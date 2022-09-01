مواعيد عرض جائزة هولندا الكبرى 2022
تتواصل سلسلة السباقات الأوروبيّة في هذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا واحد من بوابة جائزة هولندا الكبرى المقامة على حلبة زاندفورت المثيرة.
تعود بطولة الفورمولا واحد للتوجّه إلى واحدة من أفضل حلبات الموسم الماضي على صعيد الأجواء العامة للسباق.
إذ حقّقت جائزة هولندا الكبرى نجاحات كبيرة لدى عودتها إلى روزنامة البطولة العام الماضي.
ويدخل معشوق الجماهير المحليّة الهولندي ماكس فيرشتابن عطلة نهاية الأسبوع وهو يتربّع على صدارة أكثر من مريحة لترتيب البطولة متّجهًا لتحقيق لقبه الثاني على التوالي.
وسيسعى غريمه شارل لوكلير سائق فيراري في محاولة زعزعته قليلًا وتجاوز نكسة بلجيكا، خاصة بالنظر إلى أنّ خصائص حلبة زاندفورت تتناسب نظريًا مع سيارة فيراري.
وسيتمّ اختبار تفعيل نظام "دي آر اس" قبل المنعطف الأخير المائل من أجل تعزيز فرص التجاوز في السباق.
مواعيد العرض بتوقيت غرينتش
|
اليوم
|
التاريخ
|
الحصة
|
التوقيت
|
الجمعة
|
02 سبتمبر/أيلول
|
التجارب الحرة الأولى
|10:30
|
الجمعة
|
02 سبتمبر/أيلول
|
التجارب الحرة الثانية
|
14:00
|
السبت
|03 سبتمبر/أيلول
|
التجارب الحرة الثالثة
|
10:00
|
السبت
|
03 سبتمبر/أيلول
|
التجارب التأهيلية
|
13:00
|
الأحد
|
04 سبتمبر/أيلول
|
السباق
|
13:00
مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة
|
اليوم
|
التاريخ
|
الحصة
|
التوقيت
|
الجمعة
|
02 سبتمبر/أيلول
|
التجارب الحرة الأولى
|13:30
|
الجمعة
|
02 سبتمبر/أيلول
|
التجارب الحرة الثانية
|
17:00
|
السبت
|
03 سبتمبر/أيلول
|
التجارب الحرة الثالثة
|
13:00
|
السبت
|03 سبتمبر/أيلول
|
التجارب التأهيلية
|
16:00
|
الأحد
|
04 سبتمبر/أيلول
|
السباق
|
16:00
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