

وتابع: "في النمسا، سيكون هناك 15-16 قطاعاً. لذا، ذلك يعني أنه سيكون هناك 15-16 مارشل يتحكمون بلوحات الأعلام".

وأردف: "علينا أن نضمن التباعد الاجتماعي بين المارشلز وبين الأشخاص الآخرين على الحلبة، وكذلك أن يكونوا قادرين على رؤية ما يجري ضمن القطّاع المسؤولين عنه".

اقرأ أيضاً:

واستكمل: "يمكن أن تكون المسافة بين هؤلاء المارشلز ولوحات الأعلام 400-500 متر".

واستطرد: "في هذه الحالة ستكون مفيدة للغاية ومن المفيد بالفعل وجود مثل هذا النظام الذي يمكننا من منع أي احتكاك بين المارشلز".

يشار إلى أن مجموعة قواعد السلامة المشار إليها توضح الكيفية التي يتوجب بها على الفعاليات الرياضية التقيد ببروتوكولات السلامة لتفادي خطر التقاط عدوى مرض "كوفيد-19".

اقرأ أيضاً:

المقال التالي
سيدل يأمُل أن يتم التخلّي عن نظام "دي آر اس" ضمن قوانين الفورمولا واحد الجديدة

المقال السابق

سيدل يأمُل أن يتم التخلّي عن نظام "دي آر اس" ضمن قوانين الفورمولا واحد الجديدة

trending اليوم

مواعيد عرض جائزة النمسا الكبرى 2020
فورمولا 1 / فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة النمسا الكبرى 2020

هاميلتون يكشف عن تصميم جديد لخوذته مع رسالة مناهضة للعنصرية
فورمولا 1 / فورمولا 1

هاميلتون يكشف عن تصميم جديد لخوذته مع رسالة مناهضة للعنصرية

مواقع مختلفة للمارشلز في النمسا تماشياً مع بروتوكولات السلامة لمرض "كوفيد-19"
فورمولا 1 / فورمولا 1
34د

مواقع مختلفة للمارشلز في النمسا تماشياً مع بروتوكولات السلامة لمرض "كوفيد-19"

سيدل يأمُل أن يتم التخلّي عن نظام "دي آر اس" ضمن قوانين الفورمولا واحد الجديدة
فورمولا 1 / فورمولا 1
48د

سيدل يأمُل أن يتم التخلّي عن نظام "دي آر اس" ضمن قوانين الفورمولا واحد الجديدة

لفّتا قطب الانطلاق الأوّل في النمسا متوقّع أن تكونا بين الأسرع في تاريخ الفورمولا واحد
فورمولا 1 / فورمولا 1

لفّتا قطب الانطلاق الأوّل في النمسا متوقّع أن تكونا بين الأسرع في تاريخ الفورمولا واحد

فيراري ستتسابق بذات سيارة التجارب الشتويّة قبل جلب حزمة تحديثات كبيرة لاحقًا
فورمولا 1 / فورمولا 1

فيراري ستتسابق بذات سيارة التجارب الشتويّة قبل جلب حزمة تحديثات كبيرة لاحقًا

رايكونن: تأجيل قوانين 2021 لن يؤثر على مستقبل الفورمولا واحد
فورمولا 1 / فورمولا 1

رايكونن: تأجيل قوانين 2021 لن يؤثر على مستقبل الفورمولا واحد

توقعات بتصاعد الجدل حيال نظام "داس" وسيارة ريسينغ بوينت في النمسا
فورمولا 1 / فورمولا 1

توقعات بتصاعد الجدل حيال نظام "داس" وسيارة ريسينغ بوينت في النمسا

أحدث الأخبار

مواقع مختلفة للمارشلز في النمسا تماشياً مع بروتوكولات السلامة لمرض "كوفيد-19"
فورمولا 1 / فورمولا 1
34د

مواقع مختلفة للمارشلز في النمسا تماشياً مع بروتوكولات السلامة لمرض "كوفيد-19"

سيدل يأمُل أن يتم التخلّي عن نظام "دي آر اس" ضمن قوانين الفورمولا واحد الجديدة
فورمولا 1 / فورمولا 1
48د

سيدل يأمُل أن يتم التخلّي عن نظام "دي آر اس" ضمن قوانين الفورمولا واحد الجديدة

هاميلتون يكشف عن تصميم جديد لخوذته مع رسالة مناهضة للعنصرية
فورمولا 1 / فورمولا 1

هاميلتون يكشف عن تصميم جديد لخوذته مع رسالة مناهضة للعنصرية

رايكونن: تأجيل قوانين 2021 لن يؤثر على مستقبل الفورمولا واحد
فورمولا 1 / فورمولا 1

رايكونن: تأجيل قوانين 2021 لن يؤثر على مستقبل الفورمولا واحد

تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة النمسا الكبرى 2020

2
فورمولا 1

هاميلتون يكشف عن تصميم جديد لخوذته مع رسالة مناهضة للعنصرية

3
فورمولا 1

مواقع مختلفة للمارشلز في النمسا تماشياً مع بروتوكولات السلامة لمرض "كوفيد-19"

34د
4
فورمولا 1

سيدل يأمُل أن يتم التخلّي عن نظام "دي آر اس" ضمن قوانين الفورمولا واحد الجديدة

48د
5
فورمولا 1

لفّتا قطب الانطلاق الأوّل في النمسا متوقّع أن تكونا بين الأسرع في تاريخ الفورمولا واحد

أحدث ملفات الفيديو

تقديم موسم 2020 للفورمولا واحد 21:37
فورمولا 1

تقديم موسم 2020 للفورمولا واحد

تجربة موسيقية فريدة مع انطلاق الفورمولا واحد من النمسا 03:56
فورمولا 1

تجربة موسيقية فريدة مع انطلاق الفورمولا واحد من النمسا

تاريخ رينو في الفورمولا واحد 02:26
فورمولا 1

تاريخ رينو في الفورمولا واحد

أولى ألقاب ميكا هاكينن في الفورمولا واحد 00:31
فورمولا 1

أولى ألقاب ميكا هاكينن في الفورمولا واحد

البروتوكولات الجديدة التي ستغير الفورمولا واحد 08:28
فورمولا 1

البروتوكولات الجديدة التي ستغير الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

مواقع مختلفة للمارشلز في النمسا تماشياً مع بروتوكولات السلامة لمرض "كوفيد-19"
فورمولا 1

مواقع مختلفة للمارشلز في النمسا تماشياً مع بروتوكولات السلامة لمرض "كوفيد-19"

سيدل يأمُل أن يتم التخلّي عن نظام "دي آر اس" ضمن قوانين الفورمولا واحد الجديدة
فورمولا 1

سيدل يأمُل أن يتم التخلّي عن نظام "دي آر اس" ضمن قوانين الفورمولا واحد الجديدة

هاميلتون يكشف عن تصميم جديد لخوذته مع رسالة مناهضة للعنصرية
فورمولا 1

هاميلتون يكشف عن تصميم جديد لخوذته مع رسالة مناهضة للعنصرية

رايكونن: تأجيل قوانين 2021 لن يؤثر على مستقبل الفورمولا واحد
فورمولا 1

رايكونن: تأجيل قوانين 2021 لن يؤثر على مستقبل الفورمولا واحد

هاميلتون: لم أستهدف سائقي الفورمولا واحد في انتقادي للصمت أمام الممارسات العنصرية
فورمولا 1

هاميلتون: لم أستهدف سائقي الفورمولا واحد في انتقادي للصمت أمام الممارسات العنصرية

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.