مواعيد عرض جائزة هولندا الكبرى 2021
تصل الفورمولا واحد إلى وجهة جديدة هذا الموسم من بوابة جائزة هولندا الكبرى التي تعود إلى البطولة بعد غياب 36 عامًا.
على إثر فوضى سباق الأحد الماضي في بلجيكا وانعدام الإثارة، والسباق أصلًا بسبب الأمطار الغزيرة، سيسعى الجميع لخوض عطلة نهاية أسبوعٍ مثيرة وعلى حلبة شيّقة تعود بعد غيابٍ طويلة إلى روزنامة الفورمولا واحد.
إذ بعد أن كان من المنتظر أن تعود جائزة هولندا الكبرى بعد طول غياب في الموسم المنقضي، فإنّ جائحة كورونا حالت دون ذلك وتمّ إلغاء نسخة العام الماضي.
وسيسعى البطل المحلي ماكس فيرشتابن في استغلال الزخم القويّ على أرضه وأمام جماهيره للظفر بانتصارٍ جديد يُعيده إلى صدارة البطولة أمام لويس هاميلتون.
في المقابل سيسعى هاميلتون لتعويض ما خسره في بلجيكا بعد ما وصفها بـ "المهزلة" هناك من أجل العودة إلى توسيع الفارق مع فيرشتابن مستغلًا أداء مرسيدس القويّ في السباقات القليلة الأخيرة.
مواعيد العرض بتوقيت غرينتش
|
اليوم
|
التاريخ
|
الحصة
|
التوقيت
|
الجمعة
|
03 سبتمبر/أيلول
|
التجارب الحرة الأولى
|09:30
|
الجمعة
|
03 سبتمبر/أيلول
|
التجارب الحرة الثانية
|
13:00
|
السبت
|04 سبتمبر/أيلول
|
التجارب الحرة الثالثة
|
10:00
|
السبت
|
04 سبتمبر/أيلول
|
التجارب التأهيلية
|
13:00
|
الأحد
|
05 سبتمبر/أيلول
|
السباق
|
13:00
مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة
|
اليوم
|
التاريخ
|
الحصة
|
التوقيت
|
الجمعة
|
03 سبتمبر/أيلول
|
التجارب الحرة الأولى
|12:30
|
الجمعة
|
03 سبتمبر/أيلول
|
التجارب الحرة الثانية
|
16:00
|
السبت
|
04 سبتمبر/أيلول
|
التجارب الحرة الثالثة
|
13:00
|
السبت
|04 سبتمبر/أيلول
|
التجارب التأهيلية
|
16:00
|
الأحد
|
05 سبتمبر/أيلول
|
السباق
|
16:00
المقال السابق
تحليل: كيف قلب قانون منذ 40 عامًا سباق سبا رأسًا على عقب
المقال التالي
القائمون على جائزة هولندا الكبرى يأملون باعتماد نظام "دي آر اس" في المنعطف الأخير المائل