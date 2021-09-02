مواعيد عرض جائزة هولندا الكبرى 2021

على إثر فوضى سباق الأحد الماضي في بلجيكا وانعدام الإثارة، والسباق أصلًا بسبب الأمطار الغزيرة، سيسعى الجميع لخوض عطلة نهاية أسبوعٍ مثيرة وعلى حلبة شيّقة تعود بعد غيابٍ طويلة إلى روزنامة الفورمولا واحد.

إذ بعد أن كان من المنتظر أن تعود جائزة هولندا الكبرى بعد طول غياب في الموسم المنقضي، فإنّ جائحة كورونا حالت دون ذلك وتمّ إلغاء نسخة العام الماضي.

وسيسعى البطل المحلي ماكس فيرشتابن في استغلال الزخم القويّ على أرضه وأمام جماهيره للظفر بانتصارٍ جديد يُعيده إلى صدارة البطولة أمام لويس هاميلتون.

في المقابل سيسعى هاميلتون لتعويض ما خسره في بلجيكا بعد ما وصفها بـ "المهزلة" هناك من أجل العودة إلى توسيع الفارق مع فيرشتابن مستغلًا أداء مرسيدس القويّ في السباقات القليلة الأخيرة.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم التاريخ الحصة التوقيت الجمعة 03 سبتمبر/أيلول التجارب الحرة الأولى 09:30 الجمعة 03 سبتمبر/أيلول التجارب الحرة الثانية 13:00 السبت 04 سبتمبر/أيلول التجارب الحرة الثالثة 10:00 السبت 04 سبتمبر/أيلول التجارب التأهيلية 13:00 الأحد 05 سبتمبر/أيلول السباق 13:00

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة

اليوم التاريخ الحصة التوقيت الجمعة 03 سبتمبر/أيلول التجارب الحرة الأولى 12:30 الجمعة 03 سبتمبر/أيلول التجارب الحرة الثانية 16:00 السبت 04 سبتمبر/أيلول التجارب الحرة الثالثة 13:00 السبت 04 سبتمبر/أيلول التجارب التأهيلية 16:00 الأحد 05 سبتمبر/أيلول السباق 16:00